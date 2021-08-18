BMW собирается представить водородный X5

Компания BMW объявила, что покажет на Мюнхенском автосалоне водородную версию кроссовера X5.

Собственно, о машине известно на данный момент практически все. Силовая установка – электромотор, который развивает 375 лошадиных сил. Водород же хранится в двух специальных резервуарах, которые сделаны из специального пластика, который был укреплен карбоном. Баллоны способны выдер­живать высокое давление (до 650 бар).

Что касается внешности, то водородный X5 получил иное оформление передней части - новые бампера и множественные вставки из синего пластика – это символизирует высокую степень экологичности машины.