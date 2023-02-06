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6 фев 2023

«Ноздри» на BMW получат новое предназначение

«Ноздри» на BMW получат новое предназначение

Концерн BMW запатентовал нестандартное решение для решётки радиатора – они превратятся в экраны

Решение подходит только для электромобилей. Им не нужна традиционная решётка радиатора, проницаемая для воздушного потока. Поэтому на «зелёные» модели можно ставить сплошную переднюю панель.

Фактически, на переднюю часть машины будет устанавливаться один большой дисплей, на который можно выводить те или иные изображения – той же самой решетки радиатора. Предусмотрено и расширение функционала – например, трансляция предупреждающих изображений для соседей по потоку или пешеходов.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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