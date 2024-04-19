Полку электромобилей на дорогах России прибыло: улицы городов украсила ещё одна «электричка» из Китая – Rising R7. Это детище концерна SAIC, одного из крупнейших в Поднебесной. Каждая третья модель производителя — электрическая

Для чего были придуманы электромобили? Изначально — для того, чтобы ездить и возить, транспортировать пассажиров и грузы быстрее и надёжнее, чем гужевые повозки. Получилось. Но тогда верх взяли транспортные средства, «вооружённые» двигателями внутреннего сгорания. Теперь, во время второго «пришествия» электрических автомобилей им уготована другая главная роль. Они призваны бороться с изменением климата на планете путём снижения выбросов парниковых газов. Эта миссия понятна и благородна. Однако, как мне кажется, развитие «электричек» пошло немного не туда.

Можно согласиться с тем, что ДВС исчерпал свои ресурсы. Так сказать, достиг совершенства, и далее меняться к лучшему уже не сможет. То есть, не станет экономичнее и экологичнее. Пусть так. Но, как мне кажется, роль электромобилей состоит не только в том, чтобы «озеленять» планету «нулевыми» выбросами вредных веществ. Вернее, в том, чтобы сокращать эти выбросы путём сокращения… собственно автомобилей, их движения и перевозок. Не так? А как? Давайте взглянем на ценники «электричек» - они же поистине космические! Автомобили с ДВС тоже дороги и продолжают расти в цене, но всё же сохраняют хоть некоторую иллюзию бюджетности и доступности. Электромобили столько не стоят и близко. Даже самые компактные и скромно оснащённые из них дороже в четыре-пять раз. И если парк бензиновых и дизельных машин будет постепенно сокращаться, то прирастать за счёт «электричек» он будет гораздо медленнее, поскольку их мало кто сможет покупать.

Миллионеры приглядываются

Тест Rising R7, правда, навёл на мысли об обратном. Пожалуй, ни один испытанный мной автомобиль, не говоря об электрических моделях, не пользовался таким интересом и «спросом» у совершенно случайных людей, встречавшихся мне на улицах и парковках. Меня расспрашивали о нём совсем молодые ребята и люди в возрасте, мужчины и женщины. И все — с искренним интересом, а также с вполне практической целью. Создавалось впечатление, что у нас действительно страна миллионеров, и каждый мой собеседник мог с лёгкостью выложить за понравившуюся ему китайскую новинку более семи с половиной миллионов рублей. Вот так, запросто, из кармана или сумочки.

Ещё один аспект. Электро-модели, приезжающие к нам, становятся всё шикарнее, всё роскошнее. Тут снова возникает мысль: настолько роскошных автомобилей с ДВС просто нет. Доводчики-«присоски» дверей у них есть — а полностью электрические двери, способные самостоятельно открываться и закрываться? Их нет. Дополнительные электро-опции тяжелы и массивны, они требуют дополнительной энергии, которой на бензиновых машинах нет, а на «электричках» - пожалуйста. Подзарядился — и питай двери, сиденья, развлекательные системы, немыслимую климатику, да всё что угодно. Запас энергии расходуется на комфорт, а не на вместимость, грузоподъёмность и пробег «электричек». И как к этому относиться?

Rising поднимает планку. Да, здесь есть такие — самооткрывающиеся и самозакрывающиеся — двери. Нажал кнопочку изнутри, и невидимый консьерж услужливо пригласит тебя на выход. Как не преисполниться чувством гордости? Поблизости на парковке оказался другой автомобиль, и двери вроде как настроены остановиться, завидев препятствие. Мне не захотелось это проверять, поэтому каждый раз при открывании водительской двери я хватал её рукой и останавливал — она от этого останавливается, хотя привод, надо сказать, очень мощный. Это как коня на скаку остановить.

Двери у R7 со стёклами без рамок, и это выглядит шикарно. Как и вообще весь кроссовер — а это именно кроссовер. Хотя сверх-обтекаемый кузов с фантастическим Cx 0,23 куда больше смахивает на хэтчбек. Общая длина электромобиля под пять метров, а багажник — 490 л в номинале — уступает даже седану «Лада Гранта». Запасное колесо отсутствует как класс, зарядный провод нашёл место только в «подполье» багажника, под капотом нишу для него не сделали.

И вот опять же: практичность не на высоте, но комфорт… Просто слов нет, какой комфорт. На дверях — пульты управления электроприводами кресел: посмотрите на количество регулировок. И водительское сиденье при этом уступает правому пассажирскому, которое позволяет седоку превратиться в «лежака»: у него выдвигается не только поддержка-оттоманка, но и из-под торпедо выступает дополнительная подножка, да притом с подогревом. Вытягивайся в рост и отдыхай, если хочется.

Подогрев, вентиляция и массаж у двух кресел одинаковы. Однако на отоплении салона Rising экономит: в режиме Super ECO в салоне чуть холоднее, чем в других, при прочих равных условиях. Настройки отопления — только через мультимедиасистему, представьте, что здесь даже дефлекторы климатической системы не закрываются наглухо вручную, тут можно и нужно задавать направления воздушных потоков.

Но климатика управляется только спереди, и это вызывает удивление. Задним пассажирам «адресован» несколько меньший комфорт. Хотя гигантская панорамная крыша простирается до самого багажника. И в торце подлокотника есть пара мини-гнёздышек USB для зарядки гаджетов. И по кругу салона размещены динамики премиальной аудиосистемы Bose. Звучание — душу продашь. Не верьте тем, кто придирается к недостаточным басам, они тут, как ни курьёзно это звучит, на большой высоте. Другие частоты тоже. Вот только флэшку с музыкой мне подключить не удалось. Но телефон через Bluetooth передал на устройство всё желаемое. И настройка радио не вызвала затруднений.

Заявленный пробег на полной зарядке заявлен для «Райзинга» R7 на уровне 600 км. Смело. Тест показал, что соотношение потенциальных и реальных километров — примерно 5:4, то есть, более-менее стандартное для электромобилей и сезона (весна с минусом по ночам и плюсом в дневные часы). Примечательно, что кроссовер выдаёт водителю два показателя потенциального пробега: один ближе к паспортному, другой ближе к реальности. Разница составляет 1/10.

Видимых дисплеев на торпедо два. Один из них — панель приборов. Второй, поистине огромного размера, посвящён мультимедиа и техническим настройкам электромобиля. Есть и третий, перед правым пассажиром, но он в российских версиях не задействован, рассчитан на Китай. Думаю, адаптация его к нашему эфиру не за горами. Как и русификация интерфейса, пока что он на английском.

Электроника «Райзинга» в целом — на космическом уровне. Давно я не видел такого чёткого и внятного проекционного дисплея. В него не надо вглядываться, он настолько нагляден, что, кажется, просто встроен в глаза. Как уже не раз бывало, при движении я почти не смотрел на панель приборов, а руководствовался показаниями на стекле (чаще было наоборот, когда цифры и символы едва видны). «Приборка» же порадовала невероятным вниманием к «коллегам» по движению. Пока ни одна модель не могла похвастать аналогичным количеством машин, которые система «отлавливает» в соседних рядах, в том числе, на встречном направлении, и транслирует это на экран перед водителем. Бывают отображены две-три машины, бывают пять или шесть, а тут без преувеличения десятки. Надо ли отслеживать столько или достаточно видеть ближайшие? Это вопрос. Но, тем не менее, возможности электроники на Rising поражают.

А на стоянке я удивляюсь, как мастерски электромобиль подсчитывает пешеходов. Идёт группа — отобразит группу, идёт человек отдельно от группы — отобразит его отдельно. Правда, не различает пол и возраст, а также детали одежды и аксессуары, но это было бы уже слишком. Хотя, пожалуй, слишком — это когда R7 различает и подсчитывает столбики ограждения со светящимися полосками. Только отображает столбики в виде конусов.

Немного контрастирует с роскошью салона рулевое колесо. Во-первых, оно немного другого колера, более подходящего для джипов, покоряющих пустыни. А во-вторых, лаконичные кнопки на нём (без опознавательных знаков) работают как-то неопределённо. Вот громкость и переключение треков: то коснёшься – и реакция последует мгновенно, то давишь с силой, а реакции нет. Так здесь сенсоры или «физика»? Я не понял, извините.

Себе на уме

Впервые трогаясь с места на том или ином автомобиле, всегда делаю это крайне осторожно. Все они так или иначе реагируют на добавление «газа» (или тока?) по-разному: кто резко, кто, напротив, задумчиво. Rising R7 «набирает высоту» как-то нехотя, кажется, что не силовому агрегату не хватает киловаттов электроэнергии, а этим киловаттам приходится тянуть огромный груз. Впечатление это, конечно, обманчивое. Даже при таком «грузе» для R7 заявлены поистине фантастические цифры разгона: 3,8 секунды с места до сотни. Из премиальных «бензинок» таким темпом могли похвастать очень и очень немногие истинно спортивные модели!

Тут надо оговориться, что, во-первых, китайцы предложили россиянам самую дорогую и мощную версию «Райзинга»-кроссовера: полноприводную, развивающую более 500 л. с. На родине у него есть «брат» с одним лишь задним приводом и тремястами «лошадками». Старший вариант к тому же ограничивает скорость разгона, когда уровень заряда батареи падает. Но ограничивает незначительно, то есть, по «гражданским» меркам кроссовер всё равно остаётся в числе лидеров гонки.

Несмотря на впечатляющие цифры, разгон не ощущается взрывным, мгновенным. Он какой-то линейный, даже плавный, если можно так выразиться. У бензиновых и дизельных моделей есть зоны оборотов, когда тяга более заметна и когда менее. Здесь такого нет. Кому как, а у меня это вызывает чувство некоторой отстранённости от процесса вождения. Электромобиль как бы думает за тебя, как ему ехать, потому что знает, как лучше, как правильно. Наверное, это оценят сторонники появления на бортах автопилота. Я-то его совсем не жду и очень рад, что застал время, когда автомобилем ещё можно хотя бы частично, но управлять самостоятельно.

От процесса торможения водитель ещё более отстранён, и вот к этому точно придётся привыкать. Потому что электромобиль то охотно и мощно замедляется, то вдруг продолжает катиться, как будто вы всего лишь сбросили «газ» и передачу в ручном режиме. Никакого ручного режима тут, конечно, нет и в помине. В какой-то степени эта неравномерность зависит от выбранного режима рекуперации энергии при торможении, однако не в полной мере. В общем, поначалу к каждому замедлению приходится относиться с вниманием. Потом привыкаешь, но сюрприз в виде «наката» продолжаешь держать где-то в заднем уме.

Один из представителей дилерского центра электромобилей сказал как-то, что эти модели предназначены для тех, кто любит считать. А я всё чаще прихожу к выводу, что они нужны тем, кто работает в основном головой (а не руками). То есть, зависят от каких-то задаваемых настроек, предустановок, программ, а не от водительских навыков и инстинктов. Более того, каждую настройку желательно тестировать, чтобы знать, как в дальнейшем электромобиль будет на неё реагировать. И, опять же, держать в уме, что в каждом отдельном случае он будет оставлять за собой право реагировать с нюансами, немного по-своему.

«Беспредел» в любом режиме

У многих современных автомобилей есть настройки силового агрегата — спортивная, комфортная, экономичная, индивидуальная, а то и ещё какая-нибудь особо тонкая. У Rising R7 этих настроек всего-то три: Infinite (в переводе - «беспредельная» или «неограниченная»), Super ECO и Snow («Снег»). Бортовая электроника позволяет априори сравнить характеристики модели в каждом из режимов, выводя на центральный экран соответствующую таблицу. И вы узнаёте, что самый быстрый разгон вам обещан в режиме Infinite. Ну и так далее.

На самом деле динамики вам хватит за глаза и в Super ECO. Показательный случай: я тронулся со светофора в третьем ряду и оказался позади «тихохода». На свободном шоссе захотелось его опередить, я вырулил в четвёртый ряд — но тут же за перегибом местности увидел, что он занят уборочной машиной. Принятие решения, разгон с опережением и перестроение в третий ряд заняли три доли секунды.

Вообще электромобиль идеально стоит на прямой и держится в пределах полосы. То, что он умеет контролировать рядность движения, не вопрос, только в отличие от бензиновых и дизельных конкурентов это делается практически незаметно. Плавность хода тоже непривычно высока, и причиной тому — низкий центр тяжести: огромная и тяжёлая батарея аккумуляторов расположена под полом. По хорошему асфальту Rising не катится, а плывёт. В одном из отзывов я прочёл, что подвеска у него таки жестковата. Мол, не только «лежачие полицейские» ощущаются, но даже трещины покрытия. Это ж какой надо быть принцессой (или принцем) на горошине? Я не заметил этого от слова совсем. Но обратил внимание на то, что в крутых поворотах модель очень ощутимо кренится. Как мне показалось, излишне жёсткой «электричка» и быть не может, потому что это, скорее всего, будет негативно влиять на батарею. Уверен также, что в скором времени от этого «кончилась» бы и гигантская панорамная крыша.

Rising R7 оборудован двумя зарядными гнёздами, одно для быстрой зарядки, другое для медленной (Type 2). Для второго гнезда предназначен и штатный кабель. Если разъём не совпал с размером гнезда на зарядной станции (а бывает и такое), не спешите вызывать спасателей, а поищите в багажнике сумочку с переходником – всё просто. На бесплатной зарядной станции «Московский транспорт» за пять часов мне удалось пополнить «багаж» электричества на 50 процентов. При 76-процентном заряде «электричка» пообещала мне пробег 300 км.

О каком-либо спорте в плане управления данной моделью говорить не приходится. Какой тут спорт, если в 90-градусном повороте тебя валит с сиденья, да плюс к тому, сколько бы раз ты его ни проходил, электромобиль ведёт себя хоть чуточку, но по-разному? Тут следует определиться: вы хотите, чтобы машина целиком и полностью ехала за вас, делая это быстро, комфортно и максимально безопасно, а сами вы полностью сосредоточитесь на вашем бизнесе? Альтернатива — если вы всё же хотите спорта — максимально «ручные» модели, в которых всё зависит только от вас, но таких практически нет и скоро вообще не останется. Их просто запретят за неэкологичность, неэкономичность, небезопасность, а довершит дело низкий спрос.

И все мы плавно переедем в новую цифровую реальность и царство искусственного интеллекта. Где не нужно будет уметь управлять автомобилем, не обязательно будет иметь навыки спортивного вождения, а нужно будет только изобретать новые и новые способы добычи денег, чтобы обзаводиться средствами индивидуальной мобильности. Которые, в свою очередь, будут становиться всё роскошнее и недоступнее. Планета от этого, конечно, зазеленеет в разы быстрее. Но постепенно встанет вопрос: а зачем на ней нужны мы? Не достаточно ли искусственного интеллекта, чтобы поддерживать её в этом состоянии?

Если же абстрагироваться от ярко-зелёного будущего, можно сказать, что да, сегодня на фоне конкурентов (по крайней мере, известных мне) Rising R7 выглядит более чем достойно. Внешность его даже активнее цепляет внимание, бортовая электроника на немыслимой высоте, комфорт достоин премиального сегмента. И всё это по относительно доступной цене, да ещё с гарантированной поддержкой крупного официального дилера.

Однажды, закончив «заправлять» Rising R7 электричеством, я случайно глянул в салонное зеркало заднего вида (оно здесь, кстати, показывает не отражение, а картинку с камеры) — и вдруг увидел в нём логотип злейшего конкурента… Может быть, электромобили в России действительно становятся массовыми?

Технические характеристики Rising R7 ГАБАРИТЫ, ММ 4900 х 1925 х 1655 КОЛЕСНАЯ БАЗА, ММ 2950 ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ 160 ОБЪЕМ БАГАЖНИКА, Л 490 / 1471 СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ 2310 МАКС. МОЩНОСТЬ, Л. С. 544 МАКС. МОМЕНТ, Н·м 700 ТРАНСМИССИЯ автоматическая ПРИВОД полный МАКС. СКОРОСТЬ, КМ/Ч 200 РАЗГОН 0 — 100 КМ/Ч, С 3,8 ЁМКОСТЬ БАТАРЕИ, кВт/ч 90 ВРЕМЯ ПОЛНОГО ЗАРЯДА БАТАРЕИ, Ч 9