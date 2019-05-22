BMW ведёт работу над новым кроссовером X8

BMW в режиме строжайшей секретности ведёт работу над еще одним кроссовером, который, по слухам, должен стать купеобразной версией серийной модели X7.



О появлении нового флагманского кроссовера BMW слухи ходят уже долгое время, но сейчас они обрели некоторые подтверждения — марка действительно готовит модель, которая должна выйти на рынок как X8. Любопытно, что представители марки никак не комментируют слухи, однако, как сообщает ресурс bmwblog.com- проекту дан зелёный свет. BMW X8 будет представлять собой купе-кроссовер на основе X7 и ключевым отличием станет новый дизайн кузова и переработанная компоновка салона — двухрядная конфигурация с четыремя раздельными креслами.



Ожидается, что X8 станет не только флагманской моделью марки в сегменте кроссоверов, но и в целом самым дорогим современным серийным автомобилем BMW.