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17 мар 2023

BMW разрабатывает сразу шесть новых автомобилей

BMW разрабатывает сразу шесть новых автомобилей
Автор фото: фирма-производитель

Архитектура Neue Klasse, разработкой которой сейчас занят BMW, станет основой минимум для шести новых моделей. Все машины будут представлены в период 2025-2027 годов

Собственно, каждая модель будет электрической. Причем инсайдеры говорят о том, что первыми двумя новинками будут:  среднеразмерный седан (сопоставим с BMW 3-Series) и некий спортивный кроссовер.

К слову, их производство запустят в 2025 году в венгерском Дебрецене. Позже электрокары встанут на конвейер предприятия в Мюнхене и завода BMW в Мексике. К концу десятилетия немецкий концерн желает довести долю продаж «зеленых» машин до половины от всего объема реализации.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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