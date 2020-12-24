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24 дек 2020

Автомобили BMW поздравят своих владельцев с Новым годом

Автомобили BMW поздравят своих владельцев с Новым годом

Нет, хлопушек и шампанского ждать здесь не стоит, но пара торжественных фраз вкупе с небольшим сюрпризом все же поднимут настроение

Если среди наших читателей есть владельцы BMW, то ловите инструкцию по созданию новогоднего настроения. Для начала, надо проявить уважение к своему транспортному средству и поздравить его самого. Нет, целовать и обнимать свою «ласточку» не обязательно, как и разбивать об нее бутылки с алкоголем. Надо просто подозвать голосового помощника и сказать что-нибудь из серии «Привет, Сири!», точнее – «Привет, BMW,  с Новым годом!». Хотя можно не тратить время на подобные манипуляции и просто нажать кнопку в мультимедийном устройстве.

В ответ машина одарит вас анимацией на экране, а заодно исполнит целое интерактивное шоу всеми доступными источниками света. Подобное смогут устроить автомобили, обладающие самой последней версией фирменной операционной системы 7.0.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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