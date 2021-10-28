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28 окт 2021

BMW лишит модели M3 и M4 механической трансмиссии

BMW лишит модели M3 и M4 механической трансмиссии
Автор фото: фирма-производитель

Немецкий автомобильный концерн готовит два новых спорткара — седан M3 и купе M4 в исполнении Competition Sport (CS). По некоторым данным, эти версии получат более мощную версию фирменной рядной «шестёрки».

M3 CS и M4 CS должны стать самыми «старшими» моделями в линейке. Предполагается, что мотор будет развивать от 510 до 540 лошадиных сил. Правда, у «Четверки» будет еще существовать версия CSL – с 570-сильным двигателем.  К сожалению, выбрать данный мотор с механической трансмиссией не получится – производитель уберет ее из гаммы агрегатов, так что двигатель будет работать лишь в паре с роботизированной коробкой передач.

Из интересных особенностей автомобиля можно выделить широкое применение кузовных панелей, которые выполнены из углепластика. На шпионских фотографиях видно, что передняя часть кузова скрыта камуфляжем – это может говорить лишь о том, что автомобиль получит и серьезные изменения в дизайне.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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