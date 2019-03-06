Автомобильный портал Motorpage
6 мар 2019

Есть проблема и утечка

Есть проблема и утечка

Audi отзывает автомобили в России. На этот раз причина серьезная: у дефектных автомобилей может произойти утечка топлива

Новая сервисная кампания довольно обширна — она затрагивает шесть моделей, которые были реализованы у нас за пять лет (с 2013 года по 2018 год). Согласно официальному сообщению, которую импортер («Фольксваген Груп Рус) направил в Росстандарт, под отзыв попадают Audi A4, A5, A6, A7, A8 и Q7.  Проблема же обнаружилась на машинах, оснащенных 3-литровым бензиновым турбодвигателем TFSI. На отзываемых автомобилях, а всего их 4 453, может наблюдаться утечка топлива на одной или на обеих топливных рампах (сторона низкого давления).

Дилеры компании, как принято в таких случаях, свяжутся с владельцами автомобилей, сообщив им о необходимости посетить дилерский центр для ремонта. На отзываемых машинах будет проведена замена топливной рампы низкого давления обоих рядов цилиндров. Все работы проводятся бесплатно.

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
РИА Новости, ТАСС

Комментарии к новости

Последние новости

...

Автомобили Audi научились ловить зеленую волну светофоров

22 февраля 2019
Audi Q4 e-tron

Немного электричества

14 февраля 2019
Audi

Замечен новый кроссовер Audi

23 января 2019

Итальянцы превратят флагманский седан Audi в универсал

21 декабря 2018

Audi готовит электрический кроссовер

18 декабря 2018

Audi Q4 замечен во время тестовых испытаний

18 декабря 2018

 Новости Audi

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Audi Q8 - audi q8 2019 намерен навязать свои правила игры в сегменте крупных кросс-купе Тест драйв
06 марта 2019

Audi Q8
"Audi Q8 намерен навязать свои правила игры в сегменте крупных кросс-купе"
KIA Rio - kia rio 2017 совмещает спортивные наклонности с семейными ценностями
Тест драйв
04 марта 2019

KIA Rio
"KIA Rio совмещает спортивные наклонности с семейными ценностями (часть 2)"
Subaru Legacy - subaru legacy 2018 в центре тяжести
Тест драйв
01 марта 2019

Subaru Legacy
"В центре тяжести"
KIA Optima, Subaru Legacy - сравнительный тест. kia optima gt line 2019 проверяет на прочность вернувшегося в россию subaru legacy 2018
Сравнительный тест
20 февраля 2019

KIA Optima, Subaru Legacy
"KIA Optima GT Line проверяет на прочность вернувшегося в Россию Subaru Legacy"

Написано новостей:

2 2 9 2 0