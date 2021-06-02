Электрокроссовер в новом кузове привнес новые технологии в автомобильную индустрию

Бренд Audi, помимо прочего, с некоторых пор стал законодателем моды в… мире автомобильного света. Так, в 2004 году на флагмане компании седане A8 появились светодиодные дневные ходовые огни, которые сейчас есть чуть ли не в любой машине среднего сегмента; через четыре года спорткар марки R8 удивил полностью светодиодной оптикой, а в 2012-м модели Audi задали тон в использовании динамических указателей поворота. И это далеко не все. В 2013 году при обновлении очередного поколения A8 немцы установили на него матричные светодиодные фары, но спустя лишь год сделали еще один рывок – опять-таки R8 представил первые в мире лазерные фары. И вот теперь, с выходом второго полностью электрического SUV Audi, ингольштадтцам снова есть чем поразить.

Тепло приняли

В прошлом году, пусть и пандемийном, число приобретенных новых электромобилей в России выросло на 95% по сравнению с 2019 годом. В том числе благодаря выходу на рынок первого электрического кроссовера от Audi – e-tron. В первом квартале года нынешнего тенденция не изменилась: рост составил 600% к тому же периоду 2020-го, а появление e-tron в модном кузове Sportback лишь должно упрочить позиции машин на электротяге.

Концептуально идея передвижения по городу на электромобиле стала мне понятна только спустя несколько дней эксплуатации Audi e-tron, который появился чуть-чуть раньше, чем версия Sportback. По сути, это среднеразмерный кроссовер с полноценным 5-местным салоном и вместительным багажником (660 л). Динамики хватает для того, чтобы набрать первые 100 км/ч за 6,6 или даже за 5,7 с (в режиме Boost), а запас хода, по данным производителя, может достигать 446 км. На практике за этими сухими цифрами скрывается удовольствие от ежедневного вождения, как на обычном автомобиле.

Человек, искушенный в технологиях, помнит, как полярно выглядели первые модели на электротяге, ввезенные в нашу страну официально: от бюджетного японского хэтчбека А-класса с минимумом шумоизоляции и дальностью хода 120 км до английского кроссовера с вычурной внешностью и причудливой эргономикой. На их фоне e-tron удивляет качеством материалов и логикой интуитивно понятного интерфейса мультимедиа на уровне современного смартфона. Как и все полноразмерные модели Audi, электрический кроссовер оснащается системой MMI touch response с двумя дисплеями. Тактильные и звуковые сигналы обратной связи подтверждают активацию функции при прикосновении к экрану. С помощью верхнего сенсорного экрана диагональю 10,1 дюйма водитель управляет информационно-развлекательной системой, телефоном, «навигацией», а также специализированными функциями e-tron. Нижний дисплей диагональю 8,6 дюйма использует­ся для ввода текста и управления функциями «комфорта» и «климата».

ШВЕДСКИЙ СТАНДАРТ

Система Digital Система Digital Matrix LED дополняет работу дальнего света и предлагает такие инновационные функции, как подсветка полосы и ориентационная подсветка. На шоссе подсветка полосы создает световую текстуру, которая ярко высвечивает полосу движения и динамически регулируется при перестроении. Это помогает лучше контролировать положение автомобиля.

Купе не значит тесно

Audi e-tron Sportback на удивление органично сочетает в себе спортивность, функциональность и повседневную практичность. Благодаря колесной базе, составляющей 2928 мм, в автомобиле достаточно места для пятерых седоков и багажа. Запас пространства над головой задних пассажиров всего на два сантиметра меньше, чем в e-tron. Пол в задней части салона практически ровный – осталась лишь небольшая ступенька на месте центрального тоннеля. Автомобиль располагает 615 л пространства в багажном отделении, при складывании же спинок заднего сиденья эта цифра увеличивается до 1665 л.

Внешне отличить купе-кроссовер от универсала сложно – спереди фирменная восьмиугольная решетка радиатора Singleframe и светодиодные фары с четырьмя горизонтальными полосками дневных ходовых огней. Сбоку линия крыши e-tron Sportback ниспадает в задней части, переходя в сильно наклоненные задние стойки. Светодиодные задние фонари соединены светящейся полосой (характерный дизайнерский элемент топовых моделей бренда), причем горизонтальные элементы перекликаются с дизайном дневных ходовых огней. Поперечные планки по сторонам диффузора подчеркивают отсутствие патрубков системы выпуска. Электрокар ведь!

E-tron Sportback, как и обычный e-tron, приводится в движение электрической силовой установкой мощнос­тью 360 л.с. (408 «лошадей» в режиме Boost), состоящей из двух электродвигателей. Этого достаточно, чтобы «максималка» достигала 200 км/ч.

Расположенная под полом высоковольтная аккумуляторная батарея способна накапливать 95 кВт•ч энергии, тем самым обеспечивая запас хода 446 км в цикле WLTP. Последняя аббревиатура означает, что для расчета используется согласованный режим движения, подразумевающий определенную среднюю и максимальную скорость, расстояние, продолжительность поездки, ряд других условий. В реальной жизни цифры все-таки иные, вот и на моем тест-драйве заряд позволил проехать 350 км, где основная часть маршрута пролегала по загородным автострадам с редкими вкраплениями заторов городского трафика и безудержным весельем от езды по серпантину с полностью нажатой педалью акселератора. На мой взгляд, пробег достойный.

Наряду с более низким, чем у обычных автомобилей, центром тяжести и очень низким коэффициентом аэродинамического сопротивления (0,25) отличной управляемости и динамике способствует полный привод quattro нового поколения. Для достижения максимальной эффективности задействуется преимущественно задний электродвигатель – распределение крутящего момента производится с акцентом на заднюю ось. Система также работает превентивно: еще до начала заноса в условиях гололеда или при прохождении поворотов на высокой скорости она всего за 30 миллисекунд распознает необходимость в дополнительном крутящем моменте и перераспределяет тягу. И это происходит значительно быстрее по сравнению с традиционным приводом quattro, поскольку вместо активации механической муфты система электрического полного привода перенаправляет электроэнергию.

ЦЕНЫ И ЦЕННОСТИ

В базовой комплектации Audi e-tron Sportback предлагается от 6 485 000 руб­лей. Но есть еще линии Advance, Sport и Design, последняя из которых самая дорогая – 7 310 000 руб­лей. Хотя и эта цена отнюдь не предельная – в автомобиль можно заказать иной пакет отделки салона, дополнительные электронные ассис­тенты водителя и множество других приятных и полезных опций.

И миллион зеркал…

Автомобили Audi ныне хороши не только в динамике, но и в статике: соцсети неспроста пестрят постами со светодиодной анимацией «старших» моделей марки при запирании или открытии автомобиля. Однако е-tron Sportback пошел еще дальше благодаря революционной цифровой матричной светодиодной оптике Digital Matrix LED. В основе конструкции лежит технология DMD (Digital Micromirror Device), широко используемая в видеопроекторах. Основным компонентом системы является небольшой чип, на котором расположено (вдумайтесь только!) 1,3 млн микрозеркал размером в несколько сотых миллиметра. С помощью электростатических полей каждое отдельное микрозеркало можно поворачивать до 5 тыс. раз в секунду. Таким образом, в зависимости от условий движения световой поток направляется через линзы на дорогу или же поглощается, затеняя определенные участки. При этом цифровая система освещения может генерировать динамические анимации Leaving Home и Coming Home, представляющие собой световые проекции на стенах или на земле. Выглядит впечатляюще!

Если еще десять лет назад рекомендовать электрокар можно было лишь как автомобиль выходного дня, то сейчас эти модели становятся все более приспособленными для полноценной жизни: вместительные, комфортабельные, с качественной отделкой, интересным дизайном и большим запасом хода. Главное – перестроить себя на новый уклад жизни и принять за правило заправлять машину не тогда, когда закончилось топливо, а ежедневно, как, скажем, мобильный телефон перед сном. Да, новая автомобильная эра наступила!

Технические характеристики Audi e-tron Sportback 55 quattro Габариты, мм 4901х1935 х1616 Колесная база, мм 2928 Объем багажника, л 615–1665 Тип двигателя электрические моторы Емкость батареи, кВт·ч 95 Макс. мощность, л.с. (в режиме Boost) 360 (408) Макс. момент, Нм (в режиме Boost) 561 (664) Привод полный Макс. скорость, км/ч 200 Время разгона 0–100 км/ч, с (в режиме Boost) 6,6 (5,7) Запас хода, км 446

Автомобиль тестируется по пяти основным критериям:

1. комфорт 2. безопасность 3. динамика и ходовые качества

4. практичность 5. соотношение цены и качества.

Эта методика сформирована на протяжении 25 лет работы журнала.

Все выявленные недостатки сообщаются автопроизводителям для последующего устранения.