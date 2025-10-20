Чем, кроме двигателя и АКП, флагманский кроссовер VGV отличается от младшего

Не так давно на тесте в motorpage.ru был кроссовер VGV U70 Pro. Эта автомобильная марка пришла в Россию в мае 2024-го, принадлежит Sinotruk – выпускающему грузовики подразделению китайского госконцерна CNHTC. Сегодня знакомимся с флагманским кроссовером VGV – U75 Plus.

Снаружи и внутри

Хотя тот, кто уже знаком с VGV U70 Pro, хотя бы даже по нашему тесту, наверняка ощутит дежавю: машины эти внешне почти одинаковые да и собираются оба на одном заводе «Юнисон» в Беларуси. Флагманский VGV U75 Plus – точно такой же переднеприводный SUV длиной 4825 мм с колесной базой 2800 мм. Различия лишь в оформлении передней части. А так – у флагмана тот же дизайн европейского происхождения: спокойный экстерьер семейного кроссовера, практичный пластиковый обвес по низу, прикрытые низом дверей от грязи пороги. Два варианта отделки салона, черный или коричневый кожзам. Та же, что в VGV U70 Plus, архитектура передней панели с двумя 10-дюймовыми цифровыми экранами – комбинацией приборов и центральным, вот только VGV U75 Plus лишился физических кнопок «климата», потому что экран мультимедиа вписан под единым изогнутым стеклом в центральную консоль.

В салоне или пять, или семь, как в тестовом автомобиле, посадочных мест. Просторный второй ряд с комфортом вмещает трех человек, третий – двух детей, в лучшем случае, подростков. У багажника три варианта объема: максимальный – 1800 литров, стандартный – 501 литр, при разложенном третьем ряде сидений – 200 литров. Багажная дверь с электроприводом, управляется и кнопкой, и с брелка.

Агрегаты и шасси

Но вот главное отличие от младшего брата – под капотом VGV U75 Plus располагается не полуторалитровый, как в U70 Pro, а двухлитровый рядный четырехцилиндровый турбированный двигатель GW4C20B. Этот мотор с 2019 года собирается на заводе Great Wall. Он устанавливался на флагманский внедорожник марки Haval, H9, на пикап Great Wall Poer – в его бензиновой версии, которая в Россию не поставлялась. Чугунный блок цилиндров, алюминиевая головка блока, цепной привод ГРМ. Прирост мощности по сравнению с мотором младшего VGV U70 Pro у флагманского VGV U75 Pro солидный – не 143 л.с., а 224 л.с. при 5500 об/мин и 385 Нм при 3600 об/мин. Примерный ресурс агрегата – 230 тысяч км. Ну а в трансмиссии VGV U75 Plus используется классический 8-ступенчатый «автомат» Shengrui SR-8AT380, рассчитанный на передачу крутящего момента до 380 Нм в автомобилях с передним приводом – другого у VGV U75 не предлагается. Примерный ресурс этой коробки при условии замены масла каждые 60 тысяч км составляет 250 тысяч км. Тандем двигателя и АКП разгоняет автомобиль снаряженной массой 1680 кг до максимальных 210 км/ч, разгон до сотни у VGV U75 Plus занимает 8,2 секунды. Подвеска автомобиля полностью независимая, спереди Макферсон, но сзади, в отличие от U70 Pro, – уже не торсионная балка, а многорычажная.

В движении

Уже знакомый по «младшему брату» руль – очень удобный, правильного сечения, приятно тугой и очень понятный на любых скоростях, когда автомобиль после поворота возвращается на прямую, руль сам стремится в положение «ноль». Так же, как и в VGV U70 Pro, водителю VGV U75 Plus передается «грузовиковое» ощущение уверенности и надежности автомобиля – ее рождает мощная и хорошо настроенная подвеска, которая радует и на асфальте, и на ухабистой грунтовке, ведущей к дачному поселку, хотя дорожный просвет у VGV U75 Plus не самый высокий, 190 мм. Да, у машины отчетливый переднеприводный характер, но при этом прекрасная курсовая устойчивость: на трассе, если не считать неизбежного погуливания влево-вправо в накатанных колеях крайней левой полосы, на скорости 120 км/ч расслабленно рулишь одной рукой. И с набором скорости уверенность не исчезает. Те же режимы трансмиссии, что и у младшего собрата, переключаются кнопкой Drive Mode на центральном тоннеле: «комфорт», который явно выполняет функцию экономичного. «стандарт», который играет роль «комфортного», «спорт» и «снег».

За рулем VGV U75 Plus можно вдруг обнаружить, что совершенно незаметно для себя начинаешь проезжать на скорости 140 км/ч знакомый участок загородной дороги с поворотами, подъемами и спусками, – там, где обычно держишь не больше 110 км/ч. Причем совершенно естественно, без малейшего напряжения – и это о многом говорящая деталь. Такое встречается нередко – не самый звучный вроде бы бренд, но очень приятное совокупное ощущение от автомобиля. От его посадки за рулем, от управляемости, от руления, разгона, торможения. От тишины в салоне, исключая неизбежные аэродинамические шумы вокруг наружных зеркал после примерно 110 км/ч.

Расход топлива VGV U 75 Plus по трассе при крейсерской скорости 90 км/ч составил 7,9 литров, в режиме «город/трасса» – 10,3 литра, в городских пробках тестовый автомобиль потреблял на сотню километров до 15 литров, 92-го, впрочем, бензина. С учетом этого объем топливного бака в 58 литров выглядит приемлемым, но не более того, можно бы и побольше.

Чего не хватает

Для начала – связи бортовой медиасистемы с смартфоном по протоколам Apple CarPlay и Android Auto, есть только связь по Bluetooth. Дальше: центральный экран большой и красивый, но не слишком отзывчивый. А это важно, поскольку в VGV U75, в отличие от U70 Pro, все регулировки через экран, включая климатическую установку. И чтобы выключить кондиционер, когда становится слишком холодно, – а здесь именно кондиционер, климат-контроля нет, – нужно на ходу тыкать пальцем в экран, не сразу попадая точно в нужное место, потому что на солнце экран еще и слепнет.

Еще у этого во многих отношениях достойного автомобиля при пробеге 7695 километеров в салоне при движении по неровностям все время что-то потрескивает и кряхтит. Дефлекторы вентиляции вибрируют, сиденья на салазках тоже чуть поскрипывают, похрустывает что-то в недрах центральной консоли – может быть, съемная вставка с подстаканниками. Впрочем, это можно списать на особенности эксплуатации тестового автомобиля журналистами.

Кому может интересен VGV U75 Plus

Точно так же, как и его младший брат, – водителям в возрасте вокруг 50, которым нужен вместительный семиместный салон и не так важен полный привод. И, – тут цитата из своего же теста VGV U70 Pro, – «тем, кто помнит и знает, как должен ехать хорошо настроенный «аналоговый» автомобиль конца 2010-х». При этом козыри флагмана – более мощный, чем у VGV U70 Pro, двигатель и восьмиступенчатая трансмиссия, позволяющие получить больше удовольствия от управления машиной. Так что тем, кому нужен переднеприводный кроссовер и кого не смущает непафосность марки, стоит присмотреться к VGV U75 Plus, по крайней мере, прокатиться за рулем, чтобы почувствовать и оценить машину. Кстати, про «оценить» – в максимальной комплектации Premium за семиместный VGV U75 Plus без учета скидок просят 3 149 900 рублей, со всеми скидками – 2 549 900 рублей.

Тенические характеристики VGV U75 Plus ГАБАРИТЫ, ММ 4840/1870/1691 КОЛЕСНАЯ БАЗА, ММ 2800 ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ 190 СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ 1680 ТИП ДВИГАТЕЛЯ Бензиновый L4, турбонаддув РАБОЧИЙ ОБЪЕМ, КУБ. СМ 1967 МАКС. МОЩНОСТЬ, Л.С 224 при 5500 об/мин МАКС. МОМЕНТ, НМ 385 при 3600 об/мин ПРИВОД Передний ТРАНСМИССИЯ 8-АКП МАКС. СКОРОСТЬ, КМ/Ч 210 РАЗГОН 0–100 КМ/Ч, С 8,2 СРЕДНИЙ РАСХОД ТОПЛИВА, Л/100 КМ 8,3