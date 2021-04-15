Представлена Audi Q4 e-tron

Помимо обычной версии электрического кроссовера нам показали и версию Sportback. В техническом плане оба автомобиля идентичны друг другу

Новинка построена на платформе МЕВ, соответственно «Четверка» побратима со всем семейством электромобилей ID от Volkswagen и некоторыми Skoda вроде кроссовера Enyaq. Что касается двигателей, то всего будет доступно три варианта силовых установок. Младшая будет представлять собой один мотор на 170 лошадиных сил. Условная средняя версия тоже будет одномоторной, но уже 200-сильной.

Вершина линейки – двухмоторная силовая установка на триста лошадиных сил. Причем батарейный блок один на все три версии – 77 киловатт. Он обеспечивает запас хода от 341 до 520 километров. Любопытно, но по каким-то причинам нам не показали заряженных версий, тогда как, например, у Skoda Enyaq подобная существует! На ней моторы развивают более трехсот лошадиных сил.