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27 мар 2020

Audi отправит на сервис кроссоверы Audi Q7 и Q8 в России

Audi отправит на сервис кроссоверы Audi Q7 и Q8 в России
Автор фото: фирма-производитель

Немецкая компания объявила об отзыве автомобилей в России из-за возможных трещин в сиденьях, что может привести к повреждению проводки

Компания Audi объявила об отзыве 246 кроссоверов Q7 и Q8, которые были проданы в России с 2019 года по настоящее время. Автомобили отправятся на сервис в связи с возможностью повреждения проводки, сообщается на сайте Росстандарта.

«Причиной отзыва транспортных средств является возможное возникновение трещин на поперечине спинки переднего сиденья. Как следствие, жгут проводов в левом сиденье может повредиться при контакте с острыми краями трещины», — отмечено в сообщении.

Audi уведомит владельцев автомобилей, которые попадают под действие акции, о необходимости приехать к дилеру. Кроме того, узнать, попадает ли машина под отзыв, можно по списку VIN-номеров на странице Росстандарта. На автомобилях при необходимости заменят рамы спинки левого сиденья.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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