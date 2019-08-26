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26 авг 2019

Audi представит мощный джип на батарейках

Audi представит мощный джип на батарейках
Автор фото: фирма-производитель

Компания Audi готовит к скорому дебюту концепт-кар AI: TRAIL quattro. Он представляет собой электрический внедорожник со своеобразным дизайном

Больше всего автомобиль напоминает какой-то багги. Это связано с тем, что машина обладает непропорционально большими колесами, которые выступают за передний бампер. Между тем, в предварительных анонсах новинку описывают как «концептуальный внедорожник с электроприводом будущего» и отмечают, что он стал четвертой моделью в квартете шоукаров линейки AI.

Какие-либо подробности на данный момент не разглашаются.  Приставка quattro говорит о том, что шоу-кар получит полный привод. Судя по названию, у этого прототипа будет система автопилота, заточенная под езду по бездорожью. Напомним, что к 2025 году компания Audi запустит в серийное производство 12 полностью электрических моделей, в том числе семь кроссоверов. Возможно, прототип станет одним из них.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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