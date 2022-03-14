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14 мар 2022

Представлен новый Audi Q6

Представлен новый Audi Q6
Автор фото: фирма-производитель

Модельная линейка Audi в скором времени пополнится новым кроссовером с индексом Q6, который будет продаваться на рынке Китая

Казалось бы, если судить по внутреннему регламенту, то Q6 должен быть среднеразмерным кроссовером и занимать положение между моделями Q5 и Q7. Удивительно, но по своим размерам новинка «перегоняет» Q7. Вот вам реальные цифры - длина Q6 составляет 5099 миллиметров против 5063 миллиметров у Q7, ширина — 2014 миллиметра вместо 1970 миллиметров, а высота — 1784 миллиметров вместо 1741 миллиметра.  Фактически, здесь сложилась ситуация, как и у Volkswagen  с моделями Touareg и Teramont. Первый остается самым престижным в линейке, но второй получился куда габаритнее.

К слову, мы не случайно упомянули Volkswagen Teramont, так как Q6 делит с ним одну платформу, как и агрегаты. То есть под капотом у Q6 расположится либо двухлитровый турбо-мотор (на 231 или 265 лошадиных сил в зависимости от степени форсировки) либо шестицилиндровый турбо-мотор 2.5 литра на 299 лошадиных сил.

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