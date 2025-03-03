В ближайшее время марка SOUEAST представит в России новую, третью модель. Об этом журналу «Автопанорама» рассказала Юлия Зелепукина, директор департамента бренд коммуникаций ООО «Джетур Мотор Рус»
На протяжении 2024 года российский автомобильный рынок находился в фазе роста. Продажи начали замедляться лишь в последние два месяца, что объяснимо: резкое повышение ключевой ставки и введение утилизационного сбора напрямую сказались на покупательной способности клиентов. Несмотря на эти факторы, если смотреть на общую статистику продаж, для российского рынка этот год был успешным, ведь удалось приблизиться к показателям 2019 года.
Автомобильный бренд SOUEAST создан для активных энергичных людей, предпочитающих жить в городе и наслаждаться всеми возможностями, которые предлагает современная инфраструктура. Поэтому наше отличие заложено уже в названии бренда. Оно происходит из сочетания двух слов Soul («Душа») и Ease («Легко»). То есть все в бренде SOUEAST вдохновлено философией EASE (Ease your life — «Живи легко!») и заключается в достижении гармоничного синтеза автомобиля, жизненной энергии его владельца и атмосферы большого города. ДНК бренда — это его уникальные характеристики, ценности и обещания, которые отличают его от конкурентов и создают узнаваемость среди потребителей.
В рамках концепции «Живи легко!» SOUEAST вышел на российский рынок с двумя моделями. Это флагманский кроссовер SOUEAST S09 (сегмент D-SUV) и интеллектуальный городской кроссовер SOUEAST S07 (C-SUV). Наши преимущества заключаются в том, что мы изначально заложили в продукт все, что очень важно для покупателей в сегменте кроссоверов в России, а именно — стильный и современный дизайн, вместительный 7 местный салон в базовой версии, наличие полного привода вкупе с классической автоматической коробкой передач, богатое оснащение, включая передовые технологии из премиум-сегмента (например, системы-ассистенты АDAS для обеспечения безопасности на дороге), а также 5 летняя гарантия. Такое сочетание технологий и оснащения, дополненное привлекательным ценовым предложением, выгодно выделяет автомобили бренда SOUEAST на российском рынке.
У SOUEAST достаточно конкурентоспособные условия гарантийного обслуживания. Заводская гарантия на все модели бренда в России составляет 5 лет или 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. При приобретении новых оригинальных запасных частей и аксессуаров у официальных дилеров SOUEAST гарантия на них составит 12 месяцев или 20 тысяч километров пробега. Кроме того, все покупатели, которые приобрели автомобиль у официального дилера SOUEAST, автоматически становятся участниками программы «Помощь на дорогах» сроком на два года.
Цель SOUEAST — стать одним из влиятельных игроков на мировом рынке. За прошедший год в рамках глобальной инвестиционной конференции мы официально представили стратегию дальнейшего развития, установили прочные партнерские соглашения с международными дистрибьюторами, открыли свой первый флагманский шоурум, а также запустили экспортные поставки на рынки России, Центральной Азии и Ближнего Востока. В 2025 году международное присутствие будет расширено до 42 стран и регионов на Ближнем Востоке, в Центральной Азии, Латинской Америке и Африке. Мы планируем основать 10 дочерних компаний, увеличить дилерскую сеть до 300 торговых точек по всему миру и построить порядка 18 сборочных предприятий за пределами Китая, уверенно продвигаясь вперед на мировом автомобильном рынке. В России к концу 2025 года наш модельный ряд будет насчитывать три модели кроссоверов. Во второй половине года мы представим третью модель — стильный городской кроссовер SOUEAST S06. Он предложит покупателям бренда яркий динамичный дизайн и интеллектуальные технологии.