Автомобильный портал Motorpage
янв 2017

Концепт Qoros 3 - Только для своих

Новый Qoros 3 - Qoros 3 GT 2017 Только для своих
Компания Qoros обнародовала информацию о новом купе-кроссовере 3 GT, разработанном на основе модели Qoros 3 с кузовом седан

По сути, разработчики пошли дорогой Volvo с ее S60 Cross Country. Седану увеличили дорожный просвет до 170 мм и снабдили его пластиковой защитой бамперов, порогов и колесных арок. Новинка оснащается 1,6-литровым бензиновым турбомотором мощностью 156 л.с., знакомым по другим моделям марки. Трансмиссия – 6-ступенчатая «механика» или секвентальный «робот» DCT. Привод исключительно передний. Напомним, что марка Qoros была основана компанией Chery и израильским холдингом Israel Corporation в 2007 году. Модельная линейка включает седан и хэтчбек Qoros 3, а также кроссоверы Qoros 3 City SUV и Qoros 5. Новый купе-кроссовер пока планируется продавать лишь на рынке КНР.

Фото Qoros 3

  • Qoros 3 GT 2017 Только для своих
  • Qoros 3 GT 2017 вид спереди
  • Qoros 3 GT 2017 салон
  • Qoros 3 GT 2017 вид спереди
Больше фотографий в нашей галерее

Последние новости

...

Российские продажи Ford в 2016 году выросли на 10 процентов

23 января 2017

Продажи автомобилей из КНР в России сократились на 21 процент

22 января 2017

Lada XRay не приедет в Европу

22 января 2017

Chery готовит новый кроссовер для российского рынка

22 января 2017

Daimler AG начнет строительство собственного завода в РФ в 2018 году

22 января 2017

 Новости авторынка

Вас заинтересует:

Интересная новинка?

Расскажите друзьям:
Рассказать во ВКонтакте Рассказать в Facebook Рассказать в Twitter Рассказать в Одноклассниках

Комментарии к новинке

Оставить комментарий

Хотите поделиться своим мнением?

Чтобы мы могли показать ваше имя и аватарку, пожалуйста зайдите на сайт через одну из соц.сетей

Написано новостей:

1 8 0 5 8