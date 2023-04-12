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12 апр 2023

Представлен самый мощный BMW XM

Представлен самый мощный BMW XM
Автор фото: фирма-производитель

Представлен самый мощный BMW XM

Компания BMW представила самую мощную модификацию кроссовера XM, которая выйдет на рынок с обозначением Label Red

Фактически, перед нами не только самый «заряженный» XM, но и самый мощный автомобиль в линейке «М» в принципе, так как гибридная силовая установка здесь развивает 748 лошадиных сил и 1000 Нм крутящего момента.

До сотни такой кроссовер сможет разогнаться менее чем за четыре секунды (3.8) а максимальная у XM Label Red составляет 250 километров в час, но здесь установлен ограничитель, который можно снять за доплату, тогда лимит сдвинется на отметку в 290 километров в час.
 

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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