Наш тест подтвердил: модель, которая полным ходом едет в цифровое будущее, должна дарить аналоговые ощущения в настоящем

Отрезвляющий звук зуммера и надпись на «приборке»: «Ассистент движения в пробке: возьмите руль!» Похоже, я и вправду замечтался и расслабился, автопилот автопилотом, но совесть все-таки иметь надо. Хотя Audi A5 Sportback и без включенного автопилота – один из самых «уверенных в себе» автомобилей, когда-либо мною виденных, причем такая уверенность передается и водителю.

Но, как говорится, не повторяйте этого самостоятельно – и в самом деле получилось глупо и опасно. Хотя многозадачность машины реализуется так легко, что я даже не сразу заметил, что за рулем абсолютно без напряжения одновременно: еду на приличной городской скорости 60 км/ч, пусть даже и в тоннеле, вдоль сплошных, без светофоров и перекрестков; внимательно слушаю сложный незнакомый аудиотрек и пишу на смартфоне ответ другу, прилетевшему на Кипр. И все это – с ощущением полнейшей безопасности и всеобъемлющего контроля. В других моделях подобного что-то не припоминается. Ну, или чувство безопасности было не таким ярким. Попав же в салон этого «немца», где все fit to size – «тебе в размер», подсознательно расслабляешься. A5 Sportback «сидит» как перчатка на руке, «нигде не жмет» и «не натирает».

Чисто механически

У нынешней модельной линейки Audi в целом и у A5 Sportback в частности, на мой взгляд, одна из самых удобных архитектур водительского места. Сел, моментально нашел все нужное под рукой и дальше уже управляешься не глядя. Нужно приглушить радио или голосовое сопровождение навигатора? Вот она, кнопка под правой рукой, если рука на подлокотнике. А если она на баранке, то вот колесико на спице руля – в любом случае не думаешь и не ищешь, просто сразу делаешь.

Возможно, это индивидуально – на вкус и цвет товарищей, как известно, нет, но логика расположения всех контроллеров управления различными системами в Audi мне видится близкой к идеалу. Разве что кроме левого подрулевого рычага управления круиз-контролем, хотя это тема отдельная, идущая от моей персональной нелюбви к автопилотам в принципе. Не говорите, что за ними будущее, я знаю. Но пока прекрасное будущее не наступило, хочу подольше сохранить впечатление обо всем, что в Audi A5 Sportback есть от прекрасного автомобильного настоящего: от того, как он умеет ездить, управляться, тормозить. Впечатление, которое хочется запомнить и унести с собой, словно удачно найденное автором сравнение в книге.

Кстати, о динамике. Прежде я уже ездил на 249-сильном бензиновом соплатформеннике этой модели, и он был точно ураган. Здесь же на 60 «лошадок» меньше, а потому динамика просто достойная. Хотя тоже не «просто». На Audi A5 Sportback обычный вечерний маршрут до дома, даже с учетом пробок, занял минут на двадцать меньше обычного. Он словно движется быстрее потока. Впрочем, почему словно? Машина действительно провоцирует на активное вождение, на то, чтобы «вставляться» во все открытые просветы при любой возможности (причем делать это абсолютно безопасно для других – так, во всяком случае, кажется). Увидел интервал, «тынц» – и уже там. Ты быстрее потока, A5 Sportback – автомобиль-ускоритель. Правда, за это приходится платить: расход дизеля в городе – от 10,6 до 11,2 л на «сотню».

Зато у «ингольштадтца» породистая подвеска – вроде и короткоходная, но очень плотная, собранная, энергоемкая. Звук ее работы не раздражает, наоборот, это все равно что наблюдать за работой мастера. Конечно, подвеска сугубо дорожная, прекрасно отрабатывает люки, стыки, максимум – выборки в асфальте от фрезы дорожного комбайна, на большее не претендует. Зато делает все это достойно. Вернее, с достоинством: даже когда люк глубже обычного и вертикального хода подвески начинает не хватать, на кузов ничего не «приходит». И никакой лишней распущенности – баланс!

За рулем Audi A5 Sportback в который раз понимаешь, что автомобиль – это не мультимедиа, не голосовое управление, не возможность читать с флешки файлы. Автомобиль прежде всего двигатель, коробка передач, их сопряжение, подвеска, тормоза. Автомобиль – это безупречная механика, пусть и с электронным «мозгом».

Европейские ценности

В любом автомобиле признак класса – внимание к деталям. Вот здесь, к примеру, вроде бы мелочь – подсветка колесиков-регуляторов воздуховодов в передней панели. Они, словно монеты, утопленные в панель ребром. На ребре насечка, вращаешь – воздуховод открывается или закрывается. Но только вечером, когда включается подсветка салона, замечаешь, что чем больше воздуховод закрыт, тем короче участок подсветки на ребре колесика, в закрытом же положении оно не подсвечивается вовсе. И даже в темноте ты понимаешь, закрыт или открыт дефлектор и на сколько.

А вот еще, на центральной консоли – горизонтальный ряд клавиш, регулирующих климат-контроль. Левая сторона салона, правая, скорость воздушного потока, автоматический режим… Но как только подносишь палец к клавише и собираешься нажать, сегмент черного экрана над ней «просыпается» и демонстрирует выпадающее меню. Гармония «цифры» и «аналога»! Ну а то, что A5 Sportback не первый из автомобилей Audi, который замечает, что бензина осталось максимум на 100 км, предлагает проложить дорогу до ближайшей заправки и выводит на экран навигатора список пяти-шести ближайших АЗС, уже привычно.

Все это, повторюсь, здорово и весьма приятно. Едешь и все время ловишь какие то сигналы, месседжи, которые тебе и сам автомобиль, и его создатели через него посылают. Как много лет назад, впервые оказавшись в европейском городе, ты замечал, что он с тобой будто общается, – ощущение совершенно неожиданное (термин «урбанизм» еще употребляли редко). Прогулка по Парижу сопровождалась набором бессвязных междометий: «ага...», «а тут как?», «м-м-м, надо же», «ух ты!» Ты находился в постоянном диалоге c городcкой средой – доброжелательной, комфортной. Как и сейчас случается в Москве, ставшей (затертое сравнение) вполне европейским городом.

И в этом смысле Audi A5 Spotrback – хороший пример европейского автомобиля. Вроде бы все про него понял, все в нем нравится. И вдруг опять замечаешь какую-то приятную, и даже как будто необязательную мелочь, о которой люди подумали и сделали. И улыбаешься. Понимаешь, что в тот момент они думали о тебе.

Технические характеристикиAudi A5 Sportback TDI quattro Габариты, мм 4733x1843x1388 Колесная база, мм 2824 Дорожный просвет, мм 120 Объем багажника, л 480–1300 Снаряженная масса, кг 1675 Тип двигателя турбодизельный L4 Рабочий объем, см³ 1968 Макс. мощность, л.с./об/мин 190/3800–4200 Макс. момент, Нм/об/мин 400/1750–3000 Привод полный Трансмиссия роботизированная 7-ступенчатая Макс. скорость, км/ч 235 Время разгона 0–100 км/ч, с 7,4 Расход топлива (средний), л/100 км 4,5 Объем бака, л 58