Автомобильный портал Motorpage
Китайская марка, немецкий дизайн, белорусское производство
Логотип VGV

VGV U70 Pro (2024) вид спереди
Эмблема на радиаторе та же, что у родственных грузовиков Sitrak
VGV U70 Pro (2024) вид сбоку
Автомобиль крупный, 4825 мм в длину, колесная база 2800 мм
VGV U70 Pro (2024) вид сзади
Модель U70 Pro, марка VGV, входит в концерн Sinotruk
VGV U70 Pro (2024) дверь
Порог прикрыт нижней частью двери и не пачкает одежду при посадке
VGV U70 Pro (2024) дверь
Ровные швы, хорошее качество сборки и подгонки деталей
VGV U70 Pro (2024) передние кресла
Материалы отделки салона практичные и добротные
VGV U70 Pro (2024) передние кресла
Сиденья подогреваются – и на первом, и на втором рядах
VGV U70 Pro (2024) передние кресла
В двух старших комплектациях сиденье водителя регулируется в 6 направлениях
VGV U70 Pro (2024) панорамная крыша
Панорамная крыша закрывается светозащитной шторкой
VGV U70 Pro (2024) салон
Архитектура передней панели родом из 2010-х
VGV U70 Pro (2024) руль
Необычно толстый руль очень удобно лежит в руках
VGV U70 Pro (2024) приборная панель
В смешанном режиме расход топлива доходит до 13,4 литров на сотню
VGV U70 Pro (2024) приборная панель
Через приборную панель производятся многие настройки, например, усилия на руле
VGV U70 Pro (2024) монитор
Меню центрального экрана простое и понятно организованное
VGV U70 Pro (2024) монитор
Есть камера заднего вида, линии разметки статические
VGV U70 Pro (2024) монитор
Воспользоваться бортовым навигатором не удалось
VGV U70 Pro (2024) монитор
У акустической системы есть несколько пресетов звучания
VGV U70 Pro (2024) АКПП
Массивный селектор АКП можно сместить вбок, включив ручной режим
VGV U70 Pro (2024) клавиши управления климатом
Под центральным экраном – два ряда клавиш управления климатом
VGV U70 Pro (2024) бокс
Подпружиненная крышка закрывает отсек с USB-разъемом и розеткой
VGV U70 Pro (2024) вставка-лоток
В подлокотнике есть промежуточная вставка-лоток
VGV U70 Pro (2024) вставка-лоток
Внутренний бокс закрыт сдвижной шторкой
VGV U70 Pro (2024) второй ряд
Дверной проем широкий, есть регулируется продольная регулировка подушки и наклона спинки
VGV U70 Pro (2024) второй ряд
Места для ног при посадке «сам за собой» достаточно
VGV U70 Pro (2024) воздуховод
Раздельные воздуховоды, USB-разъемы, ниша для мелочей
VGV U70 Pro (2024) багажное отделение
В пятиместном варианте объем багажника составляет 501 л, если использовать третий ряд сидений – 200 л
VGV U70 Pro (2024) багажное отделение
Под фальшполом расположен органайзер со штатными инструментами
VGV U70 Pro (2024) багажное отделение
Максимальный объем багажника – 1800 литров
VGV U70 Pro (2024) колесо
Автомобиль обут в шины Ikon Autobiography Snow 225/55 R18
VGV U70 Pro (2024) задняя подвеска
Задняя подвеска полузависимая, запасное колесо под бампером
VGV U70 Pro (2024) дорожный просвет
Заявленный дорожный просвет – 200 мм
VGV U70 Pro (2024) моторный отсек
В четырех старших комплектациях из шести капот снабжен гидравлическими упорами
VGV U70 Pro (2024) лого

Чем интересен семиместный SUV с передним приводом и «автоматом»

В мае прошлого года в Россию пришла автомобильная марка VGV. Российский дистрибьютер расшифровывает аббревиатуру как Very Good Vehicle, «очень хороший автомобиль», китайский производитель изначально предлагал вариант Victory Go Victory – «побеждай, давай, побеждай», примерно так. Марка принадлежит китайскому государственному концерну CNHTC, точнее, входящему в него подразделению Sinotruk, выпускающему большие грузовики, в России они широко известны под маркой Sitrak.

Легковая линейка VGV у нас в стране представлена двумя моделями переднеприводных кроссоверов, старшим U75 Plus и младшим U70 Pro, на подходе два пикапа. Сегодня на тесте motorpage.ru – VGV U70 Pro в семиместном исполнении, топовая комплектация Executive.

Снаружи и внутри

Это уже рестайлинговая модель 2021 года, вообще U70 появился в 2019-м. На презентации VGV в России сообщалось, что кроссоверы этой китайской марки создавал европейский дизайнер с 25-летним опытом, доктор наук Университета искусств и дизайна в Бург-Гибихенштайне, долго работавший в Мюнхене – в BMW, Ford, MAN и Siemens. Но имени его почему-то не называли.

Как бы там ни было, VGV U70 Pro, переднеприводный SUV длиной 4825 мм с колесной базой 2800 мм, выглядит действительно по-европейски. Несмотря на рестайлинг, чувствуется, что машина изначально была создана в 2019-м. Спокойный дизайн, практичный пластиковый обвес по низу, прикрытые низом дверей от грязи пороги. Кузов цвета серый металлик с хорошо дозированным хромом на радиаторной решетке и порогах, красные полоски на бамперах. Современная полностью светодиодная оптика уже в базе.

В интерьере классика тоже: черно-серая гамма отделочных материалов, мягкий кожзам сверху и жесткий пластик внизу, с вкраплениями вставок под алюминий и красными акцентами, как и в экстерьере. Приборная панель в начальных версиях аналоговая, но у нас версия топовая, так что на передней панели два 10,25-дюймовых цифровых экрана – приборная панель и экран мультимедиа, под которым есть два ряда физических кнопок для регулировки климата. Климат-контроля нет, только кондиционер. Но при этом есть не свойственная, вроде бы, бюджетным машинам функция AutoHold.

Не нашелся в тестовом автомобиле Apple Carplay, лишь Android Auto. Камера только задняя линии разметки у нее не динамические, круиз-контроль не адаптивный. В то же время, есть настройки усилия на руле, правда, расположены они непривычно, в меню приборной панели.

Второй ряд с откидным подлокотником вмещает троих взрослых, третий – двух детей, максимум подростков. У багажника три варианта объема: максимальный – 1800 литров, стандартный – 501 литр, при разложенном третьем ряде сидений – 200 литров. Багажная дверь имеет электропривод, открывается и закрывается и кнопкой, и дистанционно с брелока.

Адаптация для России

Кроссовер поступает к нам из Беларуси, где VGV собираются на заводе «Юнисон». Версий пять: две Comfort, пяти- и семиместная, обе с шестиступенчатой «механикой» и еще три с шестистуенчатым «автоматом». Две Lifestyle, на пять и на семь мест, и топовая Executive, в семиместном исполнении и с «автоматом».

U70 Pro подготовлены для эксплуатации в России: уже в базе у всех есть обогревы передних сидений, зеркал, лобового и заднего стекол, форсунок стеклоомывателя и руля – правда, чтобы включить последний, нужно проделать то ли четыре, то ли пять операций на центральном экране. В тестовой Executive подогреваются не только передние, но и задние сиденья.

Дорожный просвет для России увеличен до 200 мм, картер двигателя снабжен защитой, правда, не металлической, а композитной.

Отдельно на белорусском заводе работают и над повышением антикоррозийной стойкости кузова машин. Сначала электрохимическое фосфатирование в цинксодержащем растворе, потом электрофорезное нанесение защитного полимера, сушка при высокой температуре для окончательной полимеризации и затвердевания защитного слоя. Дальше – герметизация сварных швов, нанесение на нижнюю часть кузова антигравийного и антипескоструйного покрытия. Затем нанесение грунта, снова сушка, и лишь потом окраска кузова и покрытие лаком.

Агрегаты и шасси

Подготовлен к жизни в России и двигатель U70 Pro, он дефорсирован и адаптирован под использование бензина АИ-92. В Китае эта полуторалитровая турбированная рядная «четверка» TLE4G15D выдает 156 л.с. и 215 Нм,, в российском исполнении – 143 л.с. при 5600 об/мин и 207 Нм крутящего момента в диапазоне 2000-4000 об/мин. У этого мотора чугунный блок цилиндров, алюминиевая головка блока и цепной привод ГРМ, примерный ресурс агрегата – 250 тысяч км. Коробка передач – классический 6-ступенчатый «автомат», рассчитанный на крутящий момент до 300 Нм, данные о производителе и ресурсе найти не удалось. Привод только на передние колеса, подвеска спереди независимая, Макферсон, сзади полузависимая, торсионная балка.

Тандем двигателя и коробки разгоняет автомобиль снаряженной массой 1541 кг до максимальных 175 км/ч, официальные данные о времени, которое занимает у U70 Pro разгон до сотни, отсутствуют, по неофициальным это примерно 11 секунд.

В движении

В автомобильной журналистике известен и давно осмеян штамп «пухлый хваткий руль». Но VGV U70 Pro – тот случай, когда у машины руль действительно с необычно толстым ободом. И отличная курсовая устойчивость, которой не мешает никакая колейность, машина идет по трассе как по нитке, руль можно отпустить.

Дополнительных режимов движения нет, только включающая режим «снег» кнопка со снежинкой на центральном тоннеле – точно так же, как в моем шведском кроссовере 2011 года. Указатель поворотов тикает не на два тона, как, например, в современных Chery и ее субарендах, а старомодно, тихо, ненавязчиво. Удобная посадка за рулем, нет никаких специальных ухищрений, просто хороший профиль сидений – и сидишь как влитой..

На багажной двери машины помимо шильдика VGV U70 Plus есть надпись Sinotruk, и корень «трак», «грузовик», который содержится в этом слове, чувствуется в характере машины, грузовые гены хорошо различимы. Прежде всего в работе подвески, упругой и мощной. Даже неприятные стыки на эстакадах автомобиль проходит прекрасно, лишь отмечает их упругим толчком. На разобранном для ремонта подмосковном мосту, где на большинстве тестовых машин приходилось красться, переваливаясь через высокие каменные выбоины, на VGV U70 Plus замедляешь ход, конечно, но совершенно не опасаешься, что в конце серии вертикальных раскачек картер двигателя встретится с торчащим из колеи фрагментом бетонной плиты. То же самое и на железнодорожном переезде, и на весеннем разбитом проселке с ледяными подтаявшими ухабами. Я даже сначала подумал было, что дело в мясистой резине, но нет, версии Executive положены даже не 17-дюймовые колеса, а 18-дюймовые, профиль 225/55. Салон при этом собран качественно – на ухабах ни шума, ни скрипа.

Динамика разгона у VGV U70 Plus поначалу не впечатляет. При ускорении для обгона на трассе машина на кикдаун реагирует неохотно, рывком сбрасывает две передачи вниз, затем следует не очень убедительный рывок – мощности, конечно, не хватает. Но выход есть: перемещаешь вправо, от себя, кулису коробки, включаешь ручной режим, спускаешься на четвертую передачу и разгон становится гораздо веселее. На третьей было бы еще лучше, но коробка себя бережет, с шестой позволяет перейти максимум на четвертую. АКП здесь, похоже, адаптивная, примерно через день активной езды я вдруг понял, что при старте с места динамики мне вполне хватает, даже не слишком энергично утопил педаль газа – вот уже 110 км/ч.

Как трассовый круизер VGV J70 Plus очень неплох – движение на крейсерских 140 км/ч уверенное, ровное, хотя 100-110 км/ч все-таки комфортнее: меньше аэродинамических шумов и гула шин из колесных арок, шума от двигателя при этом нет. В городе автомобиль расходовал 11,6 литров на 100 километров, в смешанном режиме расход уменьшился до 10,8 литров, на трассе упал до 9,1 литра. У машины очень понятные, предсказуемые, мощные тормоза, с увеличением нажима на педаль получаешь ровно такое замедление, которого ждешь.

Главное впечатление – неожиданное: в не претендующем вроде бы на многое VGV U70 Plus можно испытать подзабытое уже чувство хорошей обратной связи от всех органов управления автомобилем, удовольствие от внятности реакций машины на твои команды. От слаженности работы подвески, тормозов, руля – относительно друг друга они настроены прекрасно. Двигатель сюда, да, просится помощнее. Вопрос в воздух: почему производители многих более современных и дорогих автомобилей – умных, технологичных, с передовой электроникой, – не могут научить свои машины ехать так, как эта?

Кому интересен

Точно – водителям в возрасте около 50, которым нужен семиместный салон и которые готовы мириться с отсутствием полного привода. Тех, кто озабочен передовыми технологиями, VGV U70 Pro вряд ли заинтересует, хотя он совсем не отсталый в этом смысле. А вот тех, кто помнит и знает, как должен ехать хорошо настроенный «аналоговый» автомобиль конца 2010-х, VGV U70 Pro может приятно удивить. Он не претендует на спортивность, но удовольствие от повседневной езды за рулем его получить можно – чувство, когда ты управляешь автомобилем, а не он тобой. Сомнение может вызвать малоизвестный бренд, которому без году неделя. Но аргумент в пользу VGV U70 Pro – репутация и опыт материнской Sinotruk как производителя грузовиков и спецтехники. 

И главный плюс: не отпугивающая с порога цена. Начальная пятиместная версия VGV U70 Pro с «механикой» с учетом выгод стоит 1 999 900 рублей, без них 2 299 900 рублей. Тестовый семиместный Executie без скидок – 2 749 900 рублей. Больщой семье, приглядывающей себе не слишком дорогой, но вместительный, практичный и надежный переднеприводный SUV с высоким клиренсом, VGV U70 Pro может пригодиться.

       

Технические характеристики VGV U70 PRO

ГАБАРИТЫ, ММ

4825/1870/1691

КОЛЕСНАЯ БАЗА, ММ

2800

ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ

200

СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ

1541

ТИП ДВИГАТЕЛЯ

Бензиновый L4, турбонаддув

РАБОЧИЙ ОБЪЕМ, КУБ. СМ

1499

МАКС. МОЩНОСТЬ, Л.С

143 при 5600 об/мин

МАКС. МОМЕНТ, НМ

207 при 2000-4000 об/мин

ПРИВОД

Передний

ТРАНСМИССИЯ

6-АКП

МАКС. СКОРОСТЬ, КМ/Ч

175

РАЗГОН 0–100 КМ/Ч, С

11

СРЕДНИЙ РАСХОД ТОПЛИВА, Л/100 КМ

7,8

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