Ателье Mansory прокачало Audi RS7

Литеры RS в названии автомобиля сразу намекают нам на то, что машина не простая, а заряженная, но специалисты Mansory развевают все сомнения по данному вопросу окончательно.

Итак, из чего состоит комплекс доработок. Для фирменного 4,0-литрового V8 от Audi тюнеры разработали альтернативную систему наддува, спортивные фильтры, новую выхлопную систему и альтернативный блок управления двигателем. Результат применения данных компонентов выражается в увеличении мощности двигателя на двести лошадиных сил (с 600 до 800).

Отрадно видеть, что тюнеры помимо улучшения технических компонентов не забывают и про стилистику автомобиля. В Mansory для RS7 был разработан специальный обвес, который окрашивается в цвет автомобиля с некоторым вкраплением темно-синих оттенков. Отметим, что синий цвет здесь является важным – весь интерьер отделан материалами данного оттенка. К слову, мастера заявляют, что материалы отделки – кожа и углепластик, производятся собственными силами ателье.