Автомобильный портал Motorpage
Без разницы, четыре или пять, но за три
Логотип Audi

О Audi A3

По-русски

Ауди А3

Тест-драйвов
12 (все тесты)
Двигателей
3 (открыть)
Комлектаций
6 (открыть)
Последнее поколение
IV (открыть)
Отзывов на сайте
0 (прочитать)
Audi A3 (2021) вид спередиAudi A3 (2021) вид сбокуAudi A3 (2021) вид сзади
Audi A3 (2021) салон
Традиционно для этой немецкой марки эргономика салона идеальна
Audi A3 (2021) приборная панель
Цифровая приборная панель предусматривает разные варианты оформления
Audi A3 (2021) монитор
Audi A3 (2021) 8АКПП
«Флажок» управления коробкой передач – это не только модная «фишка»; он еще экономит место
Audi A3 (2021) передние креслаAudi A3 (2021) передние кресла
Audi A3 (2021) задний диван
Двум даже крупным седокам сзади привольно, а вот третий – лишний
Audi A3 (2021) климат для второго ряда
Для задних пассажиров предусмотрена третья зона климат-контроля
Audi A3 (2021) багажное отделение
В багажник хэтчбека при разложенном диване поместится даже холодильник
Audi A3 (2021) вид сзади
Максимум тяги доступен уже на «низах», поэтому совершать обгоны или ускоряться – одно удовольствие
Технологическая карта тест-драйва автомобиля Audi А3 Sportback (2021)
Технологическая карта тест-драйва автомобиля Audi А3 Sportback (2021)

Первый тест новых седана и хэтчбека помог разобраться, какую версию ингольштадтской легковушки имеет смысл брать

Молодая преуспевающая пара грузит в хэтчбек Audi A3 новенький… холодильник (благо, при сложенной спинке дивана этого компактного автомобиля объем багажного отсека возрастает более чем втрое – с 380 до 1200 л). Чуть повозившись с бытовой техникой, муж, закрыв пятую дверь с помощью электропривода, удовлетворенно подкалывает свою половину: «Вот видишь, а если бы мы взяли седан, сейчас бы все не вместилось, там ведь багажник не такой». «Зато он в обычном состоянии побольше, – парирует супруга, знающая, видимо, что у четырехдверной версии отсек спланирован на 425 л, – можно пристроить лишний чемоданчик, когда поедем в отпуск».

Каюсь, эта сценка – плод моего воображения, созревший в тот момент, когда я выбирал, с какой модификации начать тест-драйв. Не знаю, что стало определяющим, то ли недавняя переброска кое-какого барахла на дачу, то ли желание именно здесь и сейчас «зажечь», к чему подталкивает слово Sportback в названии модели в кузове хэтчбек, но первым взял именно его. И, забегая чуть вперед, скажу, что не пожалел: седан, испытанный позднее, мне почему-то понравился чуть меньше. Хотя не исключаю, что тут вопрос сугубо субъективный – может, я просто встал на следующий день с другой ноги. По сути, автомобили идентичные, и мои впечатления от одной модификации в принципе следует проецировать и на другую.

Тянемся к старшим

Итак, в нашу страну пришел Audi A3 четвертой генерации (впервые модель была представлена в 1996 году). При этом в первых двух поколениях седанов не было вообще, а каждое из предыдущих трех разошлось по миру почти миллионными тиражами. Оно и немудрено: в свое время, еще до появления «малышки» A1, именно «трешка» воспринималась как входной билет в солидную «семью» немецкой марки, да и вообще в премиум-сегмент. Сейчас A3 тоже относится скорее к «младшеньким» в модельной гамме бренда, притом что фактически таковой ее признать непросто.

Автомобиль по-прежнему построен на универсальной фольксвагеновской платформе MQB, только доработанной – теперь с приставкой Evo. И ныне он стал больше похож на своих «старших братьев»: та же широкая шестиугольная решетка радиатора с сотовой структурой Singleframe, общая стилистика боковых линий. Да и габариты в общем-то «не детские» – к примеру, колесная база (у хэтч­бека и седана одинаковая) составляет 2636 мм. При этом более компактный хэтч в длину достигает 4343 мм, что означает 3-сантиметровую прибавку по сравнению с предшественником. Респектабельности добавляют также новые матричные (опция) LED-фары, светодиодные же задние фонари c динамическими указателями поворота и оригинальные литые диски. Настоящий Audi, без всяких скидок на «младший» класс! Как, впрочем, и положено премиальному продукту.

В салоне достаточно просторно (по меркам C-сегмента, разумеется), и, как уже приучили инженеры марки, все очень продуманно, удобно, красиво. Материалы – только лучшие. На славу потрудились и дизайнеры (приборная панель, скажем, обрамлена двумя симметричными воздуховодами), и компоновщики – на центральном тоннеле вместо массивного рычага трансмиссии отныне лаконичный «флажок» автомата. Решение уже знакомое по разным новинкам от концерна Volkswagen и весьма разумное – механической связи между селектором и самой коробкой передач давно уж нет, зато можно сэко­номить место. А на освободившемся пространстве предусмотреть площадку для бесконтактной зарядки телефона, разместить дополнительные кнопки в удобной зоне или просто увеличить размеры ящика под подлокотником (в случае с А3 присутствуют все три варианта). А еще в этой машине удобно тянуться к кнопкам управления климат-контролем, который расположен под 10,1-дюймовым экраном мультимедийной системы, по-спортивному развернутым к водителю.

Вообще стоит отдельно отметить работу специалистов по эргономике: и кресла тут классные (особенно хороши спортивные сиденья), и расположение клавиш-кнопочек логичное и понятное. То же самое относится к управлению виртуальной приборной панелью (на А3 уже в «базе» устанавливается цифровая приборка диагональю 10,25 дюйма) и центральным дисплеем. Как опция доступен еще и проекционный дисплей.

ДИВАННОЕ НАСТРОЕНИЕ
На втором ряду, будь то седан или хэтчбек, даже два крепких дядьки усядутся с комфортом. К их услугам при заказе соответствующих опций будет не только подлокотник с подстаканниками, подогрев сидений и два разъема USB-C, но и система управления третьей зоной климат контроля, что в этом размерном классе редкость.

Альтернативы нет

В Европе, где эта модель появилась раньше, она представлена с широкой гаммой моторов и трансмиссий: есть и гибридные модификации, и даже «газовый» g-tron, а также «заряженная» 310-сильная «эска». У нас пока выбор скромнее. Точнее, его вовсе нет: только хорошо известный бензиновый мотор 1.4 TFSI (150 л.с.), только передний привод и только 8-ступенчатый автомат Aisin. В конце июня в России представили полноприводную модификацию S с дефорсированным (относительно модели в европейском исполнении) до 290 л.с. 2.0-литровым TFSI, но это все же на любителя.

Советуем также тест-драйвы конкурирующих машин

Mercedes-Benz B-Class Electric Drive
(хэтчбек 5-дв.)

Mercedes-Benz B-Class Electric Drive (хэтчбек 5-дв.)
Поколение
I
Тест-драйвов
0

Infiniti Q30
(хэтчбек 5-дв.)

Infiniti Q30 (хэтчбек 5-дв.)
Поколение
I
Тест-драйвов
2

Volvo C30
(хэтчбек 3-дв.)

Volvo C30 (хэтчбек 3-дв.)
Поколение
II
Тест-драйвов
3

Зато у модели четвертого поколения много изменений, улучшивших управляемость, и прежде считавшуюся почти эталонной. Сочетание стоек McPherson спереди и задней четырехрычажной независимой подвески – это, как говорит один мой товарищ с дипломом инженера, уже классика жанра. Но теперь в «верхних» комплектациях установлена адаптивная подвеска Audi drive select с электронно-управляемой жесткостью амортизаторов. А еще у таких А3 дорожный просвет уменьшен на 10 мм, что повышает маневренность.

Нет смысла в очередной раз петь дифирамбы слаженной работе двигателя и АКП – в Audi их умеют настраивать как нигде. Эта парочка великолепна и на скоростном шоссе, и на извилистой дорожке, и в городских пробках. Поскольку максимум тяги доступен уже на «низах», совершать любые обгоны – удовольствие, а моментальную реакцию коробки воспринимаешь как данность. И замедляться с любой скорости труда не составляет – тормозная система настроена филигранно.

В целом ездовые характеристики можно считать почти спортивными. Почти, потому что 150 «лошадей» для такой машины может и оптимум, но не предел мечтаний. Причем автомобиль получился однозначно комфортным, разве что с поправкой на жесткие амортизаторы (а как без этого, если клиенты просят отточенную управляемость?). Плюс этот Audi оказался очень тихим, даже на скорости свыше 100 км/ч в салоне можно спокойно разговаривать.

ГЕРМАНСКИЙ ВОПРОС
Новый Audi A3 Sportback порадовал экономичностью: за день я проехал на нем несколько сотен километров в разных режимах ускорения, по разным типам дорог и городским улицам. Средний расход бензина – 7,5 л/100 км.

По Сеньке и шапка

Если по агрегатной базе (двигатель, трансмиссия) у россиян вариантов еще нет, то выбор комплектаций и цветов (как принято у Audi) уже огромный. Начальная цена и на Sportback, и на седан – 2 610 000 рублей. Комплектация Design стоит от 2 863 000, а топовая Sport – от 2 986 000 руб­лей. При этом даже в «базе» новый А3 бедным не назовешь. Есть двухзонный климат-контроль, цифровая панель приборов, светодиодные фары, датчики света и дождя, система «Старт стоп», автопарковщик с камерой заднего вида и многое другое.

Тем, кому этого мало, дилеры предложат опции. Так, для А3 в базовом исполнении пакет отделки интерьера S-line обойдется в 124 900 рублей, 18-дюймовые диски особого дизайна – минимум в 122 400, матричные фары – в 139 000 рублей. Трехзонный «климат» стоит 26 200 рублей, электропривод двери багажника – 31 500, навигация MMI Plus – вообще 156 500, на фоне которых адаптивная подвеска за 98 800 рублей воспринимается уже почти как подарок. Продолжить список? Тогда цена может легко перевалить за 4 млн! Учитывая это, лично я, пожалуй, остановился бы на средней комплектации Design с парой тройкой опций (на ваше усмотрение – седан или хэтчбек) суммарной стоимостью примерно 3 млн. Что называется, разумно и достаточно.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ AUDI А3 SPORTBACK

Габариты, мм

4343×1816×1449

Колесная база, мм

2636

Дорожный просвет, мм

140

Объем багажника, л

380/1200

Снаряженная масса, кг

1315

Тип двигателя

бензиновый L4, турбо

Рабочий объем, см³

1395

Макс. мощность, л.с./об/мин

150/5000–6000

Макс. момент, Нм/об/мин

250/1500–3500

Привод

передний

Трансмиссия

автоматическая 8-диапазонная

Макс. скорость, км/ч

225

Время разгона 0–100 км/ч, с

8,2

Расход топлива (средний), л/100 км

7,0

Объем бака, л

50

       

Автомобиль тестируется по пяти основным критериям:
1. комфорт  2. безопасность  3. динамика и ходовые качества
4. практичность  5. соотношение цены и качества.
Эта методика сформирована на протяжении 25 лет работы журнала.
Все выявленные недостатки сообщаются автопроизводителям для последующего устранения.

Вам понравился этот тест-драйв?

Рассказать друзьям:
Рассказать во ВКонтакте Рассказать в Facebook Рассказать в Twitter Рассказать в Одноклассниках

ИЛИ
Комментировать

Обязательно ознакомьтесь с другими тест-драйвами Audi A3:

Audi A3 - audi a3 sedan 2017 маленькое красное платье
Тест драйв
30 июня 2017

Audi A3
"Маленькое красное платье"
Audi A3
Сравнительный тест
18 мая 2014

Audi A3
"Городские пижоны: Kia Cerato, Mazda 3, Skoda Octavia, VW Golf, Audi A3"
Все тест-драйвы Audi A3

Выбираете автомобиль? Посмотрите конкурентов Audi A3:

Mercedes-Benz B-Class Electric Drive
(хэтчбек 5-дв.)

Mercedes-Benz B-Class Electric Drive (хэтчбек 5-дв.)
Тест-драйвов
0
Двигателей
1
Комлектаций
1
Поколение
I

Infiniti Q30
(хэтчбек 5-дв.)

Infiniti Q30 (хэтчбек 5-дв.)
Тест-драйвов
2
Двигателей
2
Комлектаций
6
Поколение
I
Цены
от 2 299 000
до 2 799 000

Volvo C30
(хэтчбек 3-дв.)

Volvo C30 (хэтчбек 3-дв.)
Тест-драйвов
3
Двигателей
4
Комлектаций
4
Поколение
II

Mazda 3MPS
(хэтчбек)

Mazda 3MPS (хэтчбек)
Тест-драйвов
0
Двигателей
1
Комлектаций
1
Поколение
II
Цены
от 1 199 000
до 1 199 000
 Все одноклассники и конкуренты

Комментарии к тест-драйву

Сделано тест-драйвов:

2 7 9 0