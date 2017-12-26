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26 дек 2017

BMW объявила о повышении цен на российском рынке

BMW объявила о повышении цен на российском рынке
Автор фото: фирма-производитель

Компания BMW, единственный из игроков премиального сегмента на российском рынке, кто регулярно корректирует цены на весь модельный ряд. Естественно, в сторону увеличения. Очередное повышение цен намечено на 1 января 2018 года.

В среднем по модельному ряду повышение цен составит 2,5%, однако, некоторые модели подорожают сильнее, а ценники на некоторые вообще не будут переписываться. Сильнее всего подорожают «заряженные» кроссоверы BMW X5 и X6: на 4,1 и 3,9 процента соответственно. Следом идет седан BMW 7-й серии: он подорожает на 3,3 процента.

Меньше всего вырастут цены на непопулярные в России автомобили первой серии (1,98 процента) и переднеприводные компактвэны BMW 2-й серии Active Tourer (+1,78 процента).

Не будут меняться ценники на BMW M5, BMW 6 GT, BMW X2 и BMW X3: связано это с тем, что продажи этих моделей либо начались недавно, либо же компания просто объявила цены, начав принимать заказы на новинки, а в продаже они появятся в следующем году.

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При написании новости использовалась информация:
BMW

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