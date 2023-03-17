BMW разрабатывает сразу шесть новых автомобилей

Архитектура Neue Klasse, разработкой которой сейчас занят BMW, станет основой минимум для шести новых моделей. Все машины будут представлены в период 2025-2027 годов

Собственно, каждая модель будет электрической. Причем инсайдеры говорят о том, что первыми двумя новинками будут: среднеразмерный седан (сопоставим с BMW 3-Series) и некий спортивный кроссовер.

К слову, их производство запустят в 2025 году в венгерском Дебрецене. Позже электрокары встанут на конвейер предприятия в Мюнхене и завода BMW в Мексике. К концу десятилетия немецкий концерн желает довести долю продаж «зеленых» машин до половины от всего объема реализации.