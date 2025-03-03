Что включают в себя планы бренда в России и в мире?

Цель SOUEAST — стать одним из влиятельных игроков на мировом рынке. За прошедший год в рамках глобальной инвестиционной конференции мы официально представили стратегию дальнейшего развития, установили прочные партнерские соглашения с международными дистрибьюторами, открыли свой первый флагманский шоурум, а также запустили экспортные поставки на рынки России, Центральной Азии и Ближнего Востока. В 2025 году международное присутствие будет расширено до 42 стран и регионов на Ближнем Востоке, в Центральной Азии, Латинской Америке и Африке. Мы планируем основать 10 дочерних компаний, увеличить дилерскую сеть до 300 торговых точек по всему миру и построить порядка 18 сборочных предприятий за пределами Китая, уверенно продвигаясь вперед на мировом автомобильном рынке. В России к концу 2025 года наш модельный ряд будет насчитывать три модели кроссоверов. Во второй половине года мы представим третью модель — стильный городской кроссовер SOUEAST S06. Он предложит покупателям бренда яркий динамичный дизайн и интеллектуальные технологии.