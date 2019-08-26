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26 авг 2019

Alpina остается привередливой в выборе моделей

Alpina остается привередливой в выборе моделей
Автор фото: фирма-производитель

BMW первой серии, Active Tourer и Gran Tourer второй серии, а также X1 и X2 не имеют потенциала для тюнинга, считают в баварском тюнинговом ателье Alpina.

Глава ателье, Андреас Бовензипен, заявил, что в компании не видят никакого смысла заниматься высокопроизводительными версиями моделей BMW, построенных на переднеприводной платформе UKL. Прежде всего — по финансовым соображениям. Руководитель «Альпины» считает, что разработка мощных «единичек», компактвэнов и кроссоверов в бюджетном сегменте рынка попросту не окупится. Правда, бизнес не единственный противник в данном вопросе- присутствуют и технические нюансы.

Вопросы заключаются в коробке передач, дело в том, что в переднеприводных BMW используются японские автоматические коробки передач Aisin вместо немецких агрегатов ZF. По словам Бовензипена, в этом случае инженерам Alpina нужно будет начинать работу с чистого листа, что начисто лишено смысла при обширном опыте работы с «автоматами» ZF, потенциал которых хорошо известен. 

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