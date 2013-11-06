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сен 2017

Новое поколение Acura RLX - Долгожданный

Новый Acura RLX - Acura RLX 2018 Долгожданный
Обновленный флагман компании Acura демонстрирует намерение выбиться в бестселлеры и омолодить аудиторию покупателей японской премиум-марки

Причудливо изогнутая решетка радиатора, эффектные блок-фары со светодиодной начинкой, скульптурный капот, широкий воздухозаборник, диффузор со встроенными патрубками выхлопа и обилие хромированных деталей в отделке экстерьера – таков обновленный седан RLX, ждавший полноценного рестайлинга долгие пять лет. В салоне установлены перепрофилированные кресла, качество отделочных материалов улучшено. В штатное оснащение включен пакет электронных ассистентов AcuraWatch: система кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, системы автоматического пилотирования в пробках Traffic Jam Assist, предотвращения столкновений, контроля рядности и предотвращения непреднамеренного съезда с дороги. Начальные переднеприводные исполнения седана оснащаются 3,5-литровым 314-сильным бензиновым «атмосферником», работающим в связке с 10-диапазонным «автоматом» (пришел на место 6-диапазонной трансмиссии), и полноуправляемым шасси AWS. Гибридный RLX получил тот же 3,5-литровый V6, дополненный тремя электродвигателями. Совокупная отдача этой версии составляет 382 л.с. Тяга передается на колеса обеих осей через 7-ступенчатый «робот». Продажи Acura RLX начнутся в ноябре с рынка США.

Фото Acura RLX

  • Acura RLX 2018 Долгожданный
  • Acura RLX 2018 вид спереди
  • Acura RLX 2018 вид спереди
  • Acura RLX 2018 вид сбоку
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