Концепт Rezvani Tank - Танкетка

Рамный внедорожник американской компании Rezvani Motors носит грозное название Tank

Внешность этого серийного автомобиля – дело рук азербайджанского дизайнера Самира Садыхова. Задние двери «Танка» открываются против хода движения, огромные колеса с мощным протектором выступают за габариты. Салон рассчитан на пятерых и решен с претензией на премиальность. Сиденья обшиты дорогой кожей, в центре передней панели расположился крупный дисплей «мультимедийки», имеется проектор данных на лобовое стекло. За доплату внедорожник может быть оборудован системой ночного видения, бронированным кузовом и пуленепробиваемыми стеклами. За ускорение отвечает бензиновый 6,4-литровый V8 мощностью 500 л.с. производства Chrysler. Цена внедорожного экстремала на американском рынке составляет 178 000 долларов.