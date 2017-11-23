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ноя 2017

Концепт Rezvani Tank - Танкетка

Новый Rezvani Tank - Rezvani Tank 2017 вид спереди
Рамный внедорожник американской компании Rezvani Motors носит грозное название Tank

Внешность этого серийного автомобиля – дело рук азербайджанского дизайнера Самира Садыхова. Задние двери «Танка» открываются против хода движения, огромные колеса с мощным протектором выступают за габариты. Салон рассчитан на пятерых и решен с претензией на премиальность. Сиденья обшиты дорогой кожей, в центре передней панели расположился крупный дисплей «мультимедийки», имеется проектор данных на лобовое стекло. За доплату внедорожник может быть оборудован системой ночного видения, бронированным кузовом и пуленепробиваемыми стеклами. За ускорение отвечает бензиновый 6,4-литровый V8 мощностью 500 л.с. производства Chrysler. Цена внедорожного экстремала на американском рынке составляет 178 000 долларов.

Фото Rezvani Tank

  • Rezvani Tank 2017 вид спереди
  • Rezvani Tank 2017 вид спереди
  • Rezvani Tank 2017 вид сзади
  • Rezvani Tank 2017 салон
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