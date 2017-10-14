Имея большой опыт работы в других странах, что нового планируете привнести в деятельность российского офиса компании, какой потенциал предполагаете задействовать для дальнейшего развития?

Вместе с нашей надежной дилерской сетью мы продолжим усиливать Scania в России и удержим лидирующие позиции. Я особенно горжусь тем, что присоединился к профессиональной команде, которая в течение четырех лет смогла обеспечить непрерывное и неоспоримое лидерство нашего бренда на российском рынке. Для компании важно встать на верный курс и суметь правильным образом ответить изменениям рыночной обстановки. Мы собираемся продолжать совершенствовать наши технологии и предоставлять транспортным компаниям в России лучшие продукты и услуги, привлекая новых партнеров к сотрудничеству. Которые, я убежден, как и мы, всегда готовы к покорению новых вершин.