Глава марки Audi в России Любомир Найман рассказал, как премиальный бренд справляется с проблемами, накрывшими всю отрасль, и благодаря чему с уверенностью смотрит в будущее
Я начал свою деятельность в автоиндустрии более 20 лет назад. За эти годы получил разносторонний опыт во многих сферах бизнеса. Автомобильный рынок очень динамичен, важные изменения происходят постоянно, все это – настоящий вызов и азарт! А то, что я по-прежнему в Москве, говорит о том, что мне здесь нравится.
Уверенно. Нам удалось успешно трансформировать множество бизнес-процессов и форматов, к дилерам пришло много талантливых людей. Сегодня бренд находится в прекрасной форме и готов к дальнейшему развитию – с нашими инновационными моделями мы уже фактически вступаем в будущее. Конечно, как и другие марки, ощущаем дефицит машин из за нехватки полупроводников. Тем не менее за восемь месяцев 2021 года марка добилась прироста продаж на 41% в сравнении с предыдущим годом.
Вопрос на мировом уровне решен: все автопроизводители идут в этом направлении, и мы не видим каких-то иных путей. Можно сколько угодно говорить о прочих альтернативных технологиях, но пока они значительно дороже, чем электропривод. Следующим шагом станет получение электроэнергии из «зеленых» источников, чтобы добиться полного экологически безопасного цикла. И Audi здесь очень быстро развивается – уже к 2025 году в нашей глобальной линейке будет 12 полностью электрических моделей. Причем на российском рынке мы уже предлагаем четыре электромобиля.
Да, Россия считается в некоторых аспектах консервативным рынком. Однако российский потребитель на самом деле очень современный: он живет в цифровом мире, много путешествует, отлично разбирается в различных технологиях и любит их, умеет быстро адаптировать под свои нужды. Думаю, лет через десять как минимум 50% российских автомобилистов будут выбирать у дилеров электрокары.
Конечно, и это очень позитивные истории. Во-первых, все ощущают восторг от тишины и потрясающей динамики, которые свойственны электрокарам. Во-вторых, отмечается комфорт заправки. Владельцы высоко оценивают возможность заправляться дома. Средний пробег по Москве обычно составляет около 100 км в день, а наши модели способны проезжать на одной зарядке порядка 400 км. Если у вас дома есть сеть на 380 В, то с помощью специального устройства, которое мы предоставляем вместе с автомобилем, можно полностью восстановить заряд за 7 часов. Кстати, по планам Минпромторга к 2030 году в стране должно работать около 70 тыс. зарядных станций. Думаю, когда появятся «быстрые» зарядки на скоростных магистралях, уйдет в прошлое и стереотип о том, что за пределами крупных городов нужной инфраструктуры нет.
Он сильно превосходит наши сегодняшние возможности. Audi имеет спортивные корни, а максимальное ускорение развитию марки в премиум-сегменте придал потенциал полного привода quattro в 80-х годах прошлого века. С ним связаны успехи в автоспорте, и именно оттуда пошла гамма RS, которая затем стала своего рода знаком отличия. Поэтому мы всегда будем бороться за то, чтобы наш полный привод оставался совершенным, а динамика и мощь ассоциировались с брендом. Еще один наш приоритет сегодня – электроприводы. То есть компания стоит на двух китах – спорт и электричество. Будем развивать их вместе. Надеюсь, в следующем году мы представим новую модель – Audi RS e-tron GT, где совмещаются оба компонента. Поверьте, этот автомобиль – истинное искушение прогрессом!
Это уникальная программа, которая дает владельцу возможность создать свой индивидуальный автомобиль. Вы можете подобрать под личный вкус все, вплоть до мельчайших деталей отделки интерьера.
Школа работает в штатном режиме в нескольких форматах: постоянная площадка в Яхроме под Москвой, программа зимних курсов вождения на льду и роуд-шоу по городам России, в рамках которых мы даем возможность протестировать автомобили широкому кругу клиентов, тем, кому интересен бренд.
Проект стартовал пару месяцев назад и показывает хорошие результаты, что говорит о востребованности сервиса. Пока изучаем спрос. Сегодня наибольшей популярностью пользуются Audi Q7 и Q8, добавили в парк и нашу самую прогрессивную модель – Audi e-tron. Мы видим здесь хорошие перспективы, ведь новые сервисы мобильности приобретают популярность.
Это инновационный флагманский бутик Audi, расположенный в самом центре – на улице Никольской. В уникальном пространстве шоурума поклонники марки могут погрузиться в мир передовых технологий и прогрессивных дизайнерских решений, заказать эксклюзивные версии автомобилей. Здесь мы представляем самые яркие новинки компании, а также проводим различные социокультурные мероприятия.
Audi – это динамика и спорт, элегантность и грация, прогресс. Мы стремимся поддерживать созвучные бренду проекты. Зимой Audi выступает генеральным партнером Кубка мира по горным лыжам, а в России мы проводим свой турнир в этой дисциплине. Летом приглашаем поклонников гольфа на Audi Golf Cup. Кроме того, уже четыре года сотрудничаем с Международной выставкой современного искусства Cosmoscow и второй год поддерживаем молодых медиахудожников в рамках конкурса Audi Born-Digital. Мы строим коммуникацию с успешными людьми, которые постоянно развиваются и добиваются успеха, уверенно смотрят в будущее и ведут активный образ жизни.
До конца этого года дилерам начнут поступать Audi RS4 и RS5, Audi e tron S и e tron S Sportback – на них уже принимаются заказы. А главным событием 2022 года станет появление модели Audi RS e-tron GT.