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12 авг 2019

Audi готовит к премьере заряженный универсал

Audi готовит к премьере заряженный универсал
Автор фото: фирма-производитель

Совсем недавно Audi показывала все свои будущие спортивные премьеры на одном тизере, и сейчас пришло время сосредоточиться на одной из них. Новый анонс демонстрирует лишь заднюю часть спорткара, укрытого плотным чехлом, но выводы буквально сами лезут в голову

Этот вывод- Audi RS6 Avant, который нам обещали представить уже давно. Судите сами, кузов, который накрыт покрывалом, очень похож на Audi S6 Avant. Но вглядитесь в задние фонари, которые просвечивают сквозь полотно - она практически идентична тому рисунку, которым снабжены фонари вышеназванной модели.

Кроме того, косвенным доказательством можно считать текст, которым Audi сопроводила тизер. Фотография стала своего рода приглашением для членов привилегированного клуба Audi Sport на закрытую премьеру новинки, которая состоится в Берлине в начале сентября. И в приглашении упоминается, что речь идет о четвертом поколении спорткара – а это как раз отлично согласуется с тезисом о том, что Audi готовит к премьере RS6 Avant. 

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