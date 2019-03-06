Есть проблема и утечка

Audi отзывает автомобили в России. На этот раз причина серьезная: у дефектных автомобилей может произойти утечка топлива

Новая сервисная кампания довольно обширна — она затрагивает шесть моделей, которые были реализованы у нас за пять лет (с 2013 года по 2018 год). Согласно официальному сообщению, которую импортер («Фольксваген Груп Рус) направил в Росстандарт, под отзыв попадают Audi A4, A5, A6, A7, A8 и Q7. Проблема же обнаружилась на машинах, оснащенных 3-литровым бензиновым турбодвигателем TFSI. На отзываемых автомобилях, а всего их 4 453, может наблюдаться утечка топлива на одной или на обеих топливных рампах (сторона низкого давления).

Дилеры компании, как принято в таких случаях, свяжутся с владельцами автомобилей, сообщив им о необходимости посетить дилерский центр для ремонта. На отзываемых машинах будет проведена замена топливной рампы низкого давления обоих рядов цилиндров. Все работы проводятся бесплатно.