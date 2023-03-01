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1 мар 2023

BMW работает над новой водородной моделью

BMW работает над новой водородной моделью

Концерн BMW уже запустил проект адаптации новейшей платформы Neue Klasse под силовые установки на топливных элементах

Собственно, сейчас компания прорабатывает возможные компоновочные решения для новой архитектуры. Пожалуй, одна из важных задач – размещение топливных резервуаров. Инженеры изучают сразу несколько концепций, одна из которых – уменьшение емкости резервуара, но увеличение их количества.

На сегодняшний день у BMW есть только одна водородная модель – модификация кроосовера X5. Такая машина укомплектована одним электромотором на задней оси, позаимствованным у электрического iX5. Он способен развивать до 401 лошадиных сил.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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