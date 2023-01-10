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10 янв 2023

BMW отзывает свои электромобили

BMW отзывает свои электромобили
Автор фото: фирма-производитель

Компания BMW в феврале начнёт отзывную кампанию, участвовать в которой будут электрокары моделей i4, i7 и iX

На текущий момент отзыв будет объявлен в  США, однако, руководство марки уже объявило о том, что программа носит глобальный характер, а значит, несколько позже в сервисы отправятся электрокары по всему миру.

В чем заключается проблема? Отвечаем -  в электронике, а конкретнее  - в блоке управления батареями. Из-за некоего программного сбоя он может периодически отключаться, в результате чего автомобиль начинает в буквальном смысле «глохнуть». В качестве мер по исправлению дефекта все блоки будут перепрограммированы. Занятно, но объявить отзыв компания пошла после аварии, которая произошла в Китае.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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