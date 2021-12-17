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17 дек 2021

Audi выпустит R8 для любителей адреналина

Audi выпустит R8 для любителей адреналина
Автор фото: фирма-производитель

Как известно, в обозримом будущем популярный немецкий спорткар завершит свой жизненный цикл. В Audi для прощания приготовили особую версию модели R8.

Пока нет никакой конкретики по новому спорткару. Мы располагаем лишь инсайдерской информацией и парой слухов. Предполагается, что в новом исполнении автомобиль окажется заднеприводным. Кроме того, автомобилю облегчат конструкцию, а мощность штатного мотора V10 повысят. Напомним, что в стоке он развивает 610 лошадиных сил.

Наши коллеги из Top Gear предполагают, что выпуск машины будет налажен уже следующей осенью. Более того, производство будет ограничено одним годом, то есть спорткар можно вполне назвать лимитированным  

При написании новости использовалась информация:
Topgear

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