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4 дек 2017

BMW инвестирует 200 млн евро в центр развития батарей для электромобилей

BMW инвестирует 200 млн евро в центр развития батарей для электромобилей
Автор фото: фирма-производитель

На фоне инвестиций в несколько десятков миллиардов евро, которые концерны Daimler и Volkswagen делают в развитие своих электрических линеек транспортных средств, инвестиции BMW в создаваемый центр развития аккумуляторных батарей выглядят довольно смешно — всего 200 миллионов евро.

Однако по важности этот центр не будет уступать инвестициям в производство электромобилей. Ведь именно из-за аккумуляторов и тормозится развитие электротранспорта. Пока прорывных технологий в этой области нет.

В этом центре BMW планирует совершенствовать технологии, связанные с разработкой и внедрением в серийное производство аккумуляторных батарей. В лабораториях, исследовательских и производственных помещениях, из которых будет состоять новый центр, группы специалистов будут анализировать различные варианты конструкций аккмуляторных ячеек и технологии. Они также будут создавать прототипы аккумуляторных батарей будущего, фокусируя внимание на их химическом составе, применении различных конструкционных материалов, поведении ячеек в экстремальных условиях и при сверхнизких температурах, параметрах зарядки, в том числе быстрой, а также будут оценивать размеры ячеек и их формы. Такие внутренние технологические наработки являются ключевым фактором в развитии аккумуляторных батарей и позволяют добиваться наилучших характеристик их эффективности.

В BMW говорят о том, что новый центр также займется быстрым прототипированием ячеек, которые позволит осуществлять дальнейшее производство аккумуляторных батарей согласно точным требованиям и спецификациям отдельных автомобилей. Эти ключевые знания, покрывающие всю производственно-сбытовую цепочку, начиная от выбора конструкционных материалов, формы ячеек, их интеграции в батарею и заканчивая производственными процессами, позволят получить необходимые конкурентные преимущества и уменьшить издержки.

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При написании новости использовалась информация:
BMW

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