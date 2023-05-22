У BMW Z4 может появиться кузов шутинг-брейк

Z4 – один из самых красивых автомобилей в линейке BMW. К сожалению, он существует лишь в кузове «родстер», хотя запрос от клиентов марки на расширение модификаций уже есть. Многим пришелся бы по душе кузов «шутинг-брейк». Недавно BMW откликнулась на просьбы поклонников

Собственно, на днях BMW показал на проходящем на севере Италии автомобильном фестивале Concorso D’Eleganza Vlla d’Este 2023 новую разработку — шутинг-брейк BMW Touring Coupé. Новинку создали в единственном экземпляре, но она пригодна для поездок по дорогам общего пользования, да и инженеры заявили, что высока вероятность создания целой партии таких машин.

По техническим компонентам Touring Coupé полностью повторяет обычный Z4 – под капотом здесь располагается трехлитровый 340-сильный двигатель, который работает в паре с автоматической коробкой передач.