Rimac подготовит электрическую начинку для преемника Audi R8

Хорватский стартап может поставлять Audi аккумуляторы и электродвигатели

Сразу сообщим, что информация пока находится на уровне слухов и ничем не подтверждена, однако, Британский журнал CAR пишет, что новый электрокар Audi получит алюминиевое шасси в виде монокока, будет оснащаться электрической силовой установкой мощностью в 700 киловатт (952 лошадиные силы), сможет разгоняться до 100 километров в час за 2,5 секунды и проезжать на одной зарядке порядка 500 километров.

В свою очередь, большинство электрических компонентов, а именно, силовая установка и батареи будут разработаны компанией Rimac. Если инсайдеры CAR правы, то сотрудничество хорватской фирмы и концерна VAG расширится. Audi станет вторым брендом группы Volkswagen, связанным с Rimac совместным проектом, после компании Porsche.