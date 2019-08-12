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12 авг 2019

Rimac подготовит электрическую начинку для преемника Audi R8

Rimac подготовит электрическую начинку для преемника Audi R8
Автор фото: фирма-производитель

Хорватский стартап может поставлять Audi аккумуляторы и электродвигатели

Сразу сообщим, что информация пока находится на уровне слухов и ничем не подтверждена, однако, Британский журнал CAR пишет, что новый электрокар Audi получит алюминиевое шасси в виде монокока, будет оснащаться электрической силовой установкой мощностью в 700 киловатт (952 лошадиные силы), сможет разгоняться до 100 километров в час за 2,5 секунды и проезжать на одной зарядке порядка 500 километров.

В свою очередь, большинство электрических компонентов, а именно, силовая установка и батареи будут разработаны компанией Rimac. Если инсайдеры CAR правы, то сотрудничество хорватской фирмы и концерна VAG расширится. Audi станет вторым брендом группы Volkswagen, связанным с Rimac совместным проектом, после компании Porsche. 

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