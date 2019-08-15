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15 авг 2019

Audi Q4 e-tron предложит покупателям свободу выбора

Audi Q4 e-tron предложит покупателям свободу выбора

Хорошо, когда у человека есть выбор. Электрический кроссовер Audi Q4 e-tron станет первым автомобилем, световой рисунок оптики которого можно будут выбирать вместе с другими опциями. Всего покупателям предложат более 20 вариантов для фар и фонарей

Электрический Audi Q4 e-tron появится на рынке в 2021 году, и впервые частью программы персонализации автомобиля станет выбор рисунка оптики. Факт остается фактом, такой возможности больше никто из производителей не предлагает. По словам главного дизайнера Audi Марка Лихте, покупателям предложат 25 вариантов «световой подписи» для фар и фонарей.

Предсерийный прототип кроссовера дебютировал в Женеве весной этого года. Q4 e-tron оснастили двумя электромоторами с суммарной отдачей 225 киловатт (306 лошадиных сил), разгоняющими автомобиль до «сотни» за 6,3 секунды. По умолчанию тяга подается только на заднюю ось. Передний электромотор начинает работать лишь при пробуксовке или если бортовыми системами фиксируется недостаточная (или избыточная) поворачиваемость.

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