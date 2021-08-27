Автомобильный портал Motorpage
27 авг 2021

В Audi напророчили скорую смерть ДВС

В Audi напророчили скорую смерть ДВС
Автор фото: фирма-производитель

О «зеленом» будущем и гибели традиционных моторов не говорит только ленивый – и все делают ставки касательно года, когда все произойдет. Недавно свою ставку сделала и компания Audi.

Немецкий автопроизводитель заявил, что с 2026 года, как минимум, свой собственный модельный ряд будет пополняться лишь электрическими новинками. Что касается обычных машин, то Audi будет выпускать их еще около десяти лет, а в 2033 году состоится полный переход компании на производство электромобилей.

Интересно, что все новинки будут базироваться на агрегатах Volkswagen, но в Audi заявляют, что их машины будут иметь индивидуальные настройки, которые будут выделять машины с кольцами на общем фоне, наделяя их особым характером.

При написании новости использовалась информация:
motor

Комментарии к новости

Последние новости

...
Audi A4 (1998)

В России отзывают старые Audi

24 августа 2021
Audi Q5 E-Tron

В Китае показали новый Audi Q5 E-Tron

17 августа 2021

Audi Skysphere: подробности

09 августа 2021
Audi RS3

Audi RS3 установил рекорд Нюрбургринга

03 августа 2021
Audi Q4 e-tron (2022)

Семейство Audi Q4 E-Tron пополнилось еще двумя версиями

30 июля 2021
Audi A1 Sportback 2019 вид спереди сверху

Audi A1 снимают с производства

20 июля 2021

 Новости Audi

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Volkswagen Tiguan - volkswagen tiguan r (2021) для дороги без конца Тест драйв
27 августа 2021

Volkswagen Tiguan
"Для дороги без конца"
Lexus ES - lexus es (2019) останется классикой
Тест драйв
25 августа 2021

Lexus ES
"Останется классикой"
Mitsubishi Pajero Sport - mitsubishi pajero sport (2020) ни капли за шиворот!
Тест драйв
23 августа 2021

Mitsubishi Pajero Sport
"Ни капли за шиворот!"
Hyundai Elantra, Skoda Octavia - сравнительный тест hyundai elantra и skoda octavia
Сравнительный тест
18 августа 2021

Hyundai Elantra, Skoda Octavia
"Как Hyundai Elantra резала тонкими ломтиками бывшего конкурента Skoda Octavia"

Написано новостей:

2 8 9 5 5