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18 май 2023

BMW разработала электрическую лодку

BMW разработала электрическую лодку
Автор фото: фирма-производитель

В рамках Каннского кинофестиваля состоится необычная премьера от BMW. Баварцы покажут электрическую лодку под названием Icon

Фактически, перед нами электрический катер на подводных крыльях – в движение он приводится двумя электрическими двигателями. Мощность каждого – 136 лошадиных сил. Что касается аккумуляторов и запаса хода, то здесь все интересно. Энергия накапливается в шести аккумуляторах, которые позаимствовали у BMW i3. При этом «пробег» на полном заряде здесь будет небольшим – всего 93 километра.

При всем прочем лодка получилась сравнительно быстроходной – максимальная скорость составляет 56 километров в час, но крейсерская скорость будет ниже – 44 километра в час. К слову, у лодки есть одна интересная «фишка» - интегрированную акустическую систему разрабатывал знаменитый композитор Ханс Циммер.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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