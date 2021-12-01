Новый BMW i7 замечен на тестах в районе Полярного круга

Компания BMW приступила к тестам нового электрического седана i7 близи Полярного круга. Речь идет о специальном испытательном центре в Швеции.

Баварский автопроизводитель неслучайно проводит испытательную программу именно в этом регионе. Специалистам BMW очень важно понять, как поведут себя электрическая силовая установка и батареи в условиях низких температур. «Низкие температуры и заснеженные дороги, расположенные всего в нескольких километрах от Полярного круга, создают идеальные условия для комплексного испытания силовой установки и ходовой части электромобиля»- цитирует портал Autonews официальное заявление марки.

В данный момент о BMW i7 известно то, что построят ее на некоей новой архитектуре, которая ляжет в основу обычного седана седьмой серии (с двигателем внутреннего сгорания). Все остальные технические характеристики BMW держит в секрете. По неофициальным данным, базовый вариант автомобиля оснастят двумя электрическими моторами (по одному на каждой оси) суммарной мощностью около 550 лошадиных сил.

