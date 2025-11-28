Компактный кроссовер Solaris HC производит российская компания «АГР Холдинг» на ранее принадлежавшем корейцам заводе под Санкт-Петербургом. Что она может противопоставить новомодным образцам китайского автопрома?

Бренд Solaris предпочитает делать ставку на технологичные и одновременно надежные, проверенные временем решения. Такая стратегия приносит свои плоды: продажи автомобилей Solaris в России стремительно растут, марка из месяца в месяц стабильно входит в топ-10 российского рынка.

Широта выбора

Кроссовер Solaris HC сразу обращает на себя внимание широким выбором комплектаций. У нас на тесте — топовый вариант под названием Prestige Smart. Эта версия имеет 150 сильный двухлитровый мотор, «классическую» автоматическую коробку, полный привод и массу электронных опций, среди которых адаптивный круиз-контроль, автоматическое переключение дальнего света, подогрев руля, стекол, передних и задних сидений, аудиосистема Bose с восемью динамиками, панорамная крыша и многое другое.

Помимо Prestige Smart с мотором 2.0 предлагаются еще две комплектации — Family и Lifestyle, они тоже имеют автоматическую коробку, но уже оснащены передним приводом. На выбор есть Solaris HC с мотором 1.6 (121 и 123 л.с.), и с этой силовой установкой насчитывается еще четыре модификации. Две верхние, под названием Family и Lifestyle, получили полный привод, две другие Prime и Classic — передний. Интересно, что при этом во всех четырех комплектациях доступны как 6 ступенчатая механическая коробка, так и 6 диапазонная автоматическая.

К слову, уже в базовом исполнении Prime кроссовер оснащается широким комплексом систем безопасности и ассистентов помощи водителю (включая заводскую телематику «Цифровой автомобиль»), мультимедийной системой с 8 дюймовым дисплеем, поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, а также многим другим.

Тактильное управление

Дизайн Solaris HC скучным не назовешь, двухцветный окрас кузова выделяет машину в городском потоке, в интерьере свежо выглядит также двухцветная отделка: коричневые вставки придают салону респектабельность.

В дискуссии, определяющей, нужны ли в современном автомобиле кнопки управления основными функциями, создатели Solaris непреклонно стоят на стороне традиционалистов. Люди, уставшие от цифровых квестов и ребусов в меню мультимедиа, могут выдыхать: на передней панели и центральной консоли логично и понятно расположились клавиши управления климат-контролем, подогревом сидений, руля, лобового и заднего стекол. Признаемся, что в эпоху тотальной цифровизации большое удовольствие видеть и тактильно ощущать привычную регулировку громкости в виде «крутилки» прямо под центральным экраном, тут же торжественно расположилась кнопка аварийного сигнала, которая избежала участи отправиться, скажем, куда-нибудь на потолок.

Эргономика за рулем продуманная, руль в нашей комплектации хорошо регулируется по высоте и по вылету, есть все нужные регулировки и у водительского сиденья, его профиль удобен — хотя на наш личный вкус набивка могла бы быть помягче, но обзорность безапелляционно отличная.

О пассажирах сзади тоже позаботились — коленями в переднее кресло не будут упираться даже рослые люди, есть подогрев сидений, выдвижной подлокотник. Объема багажника в 433 л достаточно для перевозки среднестатистической семейной поклажи на дачу, трансформация салона классически удобна: секции спинки дивана могут складываться по отдельности, образуя ровную площадку. Правда, у пятой двери нет электропривода.

Бесключевой доступ работает неплохо, фирменное приложение «Solaris.Цифровой автомобиль» работает без нареканий, оно позволяет через смартфон запускать двигатель, устанавливать в салоне желаемую температуру, показывает местонахождение машины.

Адаптация к неровностям

За рулем Solaris HC чувствуешь себя спокойно и уверенно. В настройках подвески ощущаются традиции и опыт солидной инженерной школы. С одной стороны, здесь информативное усилие на руле, крены в поворотах минимальны. При этом автомобиль плавно и комфортно отрабатывает дорожные неровности, реагируя умеренной вибрацией даже на крупные ямы и кочки. Высокую оценку заслуживает и шумоизоляция: звука мотора почти не слышно, хотя звуковые волны от шин в салон все же проникают.

В городском потоке «Эйч Си» обеспечивает уверенный разгон для маневров и перестроений. На трассе же городской кроссовер размеренно набирает скорость, гидротрансформаторная коробка плавно и без рывков тасует диапазоны. Добавляет кроссоверу резвости «спортивный» режим — реакция на педаль газа обостряется.

Но вот мы съезжаем с асфальта на проселочную грунтовую дорогу, тут кстати приходится высокий дорожный просвет в 190 мм. В глубокой раскисшей колее началась пробуксовка передних колес, моментально включился полный привод, который без проблем выводит машину из затруднительной ситуации. По итогам загородной поездки смотрим на расход топлива, он оказывается весьма умеренным для машины с мощным мотором, автоматической коробкой и полным приводом — менее 8 л на сотню в смешанном цикле. Вот что значит солидная инженерная школа.

Технические характеристики Solaris HC 2.0?4WD Габариты 4300х1790х16920 мм Колесная база 2610 мм Дорожный просвет 190 мм Объем багажника 433 л Снаряженная масса 2467 кг Двигатель бензин. L4 атмосферный Объем двигателя 1999 см3 Мощность 149,6 л.с. при 6200 об/мин Крутящий момент 191 Нм при 4500 об/мин Трансмиссия автоматическая 6?ступ. Привод полный Макс. скорость 179 км/ч Время разгона до 100 км/ч Средний расход топлива 7,7 л/100 км Объем бака 50 л