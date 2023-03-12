Странные дела творятся вокруг. Еще недавно я писал, что никогда не тестировал самый первый автомобиль новой марки, но случился «Москвич». Прошло месяца два – и вот вам день сурка. Я снова за рулем абсолютно новой модели, которую никогда ранее не продавали в нашей стране. Да и марка Tank широкой публике пока неизвестна

Мы заранее знали, что на Tank 300 предстоит проехать более тысячи километров по дорогам и бездорожью заснеженной Хакасии. Главная достопримечательность по маршруту – Саяно-Шушенская ГЭС (самая большая в России), которая бесконечными тоннами бетона перегородила величественный Енисей.

Также нас ожидает таинственная Сулекская писаница, которую обнаружили в XIX веке километрах в двухстах от Абакана. Это памятник древнего изобразительного искусства Южной Сибири. Писаница представляет собой скалу, сплошь покрытую тысячами рисунков. Основные сюжеты – сцены охоты, сражений, борьбы животных, шаманские обряды.

Затем мы отправимся в село Приисковое, которое славится тем, что здесь выпадает самое большое количество снега в Хакасии. Проще говоря, наездимся и насмотримся вдоволь. А главное, в полной мере испытаем рамный Tank 300. Для этого мы сюда и приехали.

Пейзажи здесь меняются кардинально и с калейдоскопической быстротой. Не успели вырваться из задымленного Абакана, как перед автомобильными испытателями раскинулись кажущиеся бескрайними поля. Снега на них немного, и из-под белого покрывала к солнцу пробивается золотая трава. Прошел еще час, и по бокам шоссе замаячили невысокие, но какие-то особо мощные горы. Нам повезло – на голубом небе появилось яркое солнце, благодаря которому окружающий пейзаж стал похож на дальнюю и еще необитаемую планету.

Ох уж эти фантазии. Возвращаемся на землю обетованную и вспоминаем, что едем в танке или на танке… другими словами, тестируем еще неизведанное детище китайского автопрома.

Для начала осматриваемся в салоне, который представляет собой довольно стильное сочетание чернои? кожи nappa, металлических вставок и качественного пластика. Центр композиции – зона с двумя ЖК-дисплеями высокои? четкости диагональю по 12,3 дюи?ма. Тот, что находится прямо перед водителем, это цифровая комбинация приборов. Второи? же отвечает за многие настройки, включая климат-контроль. Не знаю, хорошо это или плохо, но управлять температурой в салоне можно только через тачскрин. Отдельной крутилки или кнопки для этого нет.

Осматриваем руль. Его снабдили клавишами управления основными функциями аудиосистемы и адаптивного круиз-контроля. Также он обогревается по всеи? окружности – можно снять перчатки, когда садитесь в холодный, еще непрогретый салон. В максимальной комплектации водительское кресло имеет функцию массажа. А еще китайские инженеры настоя­ли на опции «иглоукалывание». Шучу! Этого пока нет.

Задним пассажирам предложены обогрев, откиднои? подлокотник и регулировка угла наклона спинки. Последняя разделена в пропорции 60:40. При выездах на природу автовладельцы оценят электророзетку на 220 В. Ее разместили в багажнике. Можете смело брать с собой утюг или чайник. А еще комплектация Premium радует небольшим складным столом. Пустячок, как говорится, а приятно.

Внедорожные системы

Для освоения всех внедорожных ассистентов, установленных в Tank 300, надо заканчивать специаль­ные курсы. Пока расскажем о наиболее важных. Например, внедорожник способен поддерживать безопасную, предельно малую скорость на спусках, подъе­мах и ровных участках. В системе выбора режимов движения, наряду с привычными асфальтовыми и внедорожными, есть настрои?ка «Эксперт». Она отключает практически все системы активной безопасности, позволяя водителю-профессионалу чувствовать «чистыи?» автомобиль, без какого-либо стороннего вмешательства. Принудительные блокировки предусмотрены как для заднего, так и для переднего (в комплектации Premium) межколесного дифференциала. Развернуться в ограниченном пространстве поможет функция Tank Turn. Она подтормаживает отдельные колеса, позволяя проделывать так называемыи? танковыи? разворот – маневр, требующии? гораздо меньше пространства, чем разворот классическии?. Что особенно важно в лесу или в горах. Работает это так. Переключаете селектор АКП в «нейтраль», нажимаете кнопочку Tank Turn, переходите в режим «драйв», выворачиваете до упора руль и безжалостно жмете газ. Внутреннее по отношению к центру поворота заднее колесо подтормаживается, и внедорожник весьма шустро разворачивается. Отличный помощник в условиях ограниченного пространства!

Другой мотор

Tank 300 оснащен 4 цилиндровым 2 литровым турбированным двигателем, развивающим 220 л.с. Этой мощности с избытком хватает во время обгонов на прямиках, которые во множестве встречаются на хакасских дорогах. Немаловажно, что бензиновый «движок» работает в сочетании с очень выносливой, по заявлению разработчиков, классической 8 диапазонной АКП.

Пожалуй, общим местом для критики приходящих к нам китайских кроссоверов и внедорожников является довольно средняя динамика разгона. Конечно, для обычного среднестатистического автолюбителя 10,6 с до сотни – показатель нормальный. Но очень хочется, чтобы в будущем появились и «заряженные» версии. К слову, «максималка» у Tank 300 – 175 км/ч.

Вызвал вопросы рычажок включения поворотников. Он тут электронный, то есть включается как обычно, а вот с выключением случаются проблемы. За три дня тест-драйва я так и не настроил собственную кисть руки на необходимое усилие. То слабо жму, то слишком сильно. Короче, надо привыкать.

Позволим себе уместное лирическое отступление. Автомобиль базируется на раме собственной разработки концерна Great Wall Motor. Универсальная конструкция позволяет создавать мощные и технологичные внедорожники с разными типами силовых установок: с двигателями внутреннего сгорания (ICE), обычные (HEV) и подзаряжаемые (PHEV) гибриды. И если инженеры, создававшие Tank, говорят, что коробка выносливая, значит, так оно и есть. Ведь «танк» прошел более 6 млн км дорожных испытании?, 76 видов экстремальных тестов в 18 климатических зонах. Это вам не шутки.

Проезжать препятствия, которых в Хакасии встречается немало, помогает довольно внушительный клиренс в 224 мм. Внедорожник может без риска преодолеть брод глубиной до 700 мм. Хорошей проходимости способствуют и короткие свесы кузова.

Передняя подвеска выполнена по независимои? двухрычажнои? схеме. Сзади стоит жесткии? мост. Полныи? привод реализован по схеме с жестко подключаемым передним мостом (Part-time) и для тяжелых условии? дополнен понижающеи? передачеи?.

Конечно, время все расставит по своим местам, но нас убеждали, что Tank 300 хорошо защищен от коррозии.

С МЕСТА В КАРЬЕР

История марки Tank началась три года назад. Изначально модель «300» дебютировала в линейке премиальной марки Wey. Всего за три месяца она вошла в топ-10 самых продаваемых машин в Китае.

Спустя три месяца новинка установила рекорд продаж. Быстрый успех способствовал выделению бренда Tank в самостоятельное подразделение.

В июле прошлого года бренд вышел на первый экспортный рынок, которым стала Саудовская Аравия. Еще немного времени – и новинку представили российской публике. Известна и цена – вернее, цены. Минимальная стоимость Tank 300 составляет 3 699?000 рублей. Речь идет о комплектации Adventure. Если хотите Premium, будет дороже на 350?000. При этом предзаказ можно оформить в мобильном приложении Tank.

Различные лимитированные серии – визитная карточка молодого бренда. Первои? особои? комплектациеи? стал Tank 300 Cyber, дебютировавший летом 2021 года и выпущенный в количестве 8 тыс. экземпляров. Спустя год специально для путешественников произвели 3 тыс. автомобилеи? в специальнои? версии Frontier с ярко-желтым кузовом, шноркелем, багажником на крыше и увеличенным дорожным просветом. В качестве крайне необходимого аксессуара прилагался электрическии? велосипед с креплением на заднем бампере. А в ноябре 2022 года в честь продажи 200 тыс. автомобилеи? в Китае представили юбилейную версию Anniversary Edition тиражом 500 экземпляров.

Две комплектации

На россии?ском рынке внедорожник представлен в двух комплектациях – Adventure и Premium. Даже базовыи? уровень предполагает наличие полного комплекта премиальных систем для комфорта, безопасности и повышения проходимости. Мы имеем в виду адаптивный круиз-контроль, систему контроля рядности с функциеи? удержания по центру полосы, сканеры дорожных знаков. Датчик дождя и омыватель камеры заднего вида помогут справиться с непогодой. Обогрев сидении? и руля дополнены такой полезной зимней опцией, как обогрев всей площади лобового стекла и форсунок стеклоомывателей. Светодиодные фары снабжены автоматическим включением и выключением дальнего света. Противотуманки, кроме своей обычной функции, умеют подсвечивать повороты. Цветнои? дисплеи? дает возможность настроить под себя автомобиль по различным параметрам. В движении изображение с четырех наружных камер обеспечивает хороший дополнительный обзор. А с помощью фронтальной камеры водитель в режиме реального времени видит происходящее под передними колесами и угол их поворота. Эту опцию называют «прозрачным капотом».

Основные отличия комплектации Adventure от Premium заключаются в наличии у премиального варианта таких дополнений, как блокировка переднего межколесного дифференциала, отделка сидении? кожеи? nappa, передние сиденья с функциеи? вентиляции, интеллектуальныи? круиз-ассистент, функция «умного уклонения» (Smart Dodge), шторки безопасности и тонировка стекол. За звук в автомобиле в комплектации Premium отвечает аудиосистема Infinity с восемью динамиками и сабвуфером. Настроение в поездке создает фоновая подсветка, в палитре которой может быть до 64 оттенков. В модификации Adventure контурная подсветка интерьера выполнена в семи цветовых вариантах.

В любой версии классическии? образ внедорожника подчеркивается распашной дверью багажного отсека с закрепленным на неи? полноразмерным запасным колесом. Дверь можно заблокировать в промежуточном положении. Это важно, когда машина стоит с креном или при сильном боковом ветре, а вам надо что-то достать или, наоборот, положить внутрь.

Внедорожник подготовлен под установку фаркопа. Двигатель и коробка передач имеют мощную защиту. Стационарные подножки облегчают посадку и высадку. Ими особенно удобно пользоваться, когда рукой держишься за «внедорожный» поручень. Все комплектации оснащаются стеклянным люком с электроприводом и реи?лингами для установки багажника. Остается добавить, что автомобиль доступен в пяти цветах: «белыи? ольхон», «черныи? богдо», «серыи? шантар», «чарскии? оранжевыи?» и «красныи? эльтон». Экзотично.

Рыночные перспективы

Лично мне внедорожник понравился. Думаю, он займет свою нишу на нашем рынке, и не потому, что сейчас на нем образовались пустоты. Автомобиль действительно имеет собственное, неповторимое лицо. Плюс ко всему в России всегда любили и продолжают любить настоящие рамные внедорожники. И хакасский тест-драйв только подтвердил внедорожный характер дебютанта. Семь футов под килем!

Технические характеристики Tank 300 Габариты, мм 4760?×?1930?×?1903 Колесная база, мм 2750 Дорожный просвет, мм 224 Объем багажника, л 410–1635 Снаряженная масса, кг 2230 Тип двигателя бензиновый турбо Рабочий объем, см³ 1967 Макс. мощность, л.с./об/мин 220/5500 Макс. момент, Hм/об/мин 380/1800–3600 Привод подключаемый полный Трансмиссия автоматическая 8?диапазонная Макс. скорость, км/ч 175 Время разгона 0–100 км/ч, с 10,6 Расход топлива (средний), л 10,7 Объем бака, л 80