BMW вывел на тесты новый седан третей серии

Седьмое поколение 3-й серии вышло на рынок всего лишь три года назад, и модель готовят лишь к рестайлингу.

Шпионам удалось засечь на немецких улицах обновленную «Трешку». Машина лишь слегка прикрыта камуфляжем (передняя и задняя часть), что позволяет нам говорить о незначительных изменениях во внешности. Важный факт – производитель не будет устанавливать на седан громадную решетку радиатора, как это было сделано на новой «Четверке». Сообщается, что рестайлинг привнесет с собой информационно-развлекательную систему iDrive восьмого поколения с большим 15-дюймовым дисплеем.

Что касается технических аспектов, то мы ожидаем применения широкой моторной гаммы, которая будет включать в себя и бензиновые, и дизельные двигатели. Инсайдеры сообщают, что у автомобиля появится и электрическая версия, которая позаимствует начинку у кроссовера Ix3.