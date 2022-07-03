Сегодняшний день диктует нам жесткие условия - машины стоят дорого, и это касается не только новых, но и подержанных автомобилей. А что делать, если объем финансов в кармане крайне ограничен – можно ли найти достойный автомобиль, скажем, за триста тысяч рублей? Удивительно, но подобное возможно! Встречайте - Volga Siber

История модели

Volga Siber – это лебединая песня легкового подразделения завода ГАЗ. Машина встала на конвейер в 2008 году, когда все поняли, что классическая «Волга» окончательно устарела. Перспективный проект ГАЗ 3111 поддержки у руководства не получил, посчитали, что лучше купить за океаном лицензию на производство какой-нибудь легковушки, организовать производство в России и продавать страждущему населению.

В итоге в 2006 году ГАЗ договорился с «Крайслером», выкупив за 150 миллионов долларов лицензию и сборочную линию модели Serbring. После легкого изменения внешности, машина превратилась в Siber и продержалась на конвейере лишь два года, разойдясь тиражом в девять тысяч экземпляров. Такие низкие продажи объясняются двумя вещами – кризисом 2008 года и сравнительно высокой ценой.

Кузов и Салон

Да, «Сайбер» можно назвать эксклюзивом. С одной стороны – это плюс, а с другой минус - фары, передний бампер, решетка радиатора – эти запчасти и на момент выхода были редки и дороги, а на сегодняшний день и подавно. Так что любое ДТП может обернуться проблемами с поиском «кузовни». Впрочем, есть и выход – покупать передок от прародителя (Chrysler Serbring или Dodge Stratus), благо в России, в том числе и в Москве они были распространены, и на разборках деталей много, к тому же из-за океана тоже поставки приходят. Что касается кузова в целом, то все железо поставлялось на ГАЗ из заграницы, и окрас там был хороший, но слабые места есть – от реагентов серьезно страдают пороги и низ дверей. К сожалению, у 90 процентов машины, которые продаются на рынке, хотя бы раз перекрашивались (либо переваривались) пороги. Вдобавок в порогах имеется заводская «шумоизоляция» в виде пены, которая накапливает воду и укоряет гниение порогов и внутренних усилителей. К тому же автомобиль низкий – всего 14 сантиметров клиренса нередко приводят к замятию деталей.

Переходим к салону. Тут сразу проявляется самое главное преимущество автомобиля – его размеры. При длине почти в пять метров мы получаем большой простор в салоне. Оснащение у всех «Сайберов» было неплохое – в базе минимум две подушки безопасности, кондиционер и.т.д. Что касается материалов отделки, то здесь есть нюанс – кожа не выдерживает больших пробегов и трескается, зато тканевая обивка будет куда более износостойкой.

Моторы и трансмиссия

Оптимистичные изначальные планы дать покупателям Siber возможность выбора между тремя двигателями не сбылись: ни двухлитровой рядной «четверки», ни 2,7-литрового V6 серийный автомобиль так и не получил. Единственным вариантом остался 2,4-литровый четырехцилиндровый мотор разработки Chrysler с индексом EDZ, который приезжал на российский конвейер из Мексики и уже был знаком владельцам Волги 31105. Двигатель в целом неплохой - при своевременном обслуживании 300 тысяч километров пробега для этого мотора – не предел. Советы просты – меняйте ремень ГРМ раз в 70-80 тысяч (к слову, если оборвет, то клапана не пострадают) и следите за уровнем масла, мотор любит его подъедать. Одной из распространённых проблем является неисправность датчика распределительного вала. О ней можно судить по появлению ошибки P0340, проблемах с запуском ДВС на горячую, а также некорректной работе двигателя (максимальные обороты 2000).

Что касается коробок передач, то здесь был выбор между четырехступенчатым «автоматом», либо пятиступенчатой «механикой». Мы советуем выбирать именно первый вариант, «механика» отличается сравнительно быстрым износом подшипников и синхронизаторов, да и переборка будет несколько дороговатой - к примеру, набор тросов привода стоит сейчас более двадцати тысяч рублей. Так что, выбирайте автомат - он куда более распространенный и детали достать проще – меняйте масло каждые пятьдесят тысяч километров и коробка до капремонта пройдет не менее 250 тысяч километров.

Ходовая часть, тормоза и нюансы эксплуатации

Собственно, у этих узлов каких-либо серьезных проблем. По подвеске - впереди это двухрычажка, а сзади – многорычажная конструкция, обе на пружинах. Конечно, стоимость и происхождение оригинальных запчастей, помноженные на курс валюты, в большинстве случаев делают их покупку весьма накладной, однако ассортимент неоригинала позволяет содержать машину без особых затрат. Тормоза и спереди и сзади дисковые, свою работу они выполняют хорошо. Нюансы здесь те же – оригинальные запчасти дороги (диски стоят по 15 тысяч за комплект), но неоригинал спасает – предложения начинаются уже от пяти тысяч.

Что касается нюансов. Первый, он же главный – аккумулятор здесь скрывается не под капотом, а в переднем бампере – замена его непроста (приходится снимать колесо). К тому же сама батарея должна быть с боковыми клеммами, а они куда дороже стандартных. Второй нюанс – ступичные подшипники меняются в сборе с самой ступицей - такая вот особенность конструкции.