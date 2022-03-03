Несколько дней в компании премиального немецкого седана убедили, что статус «младшей» модели не мешает ему быть на равных с более солидными «сородичами» по марке

Знакомство с Audi А3 началось с... урока чистописания. Устраиваюсь с сыном в «обтягивающих» кожаных креслах, и он начинает выводить буквы в «тетрадке» 10,1-дюймового тачскрина. Вот вырисовывает пальцем огромную букву Р, потом оставшиеся – А, М, Е, Н, К, И, дочерчивает номер дома, а женский голос бортовой «навигации» проговаривает написанное, точно хороший педагог. Я же задумываюсь даже не об удобстве назначения маршрута (не нужно целиться в крошечные буквы виртуальной клавиатуры), а о том, что и «входной» модели из Ингольштадта наконец перепали по-настоящему крутые технологии.

Заинтересуй меня!

Седан нового поколения играет бицепсами выштамповок, демонстрирует пижонскую 18-дюймовую «обувку» и подмигивает бегущей строкой поворотников. Сразу видно: модная и высокотехнологичная штучка. А поскольку комплектация – одна из «верхних» (Design), то здесь используется адаптивная подвеска, а дорожный просвет занижен на дополнительные 10 мм (до 130 мм). Неудивительно, что на водительское место не усаживаешься, а скорее проваливаешься, – настолько по-спортивному низкой получается посадка. Приземлившись же, оказываешься в шикарном антураже со спортивными нотками. Спрашиваю сына: «Только мне кажется, что здесь есть что-то от Lamborghini?» Оказывается, нет. Данила указывает на дверные ручки в форме хоккейных клюшек и батарею кнопок трехзонного «климата», которые ходят вверх и вниз. Да и руль с точеными, а потому ухватистыми выступами воспринимается как гоночный. При этом крутить баранку легко даже в «спортивном» режиме – калибровки явно делались с учетом женских возможностей.

Чем еще этот пижон соблазняет девушек? Например, многочисленными программами массажа для передних сидений. Интенсивность курса можно выбрать в интуитивно понятном меню «мультимедийки». Эргономика скрупулезно выверена. Скажем, джойстик трансмиссии – сверхкомпактный, подлокотник ложится, простите за тавтологию, точно под локоть, а с сенсорными панелями нет перебора. Многие функции запускаются как через меню, так и кнопками на консоли.

Второй ряд не устроит, наверное, лишь «баскетболистов». Муж при его 180 см расположился сзади с запасом по всем направлениям, откинул подлокотник с глубокими подстаканниками, настроил «климат» и всю дорогу наслаждался шикарным звуком акустики от Bang & Olufsen.

А еще, если считается, что кухня – лицо хозяйки, то у А3 такое лицо – багажное отделение. Во-первых, оно немаленькое, на 425 л, во-вторых, тотально обшито прият­ным на ощупь фетром. Зачехлены даже направляющие крышки багажника. Сверху откидывается огромный двойной крючок для сумок, полно сеточек и ниш, а под полом хранится малоразмерное запасное колесо – оно и легче обычной запаски, и экономит место.

Откровения по забывчивости

Стыдно признаться, но, когда забирала машину в пресс-парке, забыла спросить, какой мотор. Лишь дома выяснила, что А3 предлагается у нас исключительно с 1,4-литровым 150-сильным бензиновым «турбодвижком» и классическим 8-диапазонным автоматом. Так что поначалу я подумала, что под капотом куда более мощный агрегат, настолько живым оказался отклик двигателя. Да и автомат не проявил даже намека на вальяжность. Так что я и тут ошиблась – решила, что это скорострельный робот с двумя сцеплениями. Словом, седан едет очень резво, особенно если выбрать клавишей на консоли режим Dynamic. Кстати, в этом случае амортизаторы зажимаются, руль становится отзывчивее, и автомобиль выходит на, не побоюсь этого слова, спорткаровский уровень, что как-то даже не вяжется с гражданской сутью этой компактной четырехдверки.

Мягко ли стелет такой «немец»? На разбитой загородной дороге подвеска показалась жестковатой, но на столичных улицах такой разборчивости к качеству полотна, разумеется, не замечаешь. Тем более что в тестовой машине была возможность выбрать предустановку Comfort и получить поистине перинную мягкость хода.

Контроль и забота

Конечно же, такие машины покупают, чтобы перемещаться из точки А в точку Б максимально безопасно. За последнее направление в Audi А3 отвечает прежде всего связка адаптивного круиз-контроля и системы удержания в полосе. Забота этой парочки оказалась очень к месту, когда пришлось ездить по обледеневшим улицам Москвы. Электроника заботливо возвращала меня к центру полосы от местами припорошенной снегом разметки и зорко контролировала фронтальный интервал. В общем, А3 – еще и вышколенный телохранитель.

Если же вам понадобится помощь при парковке, седан галантно окажет и ее. Причем он умеет не только самостоятельно заезжать на размеченные места вдоль и перпендикулярно дороге, но и выезжать из ряда плотно поставленных машин. Вам нужно лишь нажимать педали газа и тормоза – отличное подспорье, особенно для начинающих водителей.

Что же касается цены, то она стартует с 2 675 000 рублей. Но надо учитывать, что тестовая машина была укомплектована опциями, которые в сумме тянут еще почти на миллион. Главные позиции из списка «допов» – массажная система, «умная» навигация, проектор данных на лобовое стекло, трехзонный климат-контроль и матричная адаптивная оптика. Лично я вряд ли отказалась бы от этого инструментария при покупке такого автомобиля – к хорошему ведь быстро привыкаешь.