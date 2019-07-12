Автомобильный портал Motorpage
Полет на предельно малой
Логотип Audi

О Audi A5

По-русски

Ауди А5

Тест-драйвов
6 (все тесты)
Двигателей
1 (открыть)
Комлектаций
1 (открыть)
Последнее поколение
II (открыть)
Отзывов на сайте
1 (прочитать)
Цены
от 2 734 297
до 2 734 297
Audi A5 Coupe 2017 вид спереди
A5 Coupe шире Sportback на несущественные 3 миллиметра
Audi A5 Coupe 2017 вид спереди сбоку
Почему же пропорции его кажутся более идеальными?
Audi A5 Coupe 2017 вид сбоку
Потому что длина и колесная база меньше на ощутимые 6 сантиметров
Audi A5 Coupe 2017 вид сзади
По верхнему краю заднего стекла проходит незаметная тонкая красная линия – светодиодный дублер стоп-сигнала
Audi A5 Coupe 2017 дверь
Двери, как положено этому типу кузова, безрамочные
Audi A5 Coupe 2017 салон
И открывают более широкий доступ в салон
Audi A5 Coupe 2017 передние кресла
Посадка в креслах – как раз для «спорта на уикенд», плотно и комфортно
Audi A5 Coupe 2017 водительское место
Седан A4, купе и лифтбек A5 – вид с водительского места одинаковый
Audi A5 Coupe 2017 ремень безопасности
«Купешная» особенность – ремень безопасности подается на выезжающем кронштейне
Audi A5 Coupe 2017 порог
Литеры S – для красоты, настоящий S – это Audi S5
Audi A5 Coupe 2017 динамик
Работу бортовой Bang & Olufsen облегчает прекрасная звукоизоляция
Audi A5 Coupe 2017 приборная панель
Цифровая приборная панель позволяет выбрать акцент – например, маршрутный компьютер…
Audi A5 Coupe 2017 приборная панель
… или карту навигатора
Audi A5 Coupe 2017 монитор
Но исчерпывающая информация по маршруту все-таки – на центральном дисплее
Audi A5 Coupe 2017 перчаточный ящик
Перчаточный ящик скрывает дисковод и порты для карт памяти
Audi A5 Coupe 2017 панорамная крыша
Люк для этого типа кузова – практически обязательный элемент
Audi A5 Coupe 2017 панорамная крыша
Хотя у Sportback он, скорее всего, был бы панорамным
Audi A5 Coupe 2017 переднее кресло
Отправиться на задний ряд вроде бы не так трудно…
Audi A5 Coupe 2017 второй ряд
…и даже для двоих найдется полноценное место
Audi A5 Coupe 2017 второй ряд
Но пространство для ног делает его исключительно детским
Audi A5 Coupe 2017 багажное отделение
Объем багажника в 465 литров – очень приличный для купе
Audi A5 Coupe 2017 спинки задних сидений
Плюс – спинка заднего ряда складывается в пропорции 40:20:20
Audi A5 Coupe 2017 багажное отделение
Но площадки «в пол», увы, не получится
Audi A5 Coupe 2017 колесо
«Девятнадцатые» диски – опция, по заказу
Audi A5 Coupe 2017 передняя фара
Фары Audi Matrix LED формируют световой поток автоматически в миллионах комбинаций
Audi A5 Coupe 2017 дорожный просвет
Клиренс в 120 мм – не препятствие для летнего выезда на дачу
Audi A5 Coupe 2017 эмблемы S-line
Эмблемы S-line на передних крыльях – знак комплектации Sport
Audi A5 Coupe 2017 вид сзади

Первый вопрос, который задает гаишник, выхватив Audi A5 Сoupe Quattro из плотного потока «дачников» на загородной трассе: «Машина личная или служебная?» Получив ответ «тестовая», неуловимо скучнеет, и разговор быстро сходит на нет

Глаз у профессионала наметанный, а уравнение, которое он мгновенно решил в уме, выглядит так: Audi в кузове купе = повышенная платежеспособность её владельца. Который уже при покупке, вопреки здравому смыслу, переплатил за статус и непрактичность. 0,4 млн. рублей – примерно на столько при прочих равных двухдверный A5 Сoupe дороже четырехдверного A5 Sportback – родственника по «аудюшной» платформе MLB-Evo. При том, что колесная база у купе меньше на 6 сантиметров, а объем багажника – на 15 литров. Меньше автомобиля за больше денег, где же логика? Но есть, как говорил персонаж Джона Траволты в «Криминальном чтиве», «маленькие отличия».

Просто и дорого

Хотя какие уж там отличия? Та же характерная горизонтальная торнадо-линия на боку, задающая мотив стремительности. Те же фирменные динамические поворотники, стоп-сигнал, интегрированный в задний спойлер. Та же форма фар, в отличие от A4 – прямых, без акцентов-«галочек» по нижней кромке. Да и внутри все знакомо. Цифровая приборка virtual coсkpit, нефиксируемый «корабельной» формы движок-джойстик семиступенчатого «робота», восемь «горячих» кнопок на центральном тоннеле, пружинящий кругляш селектора мультимедиа. На привычном месте, крайняя слева внизу, – кнопка выбора режимов вождения Audi drive select. В центральном подлокотнике – площадка беспроводной зарядки и USB. В целом – проработанность деталей, совершенство исполнения. Дизайн, вкус, стиль…

О наболевшем, минутка личных признаний. Сегодня все чаще встречаются компромиссные новинки, авто-скороспелки. Дело не в массовости бренда, это бывает даже у самого-рассамого премиума. Такое впечатление, что производителю важно побыстрее, – к черту подробности! – выпустить на рынок новую модель, пусть сырую и с недоделками, и потом, уже на конвейере, доводить до ума. За счет покупателя, в сущности, за наш счет. А вот сев за руль Audi A5 Coupe, понимаешь: тут без компромиссов, автомобиль предлагается тебе совершенным уже сразу. Косвенное подтверждение личного ощущения – как говорится, данные объективного контроля, цифра российских продаж. За январь – май этого года было куплено 511 «A-пятых» (правда, это без разбивки по кузовам, все вместе – и Sportback, и Coupe, и Сabrio). А за те же пять месяцев прошлого года – 379 автомобиля. Рост примечательный, особенно если вспомнить, что в том же нынешнем мае, например, в Москве было зафиксировано падение регистраций новых авто в целом на 14%.

Робот и собака

Второй ряд мест – откровенно «детский», но дети, отправленные назад, воспринимают это не как унизительную ссылку, а как приключение и привилегию, тут же выставляют себе свой режим трехзонного климат-контроля и с удовольствием визжат на виражах: «Папа, помедленнее!». «Это не я, она сама», – оправдывается папа. 7,2 секунды до «сотни» – не слишком ураганный показатель, но фокус в том, что сто километров в час за рулем Audi A5 Coupe ощущаются как пятьдесят, а педаль акселератора тут, кажется, управляет не оборотами двигателя, а непосредственно данными спидометра. Чуть ее нажал – а на изнанке лобового стекла (проекционный дисплей) уже цифра 140… При том, что гордые надписи S-line в экстерьере и интерьере автомобиля – это, конечно, не полноценное S, а просто пакет внешней отделки. «Настоящая» S-пятерка в кузове Coupe с трехлитровым V6 едет до «сотни» за 4,7 секунды…

В режиме D семиступенчатый DST работает быстро и, как положено роботу, бесстрастно. При качании джойстика-селектора назад включается спортивный режим, S, коробка сразу перескакивает на две передачи вниз и Audi A5 Coupe вскидывается и переходит в режим повышенного внимания, словно восточноевропейская овчарка, которая напряженно прислушивается к хозяину, ловя любой его приказ. Можно тем же качанием джойстика назад вернуть его в режим D, а можно качнуть направо, и включится ручной режим выбора передачи, M. Есть еще подрулевые лепестки. Что важно: это всё не бутафория, поведение автомобиля действительно ощутимо меняется.

Кстати, что там с аппетитом этой 190-сильной дизельной «четверки», выдающей 400 нМ крутящего момента? «Пробочные» городские 13 литров на «сотню» на трассе моментально падают до 5,9, а при равномерном движении на круиз-контроле их можно довести практически до паспортных 4,4 л. Субъективно же картина выглядит так: после заправки 58-литрового бака до полной я проехал 100 километров, а указатель уровня топлива не сдвинулся ни на одно деление.

Советуем также тест-драйвы конкурирующих машин

BMW 3 Series GT
(хэтчбек 5-дв.)

BMW 3 Series GT (хэтчбек 5-дв.)
Поколение
F34 рестайлинг
Тест-драйвов
1

KIA Stinger
(седан 5-дв.)

KIA Stinger (седан 5-дв.)
Поколение
I
Тест-драйвов
1

Mercedes-Benz C-Class
(седан 5-дв.)

Mercedes-Benz C-Class (седан 5-дв.)
Поколение
W205-S205 рестайлинг
Тест-драйвов
15

Долго не мог понять, что ж климатическая установка так громко шелестит? Потом догадался: не она громкая, просто ничего другого в салоне не слышно – вот климат-контроль и доминирует. Качество шумоизоляции в A5 Coupe такое, что при равномерном движении различим разве что шорох опциональных Bridgestone Potenza S001 255/35/19 96 Y, которыми оснащен тестовый A5 Coupe (штатный максимальный диаметр шин – 18 дюймов). В салон не доносится ни звука двигателя, ни аэродинамических шумов (коэффициент у A5 Coupe – 0,25, на момент выхода на рынок – рекордный в своем классе), почти не слышна работа короткоходной вроде бы, но мощной подвески. Поэтому, кстати, и 3D-звучанию 19 динамиков бортовой Bang & Olufsen ничто не препятствует.

Самый умный

«Он такой умный, что в одной из областей его выбрали председателем колхоза», – шутили когда-то Ургант и Светлаков в «Прожекторперисхилтон» про iPhone. Коллега рассказывал: после воскресного шопинга, заполнив все 465 литров полезного объема багажника продуктами, отъезжая от «Ашана» на тестовом Audi A5 Coupe, сдавал задним ходом. И вдруг почувствовал удар, автомобиль стал «колом». Ну думает, всё, беда, не заметил препятствие. Оказалось, нет, заметил – только не водитель, а автомобиль. Задняя камера увидела сзади высокий бордюр и система Audi pre sense с упреждением включила экстренное торможение.

A5 Coupe умеет делать за водителя почти все. Не так, как последний A6, которому остался, кажется лишь шаг до автономного вождения, но – активный круиз-контроль, система удержания в полосе, Audi pre sense и так далее – это всё большая помощь в дороге. Потому что часть аппаратных мощностей твоего мозга при этом – освобождается. Ощутимо меньше устаешь в дороге, проще говоря. Кстати, за усталостью водителя Audi A5 Coupe, как выяснилось, следит отдельно. Мне после трех часов, проведенных за рулем в пробках, автомобиль сообщил звуковым сигналом и надписью на приборном щитке – «рекомендован отдых». И заботливо показывал на навигаторе все удобные места отдыха впереди по трассе.

Оно того стоит?

Да, так вот о маленьких отличиях, о которых говорил герой Тарантино. Я ездил и на A4, и на A5 Sportback – почему-то кажется, что A5 Coupe с той же дизельной «четверкой» под капотом и тем же Quattro едет чуточку иначе. Две двери, которые дают повышенную жесткость кузова – это конечно, но, может быть, дело в этих нескольких сантиметрах разницы – базы, длины кузова, ширины колеи. Которые на выходе дают немного другой результат: кузов Audi A5 Coupe ощущается как более жесткая коробка, в движении автомобиль словно «приклеен» к дороге и еще лучше держит траекторию. Конечно, можно пошалить и добиться того, чтобы в поворотах его носило от обочины к обочине боком, и, если перебрать с усилием на педаль акселератора, даже сорвать с курса – на грунтовке, покрытой щебенкой, меня шатнуло к канаве очень чувствительно, – но вернуть Audi A5 Coupe на курс также не составляет труда.

Но если честно, это все какие-то не те слова, неточные. Главное другое. В нынешние Audi, – даже в кроссоверы, в отличие от их более семейных по духу VW-собратьев, – их создателям удалось заложить ровный, но очень мощный эмоциональный заряд. Хотя есть и другие мнения. Например, мой друг и коллега, тест-редактор другого издания, называет Audi «стерильными». Дело вкуса, конечно. Мне-то на этих автомобилях хочется ехать и ехать, чем дальше, тем лучше. Сесть за руль, не думая, зачем и куда, выехать за ворота и катить – рулить, вдавливать педаль акселератора, тормозить и получать бесконечное удовольствие от процесса. Это – в целом про нынешние Audi, но про Audi A5 Coupe – особенно. Совокупность ощущений, которые получаешь от управления им, лучше всего описывается словом «полет». Полет на предельно малой высоте над асфальтом.
За это, как и за все другие сильные ощущения в жизни, нужно расплачиваться, и при покупке и эксплуатации. Стоит ли оно того – каждый решает сам.
     

Технические характеристики Audi A5 Coupe Quattro

ГАБАРИТЫ, ММ

4673x1846x1371

КОЛЕСНАЯ БАЗА, ММ

2764

ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ

120

ОБЪЕМ БАГАЖНИКА, Л

465

СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ

1565

ТИП ДВИГАТЕЛЯ

R4, дизельный

РАБОЧИЙ ОБЪЕМ, КУБ. СМ

1968

МАКС. МОЩНОСТЬ, Л.С

 190 при 3800-4200 об/мин

МАКС. МОМЕНТ, НМ

400 при 1750-3000 об/мин

ПРИВОД

Полный

ТРАНСМИССИЯ

7-ст., робот

МАКС. СКОРОСТЬ, КМ/Ч

241

РАЗГОН 0–100 КМ/Ч, С

7,2

СРЕДНИЙ РАСХОД ТОПЛИВА, Л/100 КМ

 4,4

Вас заинтересует:

Вам понравился этот тест-драйв?

Рассказать друзьям:
Рассказать во ВКонтакте Рассказать в Facebook Рассказать в Twitter Рассказать в Одноклассниках

ИЛИ
Комментировать

Обязательно ознакомьтесь с другими тест-драйвами Audi A5:

Audi A5 - audi a5 sportback 2017 как символ правильных автомобилей
Тест драйв
14 ноября 2018

Audi A5
"Audi A5 Sportback как символ правильных автомобилей"
Audi A5 - audi a5 sportback 2017 и вашим и нашим
Тест драйв
13 сентября 2017

Audi A5
"И вашим и нашим"
Все тест-драйвы Audi A5

Выбираете автомобиль? Посмотрите конкурентов Audi A5:

BMW 3 Series GT
(хэтчбек 5-дв.)

BMW 3 Series GT (хэтчбек 5-дв.)
Тест-драйвов
1
Двигателей
5
Комлектаций
4
Поколение
F34 рестайлинг
Цены
от 2 345 000
до 2 710 000

KIA Stinger
(седан 5-дв.)

KIA Stinger (седан 5-дв.)
Тест-драйвов
1
Двигателей
4
Комлектаций
4
Поколение
I
Цены
от 2 320 000
до 2 900 000

Mercedes-Benz C-Class
(седан 5-дв.)

Mercedes-Benz C-Class (седан 5-дв.)
Тест-драйвов
15
Двигателей
3
Комлектаций
10
Поколение
W205-S205 рестайлинг
Цены
от 2 350 000
до 3 140 000

Cadillac ATS
(седан 4-дв.)

Cadillac ATS (седан 4-дв.)
Тест-драйвов
3
Двигателей
3
Комлектаций
4
Поколение
I
Цены
от 2 095 000
до 2 545 000
 Все одноклассники и конкуренты

Комментарии к тест-драйву

Сделано тест-драйвов:

2 4 7 6