Первый вопрос, который задает гаишник, выхватив Audi A5 Сoupe Quattro из плотного потока «дачников» на загородной трассе: «Машина личная или служебная?» Получив ответ «тестовая», неуловимо скучнеет, и разговор быстро сходит на нет

Глаз у профессионала наметанный, а уравнение, которое он мгновенно решил в уме, выглядит так: Audi в кузове купе = повышенная платежеспособность её владельца. Который уже при покупке, вопреки здравому смыслу, переплатил за статус и непрактичность. 0,4 млн. рублей – примерно на столько при прочих равных двухдверный A5 Сoupe дороже четырехдверного A5 Sportback – родственника по «аудюшной» платформе MLB-Evo. При том, что колесная база у купе меньше на 6 сантиметров, а объем багажника – на 15 литров. Меньше автомобиля за больше денег, где же логика? Но есть, как говорил персонаж Джона Траволты в «Криминальном чтиве», «маленькие отличия».

Просто и дорого

Хотя какие уж там отличия? Та же характерная горизонтальная торнадо-линия на боку, задающая мотив стремительности. Те же фирменные динамические поворотники, стоп-сигнал, интегрированный в задний спойлер. Та же форма фар, в отличие от A4 – прямых, без акцентов-«галочек» по нижней кромке. Да и внутри все знакомо. Цифровая приборка virtual coсkpit, нефиксируемый «корабельной» формы движок-джойстик семиступенчатого «робота», восемь «горячих» кнопок на центральном тоннеле, пружинящий кругляш селектора мультимедиа. На привычном месте, крайняя слева внизу, – кнопка выбора режимов вождения Audi drive select. В центральном подлокотнике – площадка беспроводной зарядки и USB. В целом – проработанность деталей, совершенство исполнения. Дизайн, вкус, стиль…

О наболевшем, минутка личных признаний. Сегодня все чаще встречаются компромиссные новинки, авто-скороспелки. Дело не в массовости бренда, это бывает даже у самого-рассамого премиума. Такое впечатление, что производителю важно побыстрее, – к черту подробности! – выпустить на рынок новую модель, пусть сырую и с недоделками, и потом, уже на конвейере, доводить до ума. За счет покупателя, в сущности, за наш счет. А вот сев за руль Audi A5 Coupe, понимаешь: тут без компромиссов, автомобиль предлагается тебе совершенным уже сразу. Косвенное подтверждение личного ощущения – как говорится, данные объективного контроля, цифра российских продаж. За январь – май этого года было куплено 511 «A-пятых» (правда, это без разбивки по кузовам, все вместе – и Sportback, и Coupe, и Сabrio). А за те же пять месяцев прошлого года – 379 автомобиля. Рост примечательный, особенно если вспомнить, что в том же нынешнем мае, например, в Москве было зафиксировано падение регистраций новых авто в целом на 14%.

Робот и собака

Второй ряд мест – откровенно «детский», но дети, отправленные назад, воспринимают это не как унизительную ссылку, а как приключение и привилегию, тут же выставляют себе свой режим трехзонного климат-контроля и с удовольствием визжат на виражах: «Папа, помедленнее!». «Это не я, она сама», – оправдывается папа. 7,2 секунды до «сотни» – не слишком ураганный показатель, но фокус в том, что сто километров в час за рулем Audi A5 Coupe ощущаются как пятьдесят, а педаль акселератора тут, кажется, управляет не оборотами двигателя, а непосредственно данными спидометра. Чуть ее нажал – а на изнанке лобового стекла (проекционный дисплей) уже цифра 140… При том, что гордые надписи S-line в экстерьере и интерьере автомобиля – это, конечно, не полноценное S, а просто пакет внешней отделки. «Настоящая» S-пятерка в кузове Coupe с трехлитровым V6 едет до «сотни» за 4,7 секунды…

В режиме D семиступенчатый DST работает быстро и, как положено роботу, бесстрастно. При качании джойстика-селектора назад включается спортивный режим, S, коробка сразу перескакивает на две передачи вниз и Audi A5 Coupe вскидывается и переходит в режим повышенного внимания, словно восточноевропейская овчарка, которая напряженно прислушивается к хозяину, ловя любой его приказ. Можно тем же качанием джойстика назад вернуть его в режим D, а можно качнуть направо, и включится ручной режим выбора передачи, M. Есть еще подрулевые лепестки. Что важно: это всё не бутафория, поведение автомобиля действительно ощутимо меняется.

Кстати, что там с аппетитом этой 190-сильной дизельной «четверки», выдающей 400 нМ крутящего момента? «Пробочные» городские 13 литров на «сотню» на трассе моментально падают до 5,9, а при равномерном движении на круиз-контроле их можно довести практически до паспортных 4,4 л. Субъективно же картина выглядит так: после заправки 58-литрового бака до полной я проехал 100 километров, а указатель уровня топлива не сдвинулся ни на одно деление.

Долго не мог понять, что ж климатическая установка так громко шелестит? Потом догадался: не она громкая, просто ничего другого в салоне не слышно – вот климат-контроль и доминирует. Качество шумоизоляции в A5 Coupe такое, что при равномерном движении различим разве что шорох опциональных Bridgestone Potenza S001 255/35/19 96 Y, которыми оснащен тестовый A5 Coupe (штатный максимальный диаметр шин – 18 дюймов). В салон не доносится ни звука двигателя, ни аэродинамических шумов (коэффициент у A5 Coupe – 0,25, на момент выхода на рынок – рекордный в своем классе), почти не слышна работа короткоходной вроде бы, но мощной подвески. Поэтому, кстати, и 3D-звучанию 19 динамиков бортовой Bang & Olufsen ничто не препятствует.

Самый умный

«Он такой умный, что в одной из областей его выбрали председателем колхоза», – шутили когда-то Ургант и Светлаков в «Прожекторперисхилтон» про iPhone. Коллега рассказывал: после воскресного шопинга, заполнив все 465 литров полезного объема багажника продуктами, отъезжая от «Ашана» на тестовом Audi A5 Coupe, сдавал задним ходом. И вдруг почувствовал удар, автомобиль стал «колом». Ну думает, всё, беда, не заметил препятствие. Оказалось, нет, заметил – только не водитель, а автомобиль. Задняя камера увидела сзади высокий бордюр и система Audi pre sense с упреждением включила экстренное торможение.

A5 Coupe умеет делать за водителя почти все. Не так, как последний A6, которому остался, кажется лишь шаг до автономного вождения, но – активный круиз-контроль, система удержания в полосе, Audi pre sense и так далее – это всё большая помощь в дороге. Потому что часть аппаратных мощностей твоего мозга при этом – освобождается. Ощутимо меньше устаешь в дороге, проще говоря. Кстати, за усталостью водителя Audi A5 Coupe, как выяснилось, следит отдельно. Мне после трех часов, проведенных за рулем в пробках, автомобиль сообщил звуковым сигналом и надписью на приборном щитке – «рекомендован отдых». И заботливо показывал на навигаторе все удобные места отдыха впереди по трассе.

Оно того стоит?

Да, так вот о маленьких отличиях, о которых говорил герой Тарантино. Я ездил и на A4, и на A5 Sportback – почему-то кажется, что A5 Coupe с той же дизельной «четверкой» под капотом и тем же Quattro едет чуточку иначе. Две двери, которые дают повышенную жесткость кузова – это конечно, но, может быть, дело в этих нескольких сантиметрах разницы – базы, длины кузова, ширины колеи. Которые на выходе дают немного другой результат: кузов Audi A5 Coupe ощущается как более жесткая коробка, в движении автомобиль словно «приклеен» к дороге и еще лучше держит траекторию. Конечно, можно пошалить и добиться того, чтобы в поворотах его носило от обочины к обочине боком, и, если перебрать с усилием на педаль акселератора, даже сорвать с курса – на грунтовке, покрытой щебенкой, меня шатнуло к канаве очень чувствительно, – но вернуть Audi A5 Coupe на курс также не составляет труда.

Но если честно, это все какие-то не те слова, неточные. Главное другое. В нынешние Audi, – даже в кроссоверы, в отличие от их более семейных по духу VW-собратьев, – их создателям удалось заложить ровный, но очень мощный эмоциональный заряд. Хотя есть и другие мнения. Например, мой друг и коллега, тест-редактор другого издания, называет Audi «стерильными». Дело вкуса, конечно. Мне-то на этих автомобилях хочется ехать и ехать, чем дальше, тем лучше. Сесть за руль, не думая, зачем и куда, выехать за ворота и катить – рулить, вдавливать педаль акселератора, тормозить и получать бесконечное удовольствие от процесса. Это – в целом про нынешние Audi, но про Audi A5 Coupe – особенно. Совокупность ощущений, которые получаешь от управления им, лучше всего описывается словом «полет». Полет на предельно малой высоте над асфальтом.

За это, как и за все другие сильные ощущения в жизни, нужно расплачиваться, и при покупке и эксплуатации. Стоит ли оно того – каждый решает сам.



Технические характеристики Audi A5 Coupe Quattro ГАБАРИТЫ, ММ 4673x1846x1371 КОЛЕСНАЯ БАЗА, ММ 2764 ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ 120 ОБЪЕМ БАГАЖНИКА, Л 465 СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ 1565 ТИП ДВИГАТЕЛЯ R4, дизельный РАБОЧИЙ ОБЪЕМ, КУБ. СМ 1968 МАКС. МОЩНОСТЬ, Л.С 190 при 3800-4200 об/мин МАКС. МОМЕНТ, НМ 400 при 1750-3000 об/мин ПРИВОД Полный ТРАНСМИССИЯ 7-ст., робот МАКС. СКОРОСТЬ, КМ/Ч 241 РАЗГОН 0–100 КМ/Ч, С 7,2 СРЕДНИЙ РАСХОД ТОПЛИВА, Л/100 КМ 4,4