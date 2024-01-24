Появились изображения нового BMW i5 Touring

Вслед за официальным тизером в интернете были опубликованы изображения, слегка раскрывающие дизайн нового электрического универсала BMW i5 Touring

Судя по официальному видео и шпионским фотографиям, можно предположить, что дизайн передней части автомобиля будет во многом повторять седан i5, который представили весной прошлого года. По сравнению с предыдущей генерацией 5 серии, новинка отличается более брутальным внешним видом. Изменится форма передней оптики и бамперов, а решетка радиатора станет визуально крупнее. Задние фонари дополнены L-образными светодиодными элементами. Также можно заметить небольшой спойлер над дверью багажника и рейлинги на крыше. Интерьер также будет выполнен в стиле седана. На передней панели будут устанавливаться 14,0-дюймовый центральный экран мультимедийной системы и 12,3-дюймовая цифровая “приборка”.

О силовой установке информации нет, но ожидается, что она будет идентична i5. Стандартная версия получит один электромотор мощностью 340 л.с. и 430 Нм крутящего момента. Разгон до “сотни” - 6 с. Привод - задний. Самая дорогая комплектация получит два электродвигателя суммарной мощностью 601 л.с. и 820 Нм. В данном случае первую сотню автомобиль сможет набрать за 3,8 с. Привод соответственно полный. Емкость аккумулятора одна - 81,2 кВт*ч. Запас хода у заднеприводной версии - 497 км, а у полноприводной - 455 км (WLPT).