Автомобильный портал Motorpage
22 май 2019

BMW ведёт работу над новым кроссовером X8

BMW ведёт работу над новым кроссовером X8
Автор фото: фирма-производитель

BMW в режиме строжайшей секретности ведёт работу над еще одним кроссовером, который, по слухам, должен стать купеобразной версией серийной модели X7.


О появлении нового флагманского кроссовера BMW слухи ходят уже долгое время, но сейчас они обрели некоторые подтверждения — марка действительно готовит модель, которая должна выйти на рынок как X8. Любопытно, что представители марки никак не комментируют слухи, однако, как сообщает ресурс  bmwblog.com- проекту дан зелёный свет. BMW X8 будет представлять собой купе-кроссовер на основе X7 и ключевым отличием станет новый дизайн кузова и переработанная компоновка салона — двухрядная конфигурация с четыремя раздельными креслами.


Ожидается, что X8 станет не только флагманской моделью марки в сегменте кроссоверов, но и в целом самым дорогим современным серийным автомобилем BMW.

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
Motor1

Комментарии к новости

Последние новости

...

Новый BMW i8 может превратиться в "чистый" электрокар

21 мая 2019

BMW выпустил лимитированную версию седана M5

20 мая 2019

Переднеприводную BMW 1 серии показали почти без камуфляжа

16 мая 2019

Microsoft научит автомобили BMW разговаривать

13 мая 2019

Классический BMW превратили в очень быстрый трек-кар

08 мая 2019
BMW M8

BMW M8 с минимальным камуфляжем застали на "Нордшляйфе"

07 мая 2019

 Новости BMW

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Hyundai Genesis G70 - прошел ли genesis g70 2019 тест на премиальность нашими дорогами? Тест драйв
22 мая 2019

Hyundai Genesis G70
"Прошел ли Genesis G70 тест на премиальность нашими дорогами?"
KIA Pro cee'd - kia proceed 2019: плюс пара дверей и повадки грантурера
Тест драйв
21 мая 2019

KIA Pro cee'd
"KIA ProCeed: плюс пара дверей и повадки грантурера"
Suzuki Vitara - обновленному suzuki vitara 2019 по плечу все испытания
Тест драйв
20 мая 2019

Suzuki Vitara
"Обновленному Suzuki Vitara по плечу все испытания"
Hyundai Santa Fe, Renault Koleos - hyundai santa fe и renault koleos: внешность имеет значение
Сравнительный тест
14 мая 2019

Hyundai Santa Fe, Renault Koleos
"Hyundai Santa Fe и Renault Koleos: внешность имеет значение"

Написано новостей:

2 3 4 1 3