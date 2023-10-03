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3 окт 2023

Автомобили BMW выводят из строя новые iPhone 15

Автомобили BMW выводят из строя новые iPhone 15

Стало известно, что беспроводная зарядка на автомобилях BMW может вывести из строя новые смартфоны iPhone 15

При подключении устройства к питанию, повреждается NFC-чип, отвечающий за работу множества функций. Водители после перезагрузки смартфона обнаружили на своих устройствах сообщение “Не удалось настроить Apple Pay”. Данная функция отвечает за возможность совершать бесконтактную оплату. Также перестает работать функция бесключевого открытия дверей автомобиля.

Пока компанией Apple не прокомментирована данную проблему, но заменила все неисправные телефоны на новые. Также остается открытым вопрос касательно конкретных моделей авто, у которых беспроводная зарядка выводит из строя новые iPhone 15.

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