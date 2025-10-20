Автомобильный портал Motorpage
Два, а не полтора
Логотип VGV

VGV U75 Plus (2025) вид спереди
Фары светодиодные, круглые противотуманки вписаны в обводы бампера
VGV U75 Plus (2025) вид сбоку
Глянцевые черные накладки на задних стойках создают эффект «парящей» крыши
VGV U75 Plus (2025) вид сзади
Горизонтальная подштамповка идет через весь борт от фар до задних фонарей
VGV U75 Plus (2025) вид сзади
Пластиковые гребни в нижней части бампера призваны защитить от повреждений на бездорожье
VGV U75 Plus (2025) порог
Порог прикрыт низом двери и остается чистым
VGV U75 Plus (2025) дверь
Дверные карты обшиты экокожей
VGV U75 Plus (2025) кресло водителя
У водительского сиденья есть электрорегулировки в 6 направлениях
VGV U75 Plus (2025) панорамная крыша
Есть панорамная крыша
VGV U75 Plus (2025) салон
Изогнутая центральная консоль выполнена из высокопрочного стекла – как экран смартфона
VGV U75 Plus (2025) руль
Руль трехспицевый, с усечённым снизу ободом. Регулируется только по высоте
VGV U75 Plus (2025) приборная панель
10,25-дюймовая приборная панель имеет два варианта дизайна
VGV U75 Plus (2025) центральная консоль
10,1-дюймовый сенсорный HD-экран вписан в архитектуру передней панели. Протоколы Android Auto и Apple CarPlay система не поддерживает
VGV U75 Plus (2025) центральная консоль
Автомобиль оснащен камерами кругового обзора
VGV U75 Plus (2025) селектор АКПП
Справа от круглого селектора АКП расположена кнопка выбора режимов движения Drive Mode
VGV U75 Plus (2025) бокс в подлокотнике
Бокс в подлокотнике можно увеличить, вынув вкладыш с подстаканниками под сдвижной крышкой
VGV U75 Plus (2025) задний диван
Второй ряд сидений раздельно, в пропорции 2/1, складывается, перемещается вперед-назад и имеет регулировку спинки по углу наклона
VGV U75 Plus (2025) второй ряд
Если отодвинуть назад до упора диван второго ряда, место в ногах у пассажиров увеличится
VGV U75 Plus (2025) второй ряд
В торце центральной консоли – дефлекторы вентиляции, ниша для мелочей и два USB-разъема
VGV U75 Plus (2025) проем для посадки и высадки на третий ряд
Проем для посадки и высадки на третий ряд не слишком широкий
VGV U75 Plus (2025) третий ряд
Производитель утверждает, что на третьем ряду будет удобно пассажирам ростом до 175 см
VGV U75 Plus (2025) багажное отделение
Если в салон сядут семь человек, объем багажника составит 201 литр
VGV U75 Plus (2025) багажное отделение
В пятиместном варианте – 501 литр
VGV U75 Plus (2025) багажное отделение
Максимальный объем – 1800 литров
VGV U75 Plus (2025) багажное отделение
Под фальшполом – небольшой органайзер с набором штатных инструментов
VGV U75 Plus (2025) запасное колесо
Запасное колесо крепится сзади под кузовом
VGV U75 Plus (2025) колесо
Тестовый автомобиль обут в шины Nexen Roadian GTX размерности 225/55 R18
VGV U75 Plus (2025) моторный отсек
2.0 Тurbo GDI вошел в десятку лучших двигателей China Heart Top 10
VGV U75 Plus (2025) защита двигателя
Автомобиль адаптирован для России, двигатель защищен снизу композитным листом
VGV U75 Plus (2025) шильдик

Чем, кроме двигателя и АКП, флагманский кроссовер VGV отличается от младшего

Не так давно на тесте в motorpage.ru был кроссовер VGV U70 Pro. Эта автомобильная марка пришла в Россию в мае 2024-го, принадлежит Sinotruk – выпускающему грузовики подразделению китайского госконцерна CNHTC. Сегодня знакомимся с флагманским кроссовером VGV – U75 Plus.

Снаружи и внутри

Хотя тот, кто уже знаком с VGV U70 Pro, хотя бы даже по нашему тесту, наверняка ощутит дежавю: машины эти внешне почти одинаковые да и собираются оба на одном заводе «Юнисон» в Беларуси. Флагманский VGV U75 Plus – точно такой же переднеприводный SUV длиной 4825 мм с колесной базой 2800 мм. Различия лишь в оформлении передней части. А так – у флагмана тот же дизайн европейского происхождения: спокойный экстерьер семейного кроссовера, практичный пластиковый обвес по низу, прикрытые низом дверей от грязи пороги. Два варианта отделки салона, черный или коричневый кожзам. Та же, что в VGV U70 Plus, архитектура передней панели с двумя 10-дюймовыми цифровыми экранами – комбинацией приборов и центральным, вот только VGV U75 Plus лишился физических кнопок «климата», потому что экран мультимедиа вписан под единым изогнутым стеклом в центральную консоль.

В салоне или пять, или семь, как в тестовом автомобиле, посадочных мест. Просторный второй ряд с комфортом вмещает трех человек, третий – двух детей, в лучшем случае, подростков. У багажника три варианта объема: максимальный – 1800 литров, стандартный – 501 литр, при разложенном третьем ряде сидений – 200 литров. Багажная дверь с электроприводом, управляется и кнопкой, и с брелка.

Агрегаты и шасси

Но вот главное отличие от младшего брата – под капотом VGV U75 Plus располагается не полуторалитровый, как в U70 Pro, а двухлитровый рядный четырехцилиндровый турбированный двигатель GW4C20B. Этот мотор с 2019 года собирается на заводе Great Wall. Он устанавливался на флагманский внедорожник марки Haval, H9, на пикап Great Wall Poer – в его бензиновой версии, которая в Россию не поставлялась. Чугунный блок цилиндров, алюминиевая головка блока, цепной привод ГРМ. Прирост мощности по сравнению с мотором младшего VGV U70 Pro у флагманского VGV U75 Pro солидный – не 143 л.с., а 224 л.с. при 5500 об/мин и 385 Нм при 3600 об/мин. Примерный ресурс агрегата – 230 тысяч км. Ну а в трансмиссии VGV U75 Plus используется классический 8-ступенчатый «автомат» Shengrui SR-8AT380, рассчитанный на передачу крутящего момента до 380 Нм в автомобилях с передним приводом – другого у VGV U75 не предлагается. Примерный ресурс этой коробки при условии замены масла каждые 60 тысяч км составляет 250 тысяч км. Тандем двигателя и АКП разгоняет автомобиль снаряженной массой 1680 кг до максимальных 210 км/ч, разгон до сотни у VGV U75 Plus занимает 8,2 секунды. Подвеска автомобиля полностью независимая, спереди Макферсон, но сзади, в отличие от U70 Pro, – уже не торсионная балка, а многорычажная.

В движении

Уже знакомый по «младшему брату» руль – очень удобный, правильного сечения, приятно тугой и очень понятный на любых скоростях, когда автомобиль после поворота возвращается на прямую, руль сам стремится в положение «ноль». Так же, как и в VGV U70 Pro, водителю VGV U75 Plus передается «грузовиковое» ощущение уверенности и надежности автомобиля – ее рождает мощная и хорошо настроенная подвеска, которая радует и на асфальте, и на ухабистой грунтовке, ведущей к дачному поселку, хотя дорожный просвет у VGV U75 Plus не самый высокий, 190 мм. Да, у машины отчетливый переднеприводный характер, но при этом прекрасная курсовая устойчивость: на трассе, если не считать неизбежного погуливания влево-вправо в накатанных колеях крайней левой полосы, на скорости 120 км/ч расслабленно рулишь одной рукой. И с набором скорости уверенность не исчезает. Те же режимы трансмиссии, что и у младшего собрата, переключаются кнопкой Drive Mode на центральном тоннеле: «комфорт», который явно выполняет функцию экономичного. «стандарт», который играет роль «комфортного», «спорт» и «снег».

За рулем VGV U75 Plus можно вдруг обнаружить, что совершенно незаметно для себя начинаешь проезжать на скорости 140 км/ч знакомый участок загородной дороги с поворотами, подъемами и спусками, – там, где обычно держишь не больше 110 км/ч. Причем совершенно естественно, без малейшего напряжения – и это о многом говорящая деталь. Такое встречается нередко – не самый звучный вроде бы бренд, но очень приятное совокупное ощущение от автомобиля. От его посадки за рулем, от управляемости, от руления, разгона, торможения. От тишины в салоне, исключая неизбежные аэродинамические шумы вокруг наружных зеркал после примерно 110 км/ч.

Расход топлива VGV U 75 Plus по трассе при крейсерской скорости 90 км/ч составил 7,9 литров, в режиме «город/трасса» – 10,3 литра, в городских пробках тестовый автомобиль потреблял на сотню километров до 15 литров, 92-го, впрочем, бензина. С учетом этого объем топливного бака в 58 литров выглядит приемлемым, но не более того, можно бы и побольше.

Чего не хватает

Для начала – связи бортовой медиасистемы с смартфоном по протоколам Apple CarPlay и Android Auto, есть только связь по Bluetooth. Дальше: центральный экран большой и красивый, но не слишком отзывчивый. А это важно, поскольку в VGV U75, в отличие от U70 Pro, все регулировки через экран, включая климатическую установку. И чтобы выключить кондиционер, когда становится слишком холодно, – а здесь именно кондиционер, климат-контроля нет, – нужно на ходу тыкать пальцем в экран, не сразу попадая точно в нужное место, потому что на солнце экран еще и слепнет.

Еще у этого во многих отношениях достойного автомобиля при пробеге 7695 километеров в салоне при движении по неровностям все время что-то потрескивает и кряхтит. Дефлекторы вентиляции вибрируют, сиденья на салазках тоже чуть поскрипывают, похрустывает что-то в недрах центральной консоли – может быть, съемная вставка с подстаканниками. Впрочем, это можно списать на особенности эксплуатации тестового автомобиля журналистами.

Кому может интересен VGV U75 Plus

Точно так же, как и его младший брат, – водителям в возрасте вокруг 50, которым нужен вместительный семиместный салон и не так важен полный привод. И, – тут цитата из своего же теста VGV U70 Pro, – «тем, кто помнит и знает, как должен ехать хорошо настроенный «аналоговый» автомобиль конца 2010-х». При этом козыри флагмана – более мощный, чем у VGV U70 Pro, двигатель и восьмиступенчатая трансмиссия, позволяющие получить больше удовольствия от управления машиной. Так что тем, кому нужен переднеприводный кроссовер и кого не смущает непафосность марки, стоит присмотреться к VGV U75 Plus, по крайней мере, прокатиться за рулем, чтобы почувствовать и оценить машину. Кстати, про «оценить» – в максимальной комплектации Premium за семиместный VGV U75 Plus без учета скидок просят 3 149 900 рублей, со всеми скидками – 2 549 900 рублей.

      

Тенические характеристики VGV U75 Plus

ГАБАРИТЫ, ММ

4840/1870/1691

КОЛЕСНАЯ БАЗА, ММ

2800

ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ

190

СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ

1680

ТИП ДВИГАТЕЛЯ

Бензиновый L4, турбонаддув

РАБОЧИЙ ОБЪЕМ, КУБ. СМ

1967

МАКС. МОЩНОСТЬ, Л.С

224 при 5500 об/мин

МАКС. МОМЕНТ, НМ

385 при 3600 об/мин

ПРИВОД

Передний

ТРАНСМИССИЯ

8-АКП

МАКС. СКОРОСТЬ, КМ/Ч

210

РАЗГОН 0–100 КМ/Ч, С

8,2

СРЕДНИЙ РАСХОД ТОПЛИВА, Л/100 КМ

8,3

