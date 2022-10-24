Потаскал немало — однако вполне способен поработать ещё. Корейский пикап российской сборки, выпущенный в 2011-м году и пробежавший на сегодняшний день 123 000 км, демонстрирует завидную жизнестойкость и трудолюбие

Автомобиль был приобретён новым, у официального дилера. Из допоборудования при покупке ему достались только защита моторного отсека и стеклопластиковая крышка грузового отсека. Эта крышка, вернее, её замок, долгое время была главной проблемой машины. Больше ничего с пикапом не происходило несколько лет. Если не считать карданчика рулевой колонки, который «с нуля» слегка постукивал. После обращения в дилерский центр деталь заменили по гарантии.

За 11 лет службы чего только наш пикап не возил. В его «активе» транспортировка армированного евро-кубы (такая ёмкость для воды вместимостью 1 т), рулоны сена, дрова, стройматериалы, холодильник, морозильный ларь. По нашему семейному мнению, пикап — самый правильный автомобиль, и мы очень жалеем, что не пришли к решению его купить намного раньше.

Тормоза зависят от мотора

Двухлитровый дизельный двигатель «Саньёнга» мощностью 141 л. с. имеет «мерседесовские» корни, за что ценится владельцами модели. Однако «служба» его не была безоблачной. Первый «звонок» — соскочил патрубок с впускного воздушного тракта. Видимо, примерно за 80 тысяч километров пробега ослаб крепёжный хомут. Автомобиль при этом издал громкий хлопок из-под капота и резко потерял мощность, но двигаться продолжил. Остановился только тогда, когда патрубок сильно сместился, и в мотор стал поступать слишком большой избыток воздуха. Установка патрубка на место и надёжная фиксация решает проблему.

Примерно в течение половины срока службы «Актион Спортс» обслуживался у «официалов». Затем я стал самостоятельно менять в моторе масло (это делается по регламенту каждые 10 000 км или раз в год), однако как-то раз пропустил срок замены. Через некоторое время у автомобиля стала вставать «колом» педаль тормоза — крайне неприятный эффект. «Прокачка» тормоза педалью возвращала механизму работоспособность, но не сразу. Точно так же не сразу пришло понимание, что проблема связана именно с мотором, а точнее — с механизмом, который «работает» на вакуумный усилитель. Ремонт системы в неофициальном сервисе обошёлся не очень дорого, в 4500 рублей, однако мне было указано, что проблема возникла, скорее всего, именно из-за несвоевременной замены моторного масла.

К 110-й тысяче километров пробега у дизельного мотора отказала система предпускового подогрева. Судя по всему, устройство, первоначально не подававшее признаков неисправности, постепенно «съело» аккумулятор, вызывая его постоянный разряд. Проблема пока не решена, блок управления «свечами» накаливания просто отключён (при этом символ включения «свечей» на панели приборов горит постоянно). Аккумулятор стал разряжаться значительно реже, и двигатель удавалось пускать даже при -17 градусах (правда, с добавлением в топливо антигеля). При задействовании «свечей» пикап успешно пускался при -28 градусах.

От «Мерседеса» мотор, увы, унаследовал не только высокую надёжность, но и существенную проблему. При эксплуатации двигателя предполагается, что во время каждого очередного ТО (ну хотя бы через ТО) необходимо демонтировать и устанавливать обратно топливные форсунки. Зачем? Если этого не делать, то их крепёж закисает напрочь, и, когда приходит срок плановой чистки форсунок (примерно при 100 000 км), снять их уже невозможно. Необходимо «поднять» головку блока мотора и попросту выбить старые форсунки, заменив их новыми. Всё это очень не дёшево. Впрочем, на проблему можно просто закрыть глаза. Мотор при этом начинает заметно подъедать солярку (не менее 10 л на 100 км), но работает удивительно равномерно и обеспечивает даже гружёному пикапу прекрасную динамику. Штатные 15 с разгона до сотни несколько преувеличены. Впрочем, конечно, автомобиль этот не для гонок.

Коробка передач при покупке была выбрана автоматическая. Она насчитывает шесть виртуальных «ступеней» и обладает механизмами ручного выбора передач (при помощи «тангенты» на селекторе и кнопок на рулевом колесе). Абсолютно всё, что связано с коробкой, работает без проблем. На 60-й тысяче километров пробега в коробке было заменено масло (на фирменном сервисе).

Хуже обстоит дело с «раздаткой». Система полного привода (включая понижающую передачу) срабатывает, однако включение происходит с неприятными посторонними звуками. Полный привод, как и «понижайка», периодически используется, то есть, не закисает от бездействия.

К 110-й тысяче километров пробега у пикапа потёк радиатор. Самостоятельная замена заняла две недели (!!), но это всего лишь потому, что я с ней не спешил, а работал тщательно и скрупулёзно. Любой сервис справился бы с данной операцией за смену, максимум за две.

Практически одновременно с радиатором «замкнулась» вискомуфта вентилятора системы охлаждения. То есть, вентилятор стал вращаться постоянно, независимо от температуры охлаждающей жидкости. Автомобиль при этом на ходу гудел, как реактивный самолёт. Фирменный сервис запросил за устройство 22 000 рублей без учёта стоимости замены. Путём долгих поисков в Интернете мне удалось найти вискомуфту за 2400 рублей, а поменял я её самостоятельно.

О подвеске. Надо сказать, что «Актион Спортс» — не совсем обычный пикап. У него в подвеске нет традиционных рессор, а сзади используется схема, очень напоминающая классические «Жигули»: четыре продольных рычага и поперечная тяга Панара. Поэтому автомобиль обладает практически легковой управляемостью, что, конечно же, плюс. Это не мешает ему иметь неплохой дорожный просвет (190 мм) и чувствовать себя на несложном бездорожье, как в своей «тарелке».

Надёжна ли такая подвеска? Вполне. Едва не в первые дни эксплуатации случайно встреченный владелец аналогичного автомобиля напугал меня сообщением, что к 40-тысячному пробегу он поменял абсолютно всю подвеску «по кругу». Это не внушило оптимизма. Однако в моём случае первые замены в подвеске были произведены не раньше 90-й тысячи километров — при том, что автомобиль постоянно ездил и возил грузы, в том числе, по плохим и очень плохим дорогам. Вместе с передними рычагами (в сборе с шаровыми опорами) пикап приобрёл новые наконечники рулевых тяг — больше в порядке профилактики, чем по необходимости.

Для замены ламп снимаю фары

Тормоза у модели по-настоящему хороши. Здесь применены дисковые механизмы как спереди, так и сзади. Тормозные колодки регулярно «выхаживают» ровно 40 000 км пробега, тормозные диски были заменены вместе с третьим комплектом колодок. Помимо «вакуума», автомобиль как-то неожиданно лишился ABS, причина осталась неизвестна, сервис вернул мне автомобиль с заменённым левым задним датчиком системы.

Электрооборудование почти не «капризничает». Первый, «родной» аккумулятор отслужил 6 лет, второй стал подозрительно рано разряжаться «в ноль», но, как мы предполагаем, это было связано с неисправностью блока управления «свечей» накаливания. После отключения блока внезапные разряды прекратились, так что вторая батарея ещё послужит. Зарядное напряжение — в норме (14,2 — 14,3 В при включении всех потребителей).

В фарах применены двухнитевые лампы Н4 (такие же, как на вазовских «восьмёрках» и «девятках»). Перегорали они неоднократно, но «летели» только нити ближнего света, дальние — никогда. Замена ламп несложна, хотя приходится снимать фары. Кстати, несмотря на значительный пробег и круглогодичную эксплуатацию автомобиля, рассеиватели фар пребывают в очень хорошем состоянии.

Электрооборудование салона практически в полном порядке. Электростеклоподъёмники, электрозамки, электрозеркала служат исправно. Проблема есть только с блоком управления «климатом». Со временем устройство стало «тормозным», не сразу реагирует на установку владельцем той или иной температуры. К тому же корродировала одна из трубок системы кондиционирования, пришлось заменить на сервисе (это обошлось в 5000 рублей с прокачкой системы).

Штатной аудиосистемы при покупке в автомобиле не было. Покупались сторонние. Здесь эта штука не простая, без проблем можно установить только устройства формата 1DIN. “Комбайны» с большим экраном приходится выбирать оригинальные, с «саньёнговским» дизайном. Сейчас на пикапе работает третья по счёту система.

При пробеге около 90 000 км у автомобиля перегорела труба дополнительного глушителя. Это обнаружилось лишь по странному положению выпускного патрубка, то есть, усиленно шуметь автомобиль не стал. В продаже нашлось устройство российского производства, замена была произведена на сервисе.

Салон изрядно потёртый, это связано с тем, что в нём регулярно путешествуют собаки в количестве от одной до пяти. Соответственно, есть царапины и на кожаных сиденьях, и на пластиковых деталях отделки. Тем не менее, скрывать эти недостатки необходимости нет, обивка сидений перетяжки не требует.

Грузовой кузов многие сторонние наблюдатели почему-то считают маленьким. Это не так, вместимость его — на хорошем среднем уровне. Неправильное впечатление создаётся из-за того, что кузов «Актиона Спортс» имеет меньшую длину, чем кузова пикапов того же размерного класса. Но при этом у него больше ширина и высота бортов.

В кузове установлен штатный пластмассовый вкладыш, предохраняющий металл от царапин и коррозии. Важное преимущество — задний борт «связан» с системой центрального замка. Крышка — плюс. Мы уверены, что она дополнительно защищает грузовой отсек от коррозии, кроме того, она предохраняет от превращения автомобиля в передвижной мусорный бак, поскольку в открытый кузов не стремится бросить какой-либо мусор только очень ленивый прохожий.

Металл кузова «Саньёнга» отлично противостоит коррозии. Её, собственно, пока нет нигде, даже в местах повреждений эмали. Незначительный подкрашенный на сервисе участок на двери также не ржавеет.

Ржавчина заметна на раме и деталях под днищем кузова. Тем не менее, автомобиль продолжает работать — возить грузы и выезжать на бездорожье с целью доехать до мест рыбалки (особенно зимой).

Пикап SsangYong Actyon Sports первого поколения выпускался с 2006-го по 2012-й год. Выпускался в России, на сборочном предприятии во Владивостоке. Подавляющая часть автомобилей оснащалась двухлитровым турбодизелем мощностью 141 л. с., но были и модификации с 2,3-литровым 150-сильным атмосферным бензиновым мотором. Коробки передач - «механика» или автомат, кабина только двойная, привод только полный (part time, с понижающим рядом передач). Стоимость подержанных вариантов на осень 2022-го года — от 260 000 до 900 000 рублей.

Технические характеристики SsangYong Actyon Sports 2.0TD, 6AT, 4Х4 ГАБАРИТЫ, ММ 4965 х 1900 х 1755 КОЛЁСНАЯ БАЗА, ММ 3060 ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ 190 ОБЪЁМ БАГАЖНИКА, Л 750 СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ 1960 ТИП ДВИГАТЕЛЯ Р4, дизельный, с турбонаддувом РАБОЧИЙ ОБЪЁМ, КУБ. СМ 1998 МАКС. МОЩНОСТЬ, Л. С., ПРИ ОБ/МИН 141 / 4000 МАКС. МОМЕНТ, Н·М, ПРИ ОБ/МИН 310 / 1800 — 2700 ТИП ТРАНСМИССИИ автоматическая, 6-ст. ПРИВОД полный МАКС. СКОРОСТЬ, КМ/Ч 165 РАЗГОН 0 — 100 КМ/Ч, С 15 СРЕДНИЙ РАСХОД ТОПЛИВА, Л/100 КМ 8,7 ЁМКОСТЬ БАКА, Л 75