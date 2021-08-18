BMW собирается представить водородный X5

Компания BMW объявила, что покажет на Мюнхенском автосалоне водородную версию кроссовера X5.
Собственно, о машине известно на данный момент практически все. Силовая установка – электромотор, который развивает 375 лошадиных сил. Водород же хранится в двух специальных резервуарах, которые сделаны из специального пластика, который был укреплен карбоном. Баллоны способны выдерживать высокое давление (до 650 бар).
Что касается внешности, то водородный X5 получил иное оформление передней части - новые бампера и множественные вставки из синего пластика – это символизирует высокую степень экологичности машины.