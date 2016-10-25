Новое поколение Audi S5 - Мало не покажется!

Спустя семь лет после дебюта Audi S5 Sportback первого поколения на российский рынок выходит модель второй генерации. В предстоящей борьбе с BMW 440i Gran Coupe и Mercedes-AMG C 43 4Matic делается ставка на инновационную электронику, модернизированную ходовую часть и передовую агрегатную базу

Продажи премиальных среднеразмерных автомобилей бьют рекорды в Европе и показывают уверенный рост на российском рынке даже на фоне затянувшегося экономического спада. Такая ситуация заставляет автопроизводителей экспериментировать с кузовными модификациями, участвовать в гонке моторных вооружений и изобретать все новые способы усиления комфорта и управляемости. Семейство Audi A5 – пример именно такого стремления доминировать в классе.

Собственно, бренд Audi поднял ставки в борьбе с конкурентами в премиум-сегменте еще в 2009 году, выведя на рынок инновационную модель S5 Sportback. Этот автомобиль по всем формальным признакам являлся седаном, но маркетологи ингольштадтской марки причислили его к модной и очень перспективной нише пятидверных купе. Спустя два года вышла рестайлинговая версия, а минувшей осенью на автосалоне в Париже миру показали уже модель второй генерации. Чем она отличается от родственных A5 Coupe и S5 Coupe, показанных на том же парижском смотре? Обыватель скажет – разница в дополнительных дверях и увеличенной длине. Однако это лишь вершина айсберга. Принципиально, что за счет более длинной колесной базы (+60 мм) в салоне стало просторнее, проникать на второй ряд теперь удобнее, а объем багажного отсека увеличился. Иными словами, комфортная составляющая была усилена, но не в ущерб ли фамильной спортивности?

В том-то и дело, что нет, и именно об этом сигнализирует внешность автомобиля с индексом S. Передний бампер с аэродинамической «губой», диффузор и две пары округлых патрубков в заднем бампере, крас-ные тормозные суппорты и серебристые корпуса зеркал – главные знаки отличия «заряженного» варианта модели. При этом купеобразный силуэт и фирменная волнистая подоконная линия работают на аэродинамику. Кстати, усилиями инженеров и дизайнеров достигнут коэффициент аэродинамического сопротивления на уровне 0,26, благодаря чему Audi S5 Sportback лидирует в сегменте в том числе и по этому показателю. А рельефные выступы над колесными арками идентифицируют «эску» как представителя полноприводного семейства quattro.

Конструктивные отличия стандартной A5 от S5 Sportback сродни разнице между потенциалами физкультурника и спортсмена. В обоих случаях в основе автомобиля лежит платформа MLB evo с «пятирычажкой» спереди и сзади. Но фирменный полный привод quattro с межосевым дифференциалом Torsen, адаптивный электромеханический усилитель руля и вентилируемые диски всех колес для S5 Sportback – не опция, а штатное оснащение. Упругие элементы подвески имеют здесь более жесткие настройки, а тормозная система серьезно усилена. Впрочем, даже этот драйверский потенциал можно развить. Так, в качестве опции доступен активный дифференциал на задней оси, который перераспределяет момент между задними колесами, увеличивая тягу на внешнем к повороту колесе. А если вы решите разнообразить дорожные повадки вашего S5 Sportback, то сможете заказать его с опциональной подвеской с электронным управлением жесткостью амортизаторов.

Модернизированная агрегатная база – еще один залог удовольствия от вождения. С бензиновой «шестерки» с двухпоточным турбокомпрессором снято 354 л.с. и 500 Нм (на 21 л.с. и 60 Нм больше, чем у предшественника). Тяга передается на колеса обеих осей через 8-диапазонный «автомат» tiptronic и уже упомянутый фирменный полный привод. Отсюда и динамика на уровне спорткаров: на разгон до «сотни» у S5 Sportback уходит лишь 4,7 с.

Но самое интересное, что драйверские качества «эски» не идут в разрез с ее премиальной сутью. Эргономичные кресла S5 Sportback обшиты кожей и могут иметь функ-цию вентиляции и массажа. Для заказа доступны беспроводная зарядка для смартфонов и контурная подсветка салона. А меломанам адресована топовая «музыка» Bang & Olufsen Sound System с инновационной системой «трехмерного» объемного звучания. В пятиместном салоне после модернизации при этом буквально есть где развернуться, а традиционный для автомобилей Audi лоск дополнен высокотехнологичной начинкой. Цифровая панель приборов Audi Virtual Cockpit с диагональю 12,3 дюйма, проекционный дисплей, мультимедийная система MMI, поддерживающая форматы Apple CarPlay и Android Auto, опциональная система Audi phone box, усиливающая прием сигнала смартфонов – это лишь малая часть опций из сферы электроники.

Сделан очередной шаг и на пути к автопилотированию – жизнь водителя облегчают адаптивный круиз-контроль с функцией Stop & Go и ассистентом движения в пробках, автопарковщик, ассистенты перестроения и выезда с парковки задним ходом, а также ряд других передовых систем. Словом, приятных изменений более чем достаточно, чтобы владельцы S5 Sportback предыдущей генерации отправились к дилерам за моделью нового поколения. И мы не удивимся, если за ними потянутся и владельцы автомобилей конкурирующих марок.