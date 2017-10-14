В конце лета генеральным директором ООО «Скания-Русь» стал Войцех Ровински, ранее возглавлявший бизнес бренда Scania на польском и украинском рынках. Он рассказал нам о своем видении ситуации в России и планах компании
На мой взгляд, уже можно говорить о том, что после нескольких лет спада рынок начал выходить из кризиса. Многие бренды демонстрируют достаточно уверенное увеличение продаж, в том числе в сегменте грузовых автомобилей, где Scania уже четвертый год занимает лидирующие позиции среди европейских производителей. Восстановлению спроса способствовали укрепление российской экономики, более выгодные предложения по кредитованию, а также приобретение техники в лизинг или аренду. Надеюсь, тенденция роста продолжится и в следующем году.
На российском рынке коммерческого транспорта компания Scania давно завоевала лидерские позиции. Чтобы выдерживать конкурентное преимущество сегодня, нам приходится прилагать еще больше усилий. Поэтому мы продолжаем развивать компанию в рамках концепции социальной и экологической ответственности, учитывая требования потенциальных покупателей техники Scania в России о наименьших эксплуатационных расходах, хорошем сервисе в дилерских центрах и услугах, повышающих эффективность использования грузовых автомобилей. Одним из главных результатов нашей многолетней работы стал выход нового поколения техники Scania, которое успело удостоиться премии «Грузовой автомобиль» 2017 года в России.
Вместе с нашей надежной дилерской сетью мы продолжим усиливать Scania в России и удержим лидирующие позиции. Я особенно горжусь тем, что присоединился к профессиональной команде, которая в течение четырех лет смогла обеспечить непрерывное и неоспоримое лидерство нашего бренда на российском рынке. Для компании важно встать на верный курс и суметь правильным образом ответить изменениям рыночной обстановки. Мы собираемся продолжать совершенствовать наши технологии и предоставлять транспортным компаниям в России лучшие продукты и услуги, привлекая новых партнеров к сотрудничеству. Которые, я убежден, как и мы, всегда готовы к покорению новых вершин.
Прежде всего в том, что мы нацелены не только на экологичность нашей техники, но и на наличие различных комплексных решений. Сейчас российские клиенты пользуются услугами для повышения эффективности своего бизнеса – например, системой мониторинга автопарка (FMS), также популярны комплексные продукты, которые подразумевают не только покупку техники, но и послепродажную сервисную поддержку. Также все больше и больше рентабельность и надежность бизнеса наших клиентов повышается благодаря сервисным контрактам Scania, например, комплексное предложение «Scania Драйв».
В числе наших приоритетов ряд важных направлений. В частности, это, разумеется, привлечение новых клиентов посредством продаж техники и услуг нового поколения Scania, развитие направления техники на газомоторном топливе, расширение присутствия СТО Scania на территории России и взаимодействие с партнерами и в дополнение ко всему техническое совершенствование наших автомобилей.
Помимо выхода нового поколения грузовиков Scania на российские дороги мы представляем новую систему гибкого технического обслуживания Flexible Plans. Благодаря использованию диагностических данных автомобиля, получаемых в режиме реального времени, специалисты марки адаптируют план технического обслуживания для каждого клиента в соответствии с условиями эксплуатации. Такая система позволяет существенно повысить надежность техники и подобрать оптимальный график обслуживания, учитывающий специфику бизнеса клиента. За счет оптимизации периодичности проведения плановых работ и проверок автомобилей возрастает производительность автопарка, а вероятность возникновения нарушений в повседневных процессах значительно снижается. Дело в том, что каждая компания по-своему уникальна, а различные маршруты, стили вождения и условия эксплуатации сильно влияют на износ техники. Все это и учитывается в наших инновациях.
У нас уже сейчас множество дилерских предприятий по всей России, но мы не намерены останавливаться на достигнутом – торгово-сервисная сеть будет развиваться и качественно, и количественно. Хотя, конечно, о деталях пока говорить рано: темпы расширения дилерской сети во многом зависят от того, насколько динамично и устойчиво будет развиваться рынок коммерческих автомобилей в целом.