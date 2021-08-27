В Audi напророчили скорую смерть ДВС

О «зеленом» будущем и гибели традиционных моторов не говорит только ленивый – и все делают ставки касательно года, когда все произойдет. Недавно свою ставку сделала и компания Audi.

Немецкий автопроизводитель заявил, что с 2026 года, как минимум, свой собственный модельный ряд будет пополняться лишь электрическими новинками. Что касается обычных машин, то Audi будет выпускать их еще около десяти лет, а в 2033 году состоится полный переход компании на производство электромобилей.

Интересно, что все новинки будут базироваться на агрегатах Volkswagen, но в Audi заявляют, что их машины будут иметь индивидуальные настройки, которые будут выделять машины с кольцами на общем фоне, наделяя их особым характером.