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18 авг 2021

BMW собирается представить водородный X5

BMW собирается представить водородный X5
Автор фото: фирма-производитель

Компания BMW объявила, что покажет на Мюнхенском автосалоне водородную версию кроссовера X5. 

Собственно, о машине известно на данный момент практически все. Силовая установка – электромотор, который развивает 375 лошадиных сил. Водород же хранится в двух специальных резервуарах, которые сделаны из специального пластика, который был укреплен карбоном. Баллоны способны выдер­живать высокое давление (до 650 бар).

Что касается внешности, то водородный X5 получил иное оформление передней части -  новые бампера и множественные вставки из синего пластика – это символизирует высокую степень экологичности машины.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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