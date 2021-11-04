Вы собираете отзывы первых покупателей этих моделей?

Конечно, и это очень позитивные истории. Во-первых, все ощущают восторг от тишины и потрясающей динамики, которые свойственны электрокарам. Во-вторых, отмечается комфорт заправки. Владельцы высоко оценивают возможность заправляться дома. Средний пробег по Москве обычно составляет около 100 км в день, а наши модели способны проезжать на одной зарядке порядка 400 км. Если у вас дома есть сеть на 380 В, то с помощью специального устройства, которое мы предоставляем вместе с автомобилем, можно полностью восстановить заряд за 7 часов. Кстати, по планам Минпромторга к 2030 году в стране должно работать около 70 тыс. зарядных станций. Думаю, когда появятся «быстрые» зарядки на скоростных магистралях, уйдет в прошлое и стереотип о том, что за пределами крупных городов нужной инфраструктуры нет.