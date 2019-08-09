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9 авг 2019

BMW отзывает в России 22 тысячи автомобилей

BMW отзывает в России 22 тысячи автомобилей
Автор фото: фирма-производитель

BMW объявила об отзыве 22 286 машин в России из-за проблем с плюсовым проводом аккумулятора

Кампания затрагивает BMW 5 серии и 6 серии, при этом речь идет об относительно старых автомобилях, проданных с июня 2003 года по август 2010 года. Причина: под действием дорожных реагентов, повышенной влажности и прочих неблагоприятных факторов может развиться коррозия в резьбовом соединении плюсового провода аккумулятора. В конечном итоге это приведет к различным сбоям в работе вплоть до отказа запуска.

Более того, BMW предупреждает, что в отдельных случаях может повышаться температура этого соединенияя ввиду возросшего сопротивления, так что возможно оплавление проводов. На всех транспортных средствах будет выполнена проверка точки отвода и доработка в соответствии с результатами проверки. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев. Перечень VIN-номеров попавших под отзыв экземпляров доступен на сайте Росстандарта.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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