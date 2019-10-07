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7 окт 2019

«Четвёрку» BMW превратили в шутинг-брейк

«Четвёрку» BMW превратили в шутинг-брейк
Автор фото: фирма-производитель

Известный дизайнер X-Tomi, представил свой вариант BMW Concept 4, превратив его в трёхдверный универсал

После премьеры эпатажного купе BMW Concept 4 на Франкфуртском автосалоне все экмперты принялись обсуждать его неоднозначный дизайн, а некоторые энтузиасты, в совершенстве владеющие своей фантазией и дизайнерским инструментарием, решили потягаться в мастерстве с баварскими дизайнерами, продемонстрировав собственные варианты облика «четвёрки». Среди них был и венгерский художник, известный как X-Tomi, который отличается своей манерой изменять форм-фактор автомобилей.

В случае с BMW, в отличие от других дизайнеров, он сосредоточился вовсе не на уменьшении огромных «ноздрей» фирменной решётки радиатора Concept 4, а на изменении его внешности в целом. В результате его изысканий концепт будущей «четвёрки» BMW неожиданно получил кузов Shooting Brake. Автомобиль со стремительным и хищным профилем выглядит эффектно: жаль, что дойти до конвейера ему не суждено.

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